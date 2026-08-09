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timeline23:54

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeler TBMM'de kabul edildi

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun teklifine göre; tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmaması yasal güvenceye alınacak. Bakıma muhtaç gazi ve malullere net asgari ücretin 2 katı olarak yapılan ödeme, net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayanlara aylık bağlanacak.

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeler TBMMde kabul edildi
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timeline17:49

CANSEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ? Şarkıcı Cansever öldü mü, neden öldü, şarkıları neler? İşte Cansever’in hayatı ve biyografisi!

Şarkıcı Cansever'in hayatı, biyografisi ve hastalığı, 8 Ağustos akşamı gelen ölüm haberinin ardından gündeme geldi. Son dakika haberine göre arabesk müziğinin güçlü sesi şarkıcı Cansever, Almanya'da yaşamını yitirdi. Almanya'da tedavi gören sanatçı sağlık mücadelesinde kritik bir sürece girmişti. Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemi tedavisinin ardından ilik nakli operasyonunu olmuştu. 1992 yılından bu zamana kadar çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzün popüler arabesk şarkıcılarından biri hâline gelen Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Çocukluk dönemlerinden beri müzik dünyasında yer alan Cansever ilk albümü olan Kemano Başal E Romenge'yi 1992 senesinde Kuzey Makedonya'da çıkarmıştı. Peki, Cansever kimdir, kaç yaşındaydı? Cansever neden öldü, hastalığı neydi? İşte, şarkıcı Cansever'in şarkıları, albümleri ve hayatı hakkında bilgiler.

CANSEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ Şarkıcı Cansever öldü mü, neden öldü, şarkıları neler İşte Cansever’in hayatı ve biyografisi
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timeline21:37

Süper Loto 9 Ağustos 2026 sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama (bu akşamın sonucu)

Süper Loto sonuçları listesi, 9 Ağustos akşamı gerçekleştirilen çekilişin ardından erişime açıldı. Sisal Şans tarafından haftanın üç günü düzenlenen ve devreden büyük ikramiyesiyle hayalleri süsleyen Süper Loto 9 Ağustos 2026 sonuçları belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilirken milyonlarca liralık dev ikramiyenin hangi şanslı numaralara isabet ettiği sorgulanmaya başlandı. Süper Loto'da 6 bilen çıkıp çıkmadığı ve ikramiyenin il bazında dağılımı, çekiliş sonrası paylaşılan resmi verilerle netlik kazandı. İşte 9 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları

Süper Loto 9 Ağustos 2026 sonuçları belli oldu Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama (bu akşamın sonucu)
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timeline19:46

YÖKDİL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULA 2026 || YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları PDF görüntüleme ekranı, söz konusu sınavın ardından adayların gündemine geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2026-YÖKDİL/2) 11 Ağustos Pazar günü yapıldı. Yaklaşık 100 bin adayın katılım sağlayacağı YÖKDİL/2 sınavında 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından yapılacak sınav sonrası ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 2026 YÖKDİL temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Değerlendirmelerin ardından ise YÖKDİL sınav sonuçları belli olacak. Peki, YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? YÖKDİL sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte, YÖKDİL cevap anahtarı PDF ekranı ve sonuç tarihi hakkında bilgiler.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULA 2026 || YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak
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timeline17:49

CANSEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ? Şarkıcı Cansever öldü mü, neden öldü, şarkıları neler? İşte Cansever’in hayatı ve biyografisi!

Şarkıcı Cansever'in hayatı, biyografisi ve hastalığı, 8 Ağustos akşamı gelen ölüm haberinin ardından gündeme geldi. Son dakika haberine göre arabesk müziğinin güçlü sesi şarkıcı Cansever, Almanya'da yaşamını yitirdi. Almanya'da tedavi gören sanatçı sağlık mücadelesinde kritik bir sürece girmişti. Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemi tedavisinin ardından ilik nakli operasyonunu olmuştu. 1992 yılından bu zamana kadar çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzün popüler arabesk şarkıcılarından biri hâline gelen Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Çocukluk dönemlerinden beri müzik dünyasında yer alan Cansever ilk albümü olan Kemano Başal E Romenge'yi 1992 senesinde Kuzey Makedonya'da çıkarmıştı. Peki, Cansever kimdir, kaç yaşındaydı? Cansever neden öldü, hastalığı neydi? İşte, şarkıcı Cansever'in şarkıları, albümleri ve hayatı hakkında bilgiler.

CANSEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ Şarkıcı Cansever öldü mü, neden öldü, şarkıları neler İşte Cansever’in hayatı ve biyografisi
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