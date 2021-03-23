Mart Top 10 Listesi

Mart ayını bitirmeden önce sizin için mart ayına özel top 10 listesi geliyor. Mart bitmeden trendleri yakalamak isteyenler, yaklaşın top listesi sizlerle.

Yeni tonlar

Kışın klasik renklerini bir kenara bırakarak martı biraz canlandırmaya ve yenilikler getirmeye ne dersiniz? Yumuşak dokulu pastel renkler hem tatlı hem feminen bir rüyaya sürüklüyor. Pembelerden mint yeşillerine ve aklınıza gelebilecek yepyeni pastel tonları bahara eşlik etmenize yardımcı olacak.

Çapraz çanta

Uzun saplı çapraz çantalar sezon hitlerine uzun zamanlar boyunca girmiş ve kullanış bakımından kadınların gözde parçalarından biri olmuştur. Taşıma kolaylığı ve minimal duruşundan dolayı her kadının gardırobunda yer edinen çapraz çantalar, ellerimizi serbest bırakarak rahat kullanımı vadediyor.

Trençkot

Zamansız parçalar arasında nirvanaya ulaşmış ve asla demode olmayan bir şey varsa o da kesinlikle trençkottur. Bahar günlerinin adeta demirbaşı olan trençkotlar mükemmel bir yatırım aracı ve kesinlikle buna değer.

Bağcıklı topuklular

Zarif ve stil sahibi görünüm için tercih edebileceğiniz bağcıklı topuklu ayakkabılar, tarzınızda yenilik yapmanıza yardımcı olacak. Zarif bilekler, şık ayaklar bağcıklı topuklularla güzel bir formda buluşuyor, kombininizin seksapalitesini yükseltebilirsiniz.

Klasik

Evlerde salaş kıyafetlere bir hayli alışmış olsak da şimdi biraz ciddiyet zamanı. İyi dikimli jilet gibi görünmeye ne dersiniz? Klasikten uzaklaşmak istemeyenler için mükemmel bir trend ve maskülen tavrınızı ortaya koymak için harika bir araç. Klasik takımlarla baharın renklerini match edebilir ya da tercihinizi klasik renklerden yana kullanabilirsiniz.

Broş

Tekrar aramıza katılan ve geri dönüşü muhteşem olan bir parça geliyor! Broş sever misiniz? Kombininizi hareketlendirmek için size yardıma gelen dikkat çekici ve göz kamaştırıcı broşları hafife almayın derim. Özellikle marka logolu broşlara da bir göz atın, şu aralar tişörtlerde marka logoları çok revaçtayken bu trend broşlara da yansıdı.

Zincirli çanta

Daha lüks ve çarpıcı görünümün yardımcılarından biri olan zincir saplı çantalar, mükemmel işçilik detaylarıyla koleksiyonları dolduruyor. Adeta bir klasik ama bu bildiğiniz klasiklerden hiç değil ayrıca güzel bir yatırım aracı.

Şort

Şortları sadece yazın tercih edenlerden misiniz? Eğer cevabınız evetse biraz değişiklik yapma zamanı geldi. Cevabı hayır olanlar için de mükemmel bir stil önerisi gelsin o halde. Üste oturan kumaş şortlarla ofis kombini dahi yapabilirsiniz. Ultra mini trendlerden olan bu şortlarla oversize ceketleri kombinleyerek stilinizi dengeleyebilirsiniz. Uzun çizmelerle kombinlemek de püf noktası olsun.

Blazer

Bağımlılık yaratan ve zamansız bir ikon haline gelen blazerlar daha da keskin hatlarıyla omuzlarımızın üzerinden süzülüyor. Tomboy stili blazerlarla her ortama uyum sağlayabilir, çeşitli kombinler yapabilirsiniz.

Gold takılar

Altın rengi sever misiniz? Kombininize altın renkli, iddialı bir dokunuş yapabilirsiniz. Özellikle zincir kolyeler artık bizim günlük aksesuarlarımız arasında. Ama biraz değişiklikle daha gösterişli bir forma bürünüyor. Daha iri zincir kolyelerle, maskülen kombinlerinizi match edin ve bu mükemmel dengeye şahit olun.

Mart ayının top 10 listesinden herkes ilhamını alsın, şayet havaların ısınmasına ve kombinlerin incelmesine az kalmışken yakalayabildiğimiz trendleri yakalayalım.

Güzel kalın, modayla kalın…