Televizyon Programları
Ajdar, Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro istedi! YouTube'dan yaptığı programa 'Popstar' yarışması ile ünlenen Ajdar'ı konuk etmek isteyen Çağlayan, hiç beklemediği bir yanıt aldı.
Görkem Sevindik'ten çarpıcı itiraf! 'Onsuz uyuyamıyorum'Oyuncu Görkem Sevindik hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Yakın zamanda Kırmızı Kamyon dizisinde başrol oynayacak olan Sevindik dizinin perde arkasını anlattı. Daha önce Kurtlar Vadisi, Söz ve Ramo'da oynadığı karakterlerle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu hakkında merak edilenleri yanıtladı.
Miray Daner şarkıcı oluyorPandemi döneminde şan dersleri alan Miray Daner, müzik hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Katıldığı televizyon programlarında sesinin güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncu, müzisyen arkadaşlarıyla stüdyoya girip yeni bir pop şarkısı seslendirdi.
'O kaşlarını aldır be Gülben' Merve Dizdar gelen yorumlara sitem etti...‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde canlandırdığı ‘Gülben’ karakteriyle dikkat çeken Merve Dizdar, YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu.
Asıl mesai programdan sonra başlıyorKanal D’nin sevilen sabah programı “Neler Oluyor Hayatta”nın sunucuları Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural, kendileriyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Birbirleriyle olan uyumlarını anlatan ikili, asıl mesailerinin ise programdan sonra başladığını söyledi: “Libya’da ne olmuş, Yunan politikaları neler... Saatlerce okuyoruz.”
Ufak Tefek Cinayetler'e izinsiz tablo kullanma cezasıRESSAM Aylin Zaptçıoğlu, “Ufak Tefek Cinayetler” isimli dizinin birçok bölümünde 4 tablosunun izinsiz yayınlandığı iddiasıyla yapımcı Ay Sanat Prodüksiyon şirketine dava açtı.