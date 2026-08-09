Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması amacıyla Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında iletişim kampanyası yürütülüyor.
Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun teklifine göre; tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmaması yasal güvenceye alınacak. Bakıma muhtaç gazi ve malullere net asgari ücretin 2 katı olarak yapılan ödeme, net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayanlara aylık bağlanacak.
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki tır alev alev yandı. Yoğun duman kentin çeşitli noktalarından görüldü.
Sivas'ta düzenlenen Gurbetçi Buluşmaları ve Gastronomi Festivali kapsamında 1058 kadın aynı anda Cumhuriyet Meydanı’nda halay çekti.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov ile yanında bulunan mutfak alev alev yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Ankara’da iki otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Şimşek (81) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İran dini lideri Mücteba Hamaney, askeri danışmanı Muhsin Rızai’yi yeni İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak görevlendirdi. Görevden ayrılan Genel Sekreter Muhammed Bakır Zülkadir’in ise İran dini liderinin siyasi danışmanı olarak atandığı bildirildi.#İran
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarının, Türkiye’nin iki devletli çözüm konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Üstel, "Bugün yapılması gereken, geçmişte sonuç vermemiş formülleri yeniden gündeme taşımak değil, Kıbrıs’ın mevcut gerçeklerini dikkate alan yeni bir anlayış ortaya koymaktır" dedi.#KKTC
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı’ndaki sivil tesislerin yönetiminin Suriye hükümetine devredilmesi ve bölgedeki Rus askeri varlığının yeniden yapılandırılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.#Suriye-Rusya Anlaşması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını kaydetti.#Avusturya Şansölyesi Stocker
Suriye, Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda, Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova ile yürüttüğü bir buçuk yıllık görüşmelerin sonuçlandığını duyurdu. Suriye ile Rusya'nın üslerin durumu konusunda anlaşma sağladığı bildirildi.#Suriye-Rusya Anlaşması
İran devlet medyası, sağlık durumuna ilişkin endişe verici haberlerin ardından ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney'e ait yeni görüntüler paylaştı. Mücteba Hamaney'in çevresinde toplanan insanlara konuşma yaptığı görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı.#İran
Benzine gece yarısı zam geliyor. Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, yurt içindeki akaryakıt pompa fiyatlarına yeni bir zam dalgası olarak yansımaya hazırlanıyor. Sektör temsilcilerinden edinilen son bilgilere göre benzin grubuna gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor. Peki, Motorine (mazota) zam ya da indirim var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları 9 Ağustos 2026#Akaryakıt Fiyatları
Hazine ve Maliye Bakanlığının kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'yle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.#Yapay Zeka
Trabzon, mutfak kültürünü dünya vitrinine taşımak için UNESCO Gastronomi Şehri adaylığı sürecini başlattı.#Trabzon UNESCO Gastronomi Şehri
İstanbul’da her bir konut için 1 milyon 875 bin TL destek verilen Yarısı Bizden kampanyasında süre daralıyor. Yıl sonuna kadar binası için riskli kararı aldıranlar dönüşüm kampanyasından faydalanacak. Vatandaşlar süreyi kaçırma endişeyle hızlı hareket ediyor, ön hazırlık, müteahhit seçimi ve sözleşme aşamasında kritik hatalar yapıyor. Uzmanlar uyarıyor: Telaşla yapılan tercihler yüzünden dönüşümzede olabilirsiniz.#İstanbul Dönüşüm Kampanyası
TİCARET Bakanlığı, ticaret müşavirlerince hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 pazar araştırmasının, iş dünyasının hizmetine sunulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, araştırmanın ihracatın geliştirilmesi, çeşitliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için görevlendirilen ticaret müşavirleri ve ataşelerden gelen bilgilerle hazırlandığı vurgulandı.#Ticaret Bakanlığı
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda, temiz enerji alanlarında faaliyet gösteren girişimlere yönelik 6.5 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağını açıkladı.#COP31 Girişim Desteği
Trendyol 1.Lig'in açılış haftasında Kayserispor, deplasmanda Vanspor FK'yı 2-0 mağlup etti.#Sporanasayfa
