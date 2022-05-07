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Almanya’daki Rus gazetecilere saldırı girişimi

Almanya’daki Rus gazetecilere saldırı girişimi

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Berlin'de görev yapan Rus gazetecilere saldırı girişiminin önlendiği belirtildi. Faillerin tespit edilmesi talebiyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderildiği aktarıldı.

Almanya’daki Rus gazetecilere saldırı girişimi
Nadir görülen Ejder Balığı ABDde görüntülendi

Nadir görülen Ejder Balığı ABD'de görüntülendi

ABD’li bilim insanları, 3 Mayıs’ta açıklama yaparak California kıyı şeridinde yürüttükleri deniz altı araştırma gezisinde son derece nadir rastlanan Ejder Balığını görüntülemeyi başardıklarını duyurdu. Bilim insanları, bir torpido gibi görünen Ejder Balığına, 30 yıllık deniz...

Nadir görülen Ejder Balığı ABD'de görüntülendi
Son Dakika: Manisadaki vahşet Köpekleri tarım ilaçlı tavuk etiyle öldürmüşler

Manisa'daki vahşet! Köpekleri tarım ilaçlı tavuk etiyle öldürmüşler

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 19 Nisan'da zehirlenen 22 köpekten 17'sinin ölmesine ilişkin bölgede bulanan tavuk etlerinden numunelerin incelemesi tamamlandı. Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki incelemede köpeklerin, yedikleri tavuk etlerinde öldürücü olan ve...

Son Dakika: Manisa'daki vahşet! Köpekleri tarım ilaçlı tavuk etiyle öldürmüşler
Canlı anlatım: Sivasspor Kasımpaşa maçı

Canlı anlatım: Sivasspor Kasımpaşa maçı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Canlı anlatım: Sivasspor Kasımpaşa maçı
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