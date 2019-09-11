Oğlak Burcu Olumsuz Yönleri

Yalnızlık Oğlak burçları için oldukça önemlidir. Bu durum yüzünden onlara birkaç gün boyunca ulaşamadığınız olabilir. Her durumdan kendilerini sorumlu tutarlar. Aşk hayatlarında kendi doğruları üzerinden ilerleyerek kafasında oluşturduğu ideal aşık rolünü oynamaya çalışacaktır.

Duygular üzerinden gidersek, Oğlak burçları için duygularını başka bir kişiye açmak oldukça zordur. Kendine dair doğrulardan ödün vermezler. Başına buyruk, özgür, dik kafalı kişilerden hoşlanmazlar. Genellikle kalplerini kaptırdıkları kişiler sorulu tiplerdir. Kedilerinin aksine sorunlu tipler onların hayatında çok büyük değişmelere neden olabilecektir.