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MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.Son Dakika: Son dakika... MSB duyurdu: Saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Berlin'de görev yapan Rus gazetecilere saldırı girişiminin önlendiği belirtildi. Faillerin tespit edilmesi talebiyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderildiği aktarıldı.Almanya’daki Rus gazetecilere saldırı girişimi
ABD’li bilim insanları, 3 Mayıs’ta açıklama yaparak California kıyı şeridinde yürüttükleri deniz altı araştırma gezisinde son derece nadir rastlanan Ejder Balığını görüntülemeyi başardıklarını duyurdu. Bilim insanları, bir torpido gibi görünen Ejder Balığına, 30 yıllık deniz...Nadir görülen Ejder Balığı ABD'de görüntülendi
Trabzonspor, Akyazı'da zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle Altay maçını farklı bir statta oynamak için TFF'ye resmi başvurusunu yaptı.Son Dakika: Trabzonspor - Altay maçı hangi statta oynanacak? TFF'ye resmi başvuru
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Krater Gölü yolunda karla mücadele çalışması sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu yolda çalışmaların bugün tamamlanacağı belirtildi.Son Dakika: 6 metrelik karla mücadele! Nemrut Krater Gölü'nün yolu açılıyor
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 19 Nisan'da zehirlenen 22 köpekten 17'sinin ölmesine ilişkin bölgede bulanan tavuk etlerinden numunelerin incelemesi tamamlandı. Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki incelemede köpeklerin, yedikleri tavuk etlerinde öldürücü olan ve...Son Dakika: Manisa'daki vahşet! Köpekleri tarım ilaçlı tavuk etiyle öldürmüşler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen 'Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.Son Dakika: Bakan Soylu Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.Canlı anlatım: Sivasspor Kasımpaşa maçı
Ukrayna lideri Zelenski'nin halkına ve dünyaya seslenirken giydiği ve kendisiyle adeta özdeşleşen poları İngiltere'de düzenlenen bir açık artırmada 90 bin sterline satıldı.Zelenski'nin 'meşhur' poları müzayedede rekor fiyata alıcı buldu!