Kurmak istediğin ilişkilerin önündeki en büyük engel yine sensin.

Yengeç burcunda yılın son günlerinde dolunay gerçekleşecek. Koskoca bir yılı tüm zor koşullara rağmen geride bırakıyorsunuz. Haftanın gündemi sizler için uzun süredir yarım kalmış ya da eksikliğini hissettiğiniz konuları önünüze taşıyabilir. Hatta bütün yılın gündemini kapatmak ve çözümsüz olayları rafa kaldırmak için bu dolunay size yardım edebilir. Yarım bırakmayı sadece işinizde sevmezsiniz. İlişkilerde de eksik, sadık olmayan ve sizi yarım bırakan şeylerden uzak kalırsınız. Fakat dolunay ile birlikte kurduğun ikili ilişkilerinde tamamlanma gerektiren her şey tekrar önüne gelecektir. Yılın son gününü iyi değerlendirmek ve yeni yıla farklı biri olarak girmek istiyorsanız kendinizi bağladığınız zincirlerinizi gökyüzü kırmadan sen kendiniz kırmayı deneyin.

Motivasyon sözü: “Yapabileceğini düşünen yapabilir, yapamayacağını düşünen yapamaz. Bu değişmez ve tartışılmaz bir kuraldır.” Pablo Picasso