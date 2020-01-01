Hürriyet Seyahat eki 'Bul Bakalım' köşesinde sorduğumuz soruları doğru yanıtlayan okuyucularımızın kazandığı ve yazarımız Saffet Emre Tonguç rehberliğinde yapılacak 'Boğaz Turu' organizasyonları, bu dönemde içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle ileride ilan edilecek bir tarihte gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin güncellemeler için takipte kalmanızı rica ederiz.
Çıldır Gölü, güzelliği ile göz kamaştırıyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, doğal güzelliği ile göz kamaştırıyor. Yazın ayrı, kışın ayrı güzelliğe bürünen Çıldır Gölü, ziyaretçi akınına uğruyor.Devamını Oku
Somuncu Baba Külliyesi, ziyaretçilerini 'kontrollü' ağırlıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan ve Malatya'nın Darende ilçesindeki "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu Tohma Kanyonu'ndaki külliye normalleşme sürecine girilmesiyle ziyaretçileriyle hareketlenmeye başladı.Devamını Oku
Normalleşme süreciyle Selçuklu Mezarlığı’nda ziyaretçi yoğunluğu
Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçi yoğunluğu başladı.Devamını Oku
Caddebostan Plajı'nda denizdeki atıklar dikkat çekti
Havaların ısınmasıyla beraber, İstanbullular serinlemek için sahillere koştu. Caddebostan Plajı'na gelen vatandaşlar, serinlemek için denize girdi. Sahilin bazı kısımlarında ise insanların arkalarında bıraktıkları atıklar dikkat çekti. Sahilde denize giren vatandaşlar havadan da görüntülendi.Devamını Oku
Gizemli yer altı şehri Aydıntepe ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Bayburt'ta 3 bin yıllık geçmişiyle yörenin önemli tarihi yapılarından olan Aydıntepe Yeraltı Şehri, normalleşme süreciyle kapılarını yeniden açtı.Devamını Oku
Cahit Zarifoğlu Millet Kütüphanesi hizmete açıldı
Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cahit Zarifoğlu Millet Kütüphanesi, öğrencilerin hizmetine açıldı.Devamını Oku
İzole ve ekonomik tatilin adresi Çubucak Tabiat Parkı kapılarını açtı
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki, Türkiye'nin en büyük çadır ve karavan konaklama yerlerinden biri olan Çubucak Tabiat Parkı’na müdavimleri gelmeye başladı. Her kesimden ailelerin ekonomik tatil yapmayı tercih ettiği parkta çadırlar sosyal mesafe kuralına göre kurulmaya başlandı.Devamını Oku
Şavşat Karagöl, "Evde kal" günlerinin ardından ziyaretçi akınına uğruyor
Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Tabiat Parkı, normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı.Devamını Oku
Aydın
Kuşadası'nda plajlarda yoğunluk; sosyal mesafe kalmadı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle yerli turistler ile kentte yaşayanlar sahil ve plajlara akın etti. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulmadığı Kadınlar Denizi'nde, zabıta ekipleri kumsaldakilere uyarılarda bulundu.
Edirne
Lavanta tarlası ziyaretçilerine, 'lavantalı tatlı' sürprizi
Edirne'de, hasat zamanının gelmesinin ardından hafta başında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) tarafından ziyarete açılan lavanta tarlasında esnaf, yöreye özgü lavantalı kurabiye, badem ezmesi ve deva-i misk tatlısı dağıttı. Yeni nikah kıyan çiftlerden, ailece gezmek için gelenlere kadar çok sayıda kişinin ziyaret ettiği tarlada vatandaşlar, hem fotoğraf çektirdi hem de lavantalı lezzetlerle tatlandı.
Gezgin
Türkiye'nin cennet köşesi turist akına uğruyor! İskandinav ülkelerinin fiyortlarından farksız...