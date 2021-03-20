Doğum Günü Mesajları - Sevgiliye, Arkadaşa ve Sevdiklerinize En Güzel Uzun, Anlamlı ve Resimli Kutlama Sözleri
Sevgiliye, arkadaşa, kardeşe, ablaya, anneye, babaya ve eşe doğum günü mesajı olarak daha anlamlı mesajlar göndermek ister misiniz? Sizler için 2021'nin en anlamlı, en komik ve en etkileyici resimli doğum günü kutlama mesajları listesini sunuyoruz. Bu liste yalnızca belirttiğimiz kişiler için değil aynı zamanda bizim için önemli olan dosta, yeğene, kuzene, teyzeye ve halaya gönderilebilir. İşte 2021'nin en güzel, kısa, uzun, komik ve eğlenceli doğum günü mesajları ve kutlama sözleri
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1
Doğum günü mesajları ile sevdiklerimizi daha fazla nasıl mutlu edeceğimizi, klişelerden uzak duracak bir şekilde yazılar yazıp kutlamak isteriz. Özellikle bizler için yeri vazgeçilmez olan sevgiliye, arkadaşa, kardeşe, anneye, babaya ve eşe onları ne kadar sevdiğimizi daha iyi ifade etmek isteyebiliriz. Bu sebeple en yakın olan kişilere gönderebileceğiniz anlamlı, içten, komik, eğlenceli, etkileyici, kısa ve uzun en güzel doğum günü mesajları ve sözleri sizler için sayfamızda yer alıyor. En güzel Doğum Günü Mesajı Şu hayatta eşsiz bir güzellik varsa o da kalbindedir! Yaşamın bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun..
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Unutulduğunu sandığın anda gelen doğum günü mesajı Dikkat! Bu mesaj sevgi, neşe ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için yaşamın ve seni düşünen birinin olduğunun sevincini hisset ve mutlu ol! Bu mutluluğun her zaman sürsün. İyi ki doğdun. Nice mutlu yaşlara…
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Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve Temiz bir ömür dileğiyle. Doğum Günün Kutlu Olsun.
4
Mutlu olmak için gülmeyi bekleme. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye. Doğum gününde mesaj yazdım sırf sen mutlu ol diye.
5
Senin sevginin yeri gönülde hep özeldir. Seni sevmek her şeyden güzeldir. Nice insanlar gördüm ama senin varlığın bin insana bedeldir. İyi ki doğdun.
6
Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Doğum günün kutlu olsun…
7
Saatlerdir parlak bir fikir arıyorum sana hoş bir mesaj yollayabilmek, pırıl bir yasam dileyebilmek için. Doğum günün KUTLU OLSUN!
8
Hmm... bu mesajı neden çekiyorum, unuttum, inan hiç hatırlamıyorum. Dur bakayım.. dur dur buldum Doğum günün kutlu olsun! Yeni yaşında kalbinin alabildiği kadar sevmen ve her zamankinden daha çok sevilmen dileğiyle. Yeni yaşın mutlu, doğum günün kutlu olsun.
9
Bugün belki de çok kişiden doğum günü mesajı alacaksın, ancak şu an okuduğun en farklısı çünkü tümüyle sevgiyle yazılmış bir mesaj. İyi ki varsın…
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160 kısa karaktere neler sığdırabilirim diye düşünüyorum ancak aklıma mutlu bir yaş ve sevgi dolu nice yıllar dilemekten başka bir şey gelmiyor. Seni seviyorum.
11
Sakın üzülme hayatın hızına, en güzel yıllar çabuk geçenlerdir… Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Yüzünde her zaman bir gülümseme olsun çünkü sana çok yakışıyor. Daha nice mutlu yıllara.
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Tonton bir Nine olduğunda bahçendeki sandalyene oturup eski günlerine daldığında hatırlamak istediğin kadar güzel günler seninle olsun. Doğum günün kutlu olsun.
13
Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir hayat pastası yapabiliriz sanırım. Nice yaşlara…
14
Mutlu günler Çabuk geçer, Bugünün de vermiş olduğu huzur ve neşe hayatında güzel bir anı olarak kalsın, yaşadığın her gün birbirini kıskandırsın, sen her zaman benim için özel insansın unutma bunu doğum gününü kutlarım canım.
15
Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı,sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, iyi ki doğdun bir tanem.
