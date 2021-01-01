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'Ben o dizideki şişman kız değilim' Ben o dizideki şişman kız değilim
'Camdaki Kız'ın dev kadrosuCamdaki Kızın dev kadrosu
Hazar Ergüçlü: Daha cesur ve netimHazar Ergüçlü: Daha cesur ve netim
Pınar Deniz: Kırmızı Oda şifalandırıcı bir diziPınar Deniz: Kırmızı Oda şifalandırıcı bir dizi
"Hayvan dışkısının üstüne oturmamı istedi" Kurye yaşadığı şiddeti anlattıHayvan dışkısının üstüne oturmamı istedi Kurye yaşadığı şiddeti anlattı

Televizyon Programları

Ajdar, Armağan Çağlayandan 1 milyon euro istediAjdar, Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro istedi! YouTube'dan yaptığı programa 'Popstar' yarışması ile ünlenen Ajdar'ı konuk etmek isteyen Çağlayan, hiç beklemediği bir yanıt aldı.
Görkem Sevindikten çarpıcı itiraf Onsuz uyuyamıyorumGörkem Sevindik'ten çarpıcı itiraf! 'Onsuz uyuyamıyorum'Oyuncu Görkem Sevindik hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Yakın zamanda Kırmızı Kamyon dizisinde başrol oynayacak olan Sevindik dizinin perde arkasını anlattı. Daha önce Kurtlar Vadisi, Söz ve Ramo'da oynadığı karakterlerle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu hakkında merak edilenleri yanıtladı.
Usta oyuncu Nur İncegül hayatını kaybettiUsta oyuncu Nur İncegül hayatını kaybettiYeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu Nur İncegül dün hayatını kaybetti.
Miray Daner şarkıcı oluyor Miray Daner şarkıcı oluyorPandemi döneminde şan dersleri alan Miray Daner, müzik hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Katıldığı televizyon programlarında sesinin güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncu, müzisyen arkadaşlarıyla stüdyoya girip yeni bir pop şarkısı seslendirdi.
O kaşlarını aldır be Gülben Merve Dizdar gelen yorumlara sitem etti...'O kaşlarını aldır be Gülben' Merve Dizdar gelen yorumlara sitem etti...‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde canlandırdığı ‘Gülben’ karakteriyle dikkat çeken Merve Dizdar, YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu.
Asıl mesai programdan sonra başlıyorAsıl mesai programdan sonra başlıyorKanal D’nin sevilen sabah programı “Neler Oluyor Hayatta”nın sunucuları Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural, kendileriyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Birbirleriyle olan uyumlarını anlatan ikili, asıl mesailerinin ise programdan sonra başladığını söyledi: “Libya’da ne olmuş, Yunan politikaları neler... Saatlerce okuyoruz.”
Ufak Tefek Cinayetlere izinsiz tablo kullanma cezasıUfak Tefek Cinayetler'e izinsiz tablo kullanma cezasıRESSAM Aylin Zaptçıoğlu, “Ufak Tefek Cinayetler” isimli dizinin birçok bölümünde 4 tablosunun izinsiz yayınlandığı iddiasıyla yapımcı Ay Sanat Prodüksiyon şirketine dava açtı.
Kaybetmedim, savaşmaktan vazgeçtim Sadakatsize damga vuran sahneKaybetmedim, savaşmaktan vazgeçtim! Sadakatsiz'e damga vuran sahneBaşrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinin 10 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan 17’nci bölümüne Asya ve Derin’in sahnesi damga vurdu.

Televizyon Rehberi

Dizi Fragmanları

Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Heyecanlandıran iddia

Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Heyecanlandıran iddia

Bir döneme damga vuran Leyla ile Mecnun dizisi ile ilgili yeni iddia ortaya atıldı. Başrolünde Ali Atay'ın , Serkan Keskin'in, Ahmet Mümtaz Taylan'ın, Osman Sonant'ın ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekileceği öne sürüldü. Acun Ilıcalı tarafından Exxen için aynı kadroyla çekileceği iddia edilen dizinin, yönetmen koltuğunda da yine Onur Ünlü oturacak.
Masumiyet dizisi hangi günler yayınlanıyor? İşte Masumiyet dizisinin konusuna ilişkin detaylar