Trendyol 1.Lig'in açılış haftasında Bursaspor, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.#Sporanasayfa
Trendyol 1.Lig'in 1.hafta maçında Sarıyer, evinde Muğlaspor'u 2-0 mağlup etti.#Sporanasayfa
Trendyol 1.Lig'in açılış haftasında Iğdır FK, evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.#Iğdır FK
Forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündeminde Chelsea'nin oyuncu geldi.#Emmanuel Emegha
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde gol kralı olan Ayase Ueda için Feyenoord'a resmi teklifini iletti.#Fenerbahçe
MasterChef yedeklere kalan 3 yarışmacı açıklandı! TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro mücadeleleri ve yedek kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef’in 9 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde mutfakta adeta ecel terleri döküldü. Şeflerin belirlediği zorlu konseptlerde en iyi tabağı çıkarmak için tezgah başına geçen yarışmacı adayları var gücüyle mücadele gösterdi. Peki, MasterChef yedek kadroya kim girdi? 9 Ağustos MasterChef yedeklere kalan 3 yarışmacı kim oldu?#Masterchef Yedek Kadroya Kim Girdi
Beş yaşında kaybettiği ailesinden geride kalan tek kişi olan kardeşini aramak için Bodrum’a gelen on yedi yaşındaki Aras'ın Akkayalarla yolunun kesişmesiyle zorlu bir mücadeleye dönüşen hayatını konu alan 'Daha 17' 11. bölümü ile ekranlardaydı.#Daha 17
Son dönemlerin en dikkat çeken projeleri arasında yer alan Manifest müzik grubu hakkında son günlerde sosyal medyada ortaya atılan Hilal Yelekçi iddiası, hayranlarının yakın takibinde yer aldı. Özellikle grubun sevilen üyelerinden Hilal Yelekçi'nin gruptan ayrıldığına dair çıkan söylentiler, hayranlar arasında büyük bir endişeye neden oldu. Peki, Manifest Hilal gruptan ayrıldı mı? Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı? İşte, o detaylar#Manifest
9 Ağustos Pazar akşamı televizyon ekranları, yepyeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak iddialı diziler ve gişe rekorları kırmış sinema filmleriyle dolup taşıyor. Pazar günlerinin vazgeçilmezi haline gelen dizilerin yanı sıra, ulusal kanalların özel hazırladığı sinema kuşağı da izleyicilere keyifli bir akşam vadediyor. Peki, Bu akşam televizyonda ne var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Now Tv ve TV8 yayın akışı listesi 9 Ağustos 2026#Televizyon Yayın Akışı
Şarkıcı Cansever'in hayatı, biyografisi ve hastalığı, 8 Ağustos akşamı gelen ölüm haberinin ardından gündeme geldi. Son dakika haberine göre arabesk müziğinin güçlü sesi şarkıcı Cansever, Almanya'da yaşamını yitirdi. Almanya'da tedavi gören sanatçı sağlık mücadelesinde kritik bir sürece girmişti. Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemi tedavisinin ardından ilik nakli operasyonunu olmuştu. 1992 yılından bu zamana kadar çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzün popüler arabesk şarkıcılarından biri hâline gelen Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Çocukluk dönemlerinden beri müzik dünyasında yer alan Cansever ilk albümü olan Kemano Başal E Romenge'yi 1992 senesinde Kuzey Makedonya'da çıkarmıştı. Peki, Cansever kimdir, kaç yaşındaydı? Cansever neden öldü, hastalığı neydi? İşte, şarkıcı Cansever'in şarkıları, albümleri ve hayatı hakkında bilgiler.#Cansever Öldü Mü
13 yıllık eşi ve 2 çocuğunun babası olan spor yıldızı kocasından ayrıldıktan bir süre sonra spor hocasıyla aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü model kendine yeniden bir aile kurdu.#Gisele Bundchen
MasterChef yedeklere kalan 3 yarışmacı açıklandı! TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro mücadeleleri ve yedek kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef’in 9 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde mutfakta adeta ecel terleri döküldü. Şeflerin belirlediği zorlu konseptlerde en iyi tabağı çıkarmak için tezgah başına geçen yarışmacı adayları var gücüyle mücadele gösterdi. Peki, MasterChef yedek kadroya kim girdi? 9 Ağustos MasterChef yedeklere kalan 3 yarışmacı kim oldu?#Masterchef Yedek Kadroya Kim Girdi
2026 DGS sınav sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak amacıyla Dikey Geçiş Sınavı'na giren yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişinde sona yaklaşılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda DGS sonuçlarının ilan edileceği resmi tarih kesinleşti. Adaylar da şimdi “DGS sonuçları erken açıklanır mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?#DGS Ne Zaman Açıklanacak
