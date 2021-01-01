Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Heyecanlandıran iddia

Bir döneme damga vuran Leyla ile Mecnun dizisi ile ilgili yeni iddia ortaya atıldı. Başrolünde Ali Atay'ın , Serkan Keskin'in, Ahmet Mümtaz Taylan'ın, Osman Sonant'ın ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekileceği öne sürüldü. Acun Ilıcalı tarafından Exxen için aynı kadroyla çekileceği iddia edilen dizinin, yönetmen koltuğunda da yine Onur Ünlü oturacak.