Masumiyet dizisi hangi günler yayınlanıyor? İşte Masumiyet dizisinin konusuna ilişkin detaylar

Masumiyet dizisi ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Masumiyet’in ilk bölümünde dizisinin konusu ve karakterlere dair detaylar ortaya çıktı. Bir süredir ekranlara ara vermiş olan Deniz Çakır’ın performansı sosyal medyada da konuşuldu. Peki, Masumiyet dizisi hangi günler yayınlanıyor? İşte Masumiyet dizisinin konusuna ilişkin detaylar…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Alparslan ölüyor mu? İşte detaylar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Alparslan ölüyor mu? İşte detaylar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 183. bölüm fragmanı ile ekranlara geldi.. Dizinin son bölümünde merakta bırakan bir final sahnesi ile sona ermiş, Alparslan vurulmuştu.. Bu haftaki fragmanda geçtiğimiz haftanın final izleri sürüyor. Peki Alparslan Çakırbeyli öldü mü? İşte dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünden dikkat çeken detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu hafta yok mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu hafta yok mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu haftaki bölümünde yaşanacak olayları merak eden izleyiciler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını arıyor.. Yeni bölüm fragmanının ekranlara gelmemesinden dolayı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu hafta yok mu sorusunu soran izleyenler dizinin yeni haftada yayında olup, olmayacağını merak ediyorlar.
Savaşçı dizisi bu pazar başlıyor mu? İşte Savaşçı’nın yeni sezonundan ilk görüntüler

Savaşçı dizisi bu pazar başlıyor mu? İşte Savaşçı’nın yeni sezonundan ilk görüntüler

Akıbeti merak konusu olan Savaşçı dizisinin 5. sezon tanıtımı izleyicilerle buluştu. Savaşçı’da dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi anlatılacak. Peki, Savaşçı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu? Savaşçı dizisi bu pazar başlıyor mu?
Sadakatsiz 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı - Fragmanın son sahnesinde beklenmedik misafir

Sadakatsiz 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı - Fragmanın son sahnesinde beklenmedik misafir

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 27 Ocak Salı günü yayınlanan son bölüm finalinde kapısına Derin’le gelen Ali’nin babasıyla kalacağını söylemesi Asya’ya büyük bir şok yaşatmıştı. Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı bu duruma Volkan’ın da tepki göstereceğini ortaya koydu. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanın son sahnesinde Asya’nın kapısına giden Volkan, evdeki misafiri görünce büyük bir şok yaşadı.
Kırmızı Oda'da Boncuk ölüyor mu? Kırmızı Oda'dan soru işareti bırakan fragman

Kırmızı Oda'da Boncuk ölüyor mu? Kırmızı Oda'dan soru işareti bırakan fragman

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm 2. Fragmanı izleyicilerle buluştu. Erkan Petekkaya’nın dahil olduğu bölüme dair ipuçları veren fragmana Boncuk’un gelinlikler içerisindeki hali damga vurdu. Hayali karakteri Can’a doğru koşan Boncuk’a kamyon çarptığı görülüyor. Peki, Kırmızı Oda'da Boncuk ölecek mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. İşte EDHO 180. bölümde yaşananlar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. İşte EDHO 180. bölümde yaşananlar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Salı akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde 'Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü ile duygusal anlar yaşanmış, son bölümün final sahnesinde ise Hızır'ın ölüp, ölmediği merak konusu olmuştu.. Yeni bölümden ilk sahneler izleyicinin karşısına çıktı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölümde yaşanacak olayların özeti
Sefirin Kızı son bölüme Nare'nin gitmesi damga vurdu... Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı son bölüme Nare'nin gitmesi damga vurdu... Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 36. son bölüm sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Pazartesi akşamları diziseverler ile buluşan Sefirin Kızı dizisinin 18 Ocak tarihli son bölümünde, Nare'nin Sancar'ı geride bırakarak gitmesi merak uyandırdı. Nare ve Gediz'in evliliklerinin öğrenilmesi konakta bomba etkisi yaratırken Sancar'ın yaşadığı acı dolu anlar dikkat çekti. Hem kendi hem de sevdiklerinin hayatı için gitme kararı alan Nare'nin dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. İşte, Sefirin Kızı 36. son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.
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