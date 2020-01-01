MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
SEYAHAT
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET

Hürriyet Seyahat eki 'Bul Bakalım' köşesinde sorduğumuz soruları doğru yanıtlayan okuyucularımızın kazandığı ve yazarımız Saffet Emre Tonguç rehberliğinde yapılacak 'Boğaz Turu' organizasyonları, bu dönemde içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle ileride ilan edilecek bir tarihte gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin güncellemeler için takipte kalmanızı rica ederiz.

Van
Van'ın saklı koyları için 'Turizm Hareketlilik Projesi'
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Likya'nın 2200 yıllık sınır davasındaki ünlü dağ bulundu! Yıllarca tespit edilememişti...
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
2020'nin en ucuz şehirleri listesi değişti! Türkiye'den bir şehir ikinci oldu...
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
İstanbul yakınlarında günübirlik denize girilecek plajlar
Gezgin
Türkiye'nin saklı cenneti! Görenlerin hayran kaldığı muhteşem bir güzellik... 
Çıldır Gölü, güzelliği ile göz kamaştırıyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, doğal güzelliği ile göz kamaştırıyor. Yazın ayrı, kışın ayrı güzelliğe bürünen Çıldır Gölü, ziyaretçi akınına uğruyor.
Devamını Oku
Somuncu Baba Külliyesi, ziyaretçilerini 'kontrollü' ağırlıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan ve Malatya'nın Darende ilçesindeki "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu Tohma Kanyonu'ndaki külliye normalleşme sürecine girilmesiyle ziyaretçileriyle hareketlenmeye başladı.
Devamını Oku
Normalleşme süreciyle Selçuklu Mezarlığı’nda ziyaretçi yoğunluğu
 Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçi yoğunluğu başladı.
Devamını Oku
Caddebostan Plajı'nda denizdeki atıklar dikkat çekti
Havaların ısınmasıyla beraber, İstanbullular serinlemek için sahillere koştu. Caddebostan Plajı'na gelen vatandaşlar, serinlemek için denize girdi. Sahilin bazı kısımlarında ise insanların arkalarında bıraktıkları atıklar dikkat çekti. Sahilde denize giren vatandaşlar havadan da görüntülendi.
Devamını Oku
Gizemli yer altı şehri Aydıntepe ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Bayburt'ta 3 bin yıllık geçmişiyle yörenin önemli tarihi yapılarından olan Aydıntepe Yeraltı Şehri, normalleşme süreciyle kapılarını yeniden açtı.
Devamını Oku
Cahit Zarifoğlu Millet Kütüphanesi hizmete açıldı
Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cahit Zarifoğlu Millet Kütüphanesi, öğrencilerin hizmetine açıldı.
Devamını Oku
İzole ve ekonomik tatilin adresi Çubucak Tabiat Parkı kapılarını açtı
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki, Türkiye'nin en büyük çadır ve karavan konaklama yerlerinden biri olan Çubucak Tabiat Parkı’na müdavimleri gelmeye başladı. Her kesimden ailelerin ekonomik tatil yapmayı tercih ettiği parkta çadırlar sosyal mesafe kuralına göre kurulmaya başlandı.
Devamını Oku
Şavşat Karagöl, "Evde kal" günlerinin ardından ziyaretçi akınına uğruyor
Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Tabiat Parkı, normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı.
Devamını Oku
Aydın
Kuşadası'nda plajlarda yoğunluk; sosyal mesafe kalmadı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle yerli turistler ile kentte yaşayanlar sahil ve plajlara akın etti. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulmadığı Kadınlar Denizi'nde, zabıta ekipleri kumsaldakilere uyarılarda bulundu.  
DHA
Gezgin
Uygarlıkların beşiği: Efes Antik Kenti
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne bulunan antik kentteki görkemli mimari yapıları görmek için yola çıkmanın şimdi tam zamanı…
Filiz Gülten / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @filizgulten | Fotoğaflar: Alamy
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Israrla geçmeye çalışıyor! 'Ölüm yolu' deniyor, ciddiye alan yok...
Dünyanın pek çok yerinde birbirinden güzel ve bir o kadar da tehlikeli yollar bulunuyor. İşte muhteşem manzaralarıyla pek çok gezgini ve turisti kendine çekmeyi başaran o yollar.
IlkbaharIlkbahar
Tam da şu sıralar keşfedeceğiniz 10 adres
Tüm yorgunluğunuzu unutacaksınız...
Kırıkkale
Tarihi köprü yeniden ziyarete açıldı
Normalleşme süreci ile birlikte yeniden ziyarete açıldı.
Edirne
Lavanta tarlası ziyaretçilerine, 'lavantalı tatlı' sürprizi
Edirne'de, hasat zamanının gelmesinin ardından hafta başında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) tarafından ziyarete açılan lavanta tarlasında esnaf, yöreye özgü lavantalı kurabiye, badem ezmesi ve deva-i misk tatlısı dağıttı. Yeni nikah kıyan çiftlerden, ailece gezmek için gelenlere kadar çok sayıda kişinin ziyaret ettiği tarlada vatandaşlar, hem fotoğraf çektirdi hem de lavantalı lezzetlerle tatlandı.
IsviçreIsviçre
Manzarasıyla nefes kesiyor
Alp Dağları'nın arasında harika bir göl

En Popüler

Istanbul
Doğa harikası Aydos Gölü'nü tehdit altında
Atık sular ortaya çok kötü görüntüler çıkardı.
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Yeniden ziyarete açıldı
Bastei Kaya Oluşumları eski günlerine döndü.
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Kaplumbağalara 'beton set' engeli
Göle gidemiyorlar
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Havuz ve denizden koronavirüs bulaşır mı?
Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu cevapladı.
Konya
İsaura Antik Kenti
Sırları gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor

Foto Galeri

Hafta sonu Hafta sonu
Stresten uzak İstanbul'a yakın! Hem güzel hem de cep yakmıyor...
Gezgin
Türkiye'nin cennet köşesi turist akına uğruyor! İskandinav ülkelerinin fiyortlarından farksız... 
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Türkiye’nin doğal havuz cenneti... Görenleri hayran bırakıyor
YazYaz
Türkiye 'Mavi Bayrak'lı plaj sayısını arttırdı! İşte listede yer alan en güzel 10 halk plajı...
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Her şeyi reddediyorlar! Sadece kendilerinin cennete gideceğini düşünüyorlar…
Hafta sonu Hafta sonu
İstanbul yakınlarında hafta sonu kamp yapılacak yerler... Uzman isimlerden cep yakmayan öneriler

Gezgin Günlükleri

YazYaz
Türkiye'nin pek bilinmeyen saklı koyları
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Konya
Konya'da yeşil ile mavinin buluştuğu şelale
Anadolu Ajansı
Bartın
Bartın Irmağı Türkiye'nin Venedik'i olacak
Ege
Ege'nin 'Yeryüzü Cenneti' olarak adlandırılıyor
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Kiralık yazlıklarda 'sertifikalı ev' modeli
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
2020'de dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Gezgin
Bisikletle 8 yıldır dünyayı turlayan Türk

İlginizi Çekebilir

Yeme&İçme
Haftasonu
Tatil Fırsatı
Gezgin
Sonbahar