Süper Loto sonuçları listesi, 9 Ağustos akşamı gerçekleştirilen çekilişin ardından erişime açıldı. Sisal Şans tarafından haftanın üç günü düzenlenen ve devreden büyük ikramiyesiyle hayalleri süsleyen Süper Loto 9 Ağustos 2026 sonuçları belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilirken milyonlarca liralık dev ikramiyenin hangi şanslı numaralara isabet ettiği sorgulanmaya başlandı. Süper Loto'da 6 bilen çıkıp çıkmadığı ve ikramiyenin il bazında dağılımı, çekiliş sonrası paylaşılan resmi verilerle netlik kazandı. İşte 9 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları#Süper Loto Sonuçları 9 Ağustos 2026
Para kazanma hayali kuran kişilerin büyük bir heyecanla beklediği 9 Ağustos Şans Topu sonuçları ve kazandıran rakamlar belli oldu. Şans Topu 9 Ağustos 2026 sonuçları gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklandı. Her hafta Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Şans Topu sonucu sorgulama yapılarak öğrenilebiliyor. Canlı olarak ‘millipiyangoonline.com’ adresinden yayınlanan çekilişin sonuçları güncel olarak paylaşılıyor. 9 Ağustos Şans Topu sonuçları bilet sorgulama sayfası ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.#Şans Topu Sonuçları 9 Ağustos 2026
Son dönemlerin en dikkat çeken projeleri arasında yer alan Manifest müzik grubu hakkında son günlerde sosyal medyada ortaya atılan Hilal Yelekçi iddiası, hayranlarının yakın takibinde yer aldı. Özellikle grubun sevilen üyelerinden Hilal Yelekçi'nin gruptan ayrıldığına dair çıkan söylentiler, hayranlar arasında büyük bir endişeye neden oldu. Peki, Manifest Hilal gruptan ayrıldı mı? Hilal Yelekçi Manifest grubundan ayrıldı mı? İşte, o detaylar#Manifest
YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları PDF görüntüleme ekranı, söz konusu sınavın ardından adayların gündemine geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2026-YÖKDİL/2) 11 Ağustos Pazar günü yapıldı. Yaklaşık 100 bin adayın katılım sağlayacağı YÖKDİL/2 sınavında 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından yapılacak sınav sonrası ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 2026 YÖKDİL temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Değerlendirmelerin ardından ise YÖKDİL sınav sonuçları belli olacak. Peki, YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? YÖKDİL sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte, YÖKDİL cevap anahtarı PDF ekranı ve sonuç tarihi hakkında bilgiler.#YÖKDİL Soru Ve Cevapları
Galatasaray’ın en büyük ve tanınan taraftar grubu ultrAslan’ın lideri Sebahattin Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Peki, Sebahattin Şirin kimdir, nereli, kaç yaşında? UltrAslan lideri Sebahattin Şirin neden gözaltına alındı? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler#Sebahattin Şirin Gözaltı
Sporseverlerin büyük bir merakla beklediği 9 Ağustos 2026 Pazar günü maç programı belli oldu. Yeni sezon öncesi form grafiklerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen dev Avrupa kulüplerinin nefes kesen hazırlık randevularından yerel liglerdeki kritik lig puan mücadelelerine kadar sahada yaşanacak tüm müsabakalar ve başlama saatleri futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?#Maç Programı 9 Ağustos 2026
9 Ağustos Pazar akşamı televizyon ekranları, yepyeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak iddialı diziler ve gişe rekorları kırmış sinema filmleriyle dolup taşıyor. Pazar günlerinin vazgeçilmezi haline gelen dizilerin yanı sıra, ulusal kanalların özel hazırladığı sinema kuşağı da izleyicilere keyifli bir akşam vadediyor. Peki, Bu akşam televizyonda ne var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Now Tv ve TV8 yayın akışı listesi 9 Ağustos 2026#Televizyon Yayın Akışı
Şarkıcı Cansever'in hayatı, biyografisi ve hastalığı, 8 Ağustos akşamı gelen ölüm haberinin ardından gündeme geldi. Son dakika haberine göre arabesk müziğinin güçlü sesi şarkıcı Cansever, Almanya'da yaşamını yitirdi. Almanya'da tedavi gören sanatçı sağlık mücadelesinde kritik bir sürece girmişti. Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemi tedavisinin ardından ilik nakli operasyonunu olmuştu. 1992 yılından bu zamana kadar çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzün popüler arabesk şarkıcılarından biri hâline gelen Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Çocukluk dönemlerinden beri müzik dünyasında yer alan Cansever ilk albümü olan Kemano Başal E Romenge'yi 1992 senesinde Kuzey Makedonya'da çıkarmıştı. Peki, Cansever kimdir, kaç yaşındaydı? Cansever neden öldü, hastalığı neydi? İşte, şarkıcı Cansever'in şarkıları, albümleri ve hayatı hakkında bilgiler.#Cansever Öldü Mü
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