16
Hayatımın anlamı, ömrümün baharı doğum günün kutlu olsun.Hep birlikte yaşlanalım
17
Dikkat! Bu mesaj sevgi, neşe ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için yaşamın ve seni düşünen birinin olduğunun sevincini hisset ve mutlu ol! Bu mutluluğun her zaman sürsün. İyi ki doğdun. Nice mutlu yaşlara…
18
Hayatın bazen bizIere yaptığı süprizIerin en güzeIisin, sen benim mucizemsin, seninIe var oIan her şeyi seviyorum. BeIki doğduğun andan bu zamana kadar yanında değiIdim. Ama sana her şey üzerine söz veriyorum bundan sonra öIünceye kadar her gün ben sana iyi ki doğdun diyeceğim iyi ki doğdun canım
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Nice mutlu yıllara, doğum günün hatırına, unutmak zor olsa da, arama bundan sonra!
20
Dakikalar seninle ömre bedel aşksız saniyeler asra bedel doğum günün kutlu olsun hayatım seni seviyorum...
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Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmadın.. Doğum günün kutlu olsun!
22
Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı,sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, iyi ki doğdun bir tanem.
23
Duygularının Mutlulukla Kaynaştığı Bu güzel ve özel günde, Bütün Arzularının Hayata geçmesini Dilerim, En Kötü Gününde Böyle olsun Doğum günün Kutlu Olsun.
24
İçinde öyle bir umut taşı ki onu senden kimse almasın. Gözlerin hep gülsün, mutluluğu sende arasınlar, ama onu öyle bir yere sakla ki gerçekten isteyen bulsun. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım.
25
Gülmek gülenin, yıldızlar gecenin, mutluluk sadece senin olsun. O kadar mutlu ol ki gözlerinden akan yaşlar değerini bilmeyenlere sadaka olsun. Doğum günün kutlu olsun sevgilim.
26
Bugün benim herkesten daha iyi tanıyan ve beni sevmeyi seçen insanı kutlamam gerek. Bana olan aşkın ve sabrın için teşekkürler. Hayatımda sen olduğun için çok şanslıyım.
27
Kardeşlik dünyadaki başka hiçbir duyguya benzemez, ondan kopmak eti tırnaktan ayırmaya benzer… Seninle hiç ayrılmamak ümidiyle canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun…
28
Canımdan öte canımsın. En sıkıntılı olduğum anlarda ‘Hey ben buradayım asma yüzünü.' Dercesine yanımda olanımsın. Konuştuğumuz paylaştığımız onca şeyi düşünüyorum da. İyi ki varsın kardeşim.
29
Bu güzeIIik, bu zekâ, bu akıI, heIe şu anIam doIu gözIerin büyüsü, AIIah bütün güzeIIikIeri bir yerde toplamış. Neyse kendimden çok bahsettim doğum günün kutIu oIsun arkadaşım…
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Beni çözen alim olur, seni çözen şair olur. Doğum günü ya bugün güzel dilekler seni bulur.
31
Geçmişe bakan geleceği göremez. Geleceği göremeyen ilerleyemez. Hayatta hep emin adımlarla ilerle. İyi ki doğdun
32
İnsanın hayata tutunması için geçerli sebepleri olması gerekir. Sen benim en büyük sebebimsin. Kardeşten yakın insan. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun.
33
Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın ve dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. İyi ki doğdun.
34
Yeni bir yıla başlarken, mumları üflerken, dilek tutarken, bizleri unutma lütfen… Doğum günün mutlu olsun. Hatırlar mısın? Doğduğun günü… Sen ağlarken etrafındaki herkes gülüyordu. Öyle bir hayat yaşa ki, öldüğünde herkes ağlasın, sen sevinçle gülümse… İyi ki doğdun, nice yıllara…
35
Sen benim mutluluğum, hayatımın en güzel varlığısın. Doğum günün kutlu olsun.
36
Doğmanın bedeli ölüm, gençliğin bedeli yaşlılık, sevginin bedeli fedakârlık, dostluğun bedeli paylaşmaksa; bugünün bedeli hatırlanmaktır. Doğum günün kutlu olsun.
37
Doğduğun gün bulutları yırtarak, bir güneş gibi etrafına aydınlık saçarak girdin hayata. Hep sevgiyle yaşa! Nice yaşlara…
38
Bugün mutlu olursun, dertlerini unutursun. Doğum günü bugün senin daha ne diye somurtursun.
39
Unutma unutulanlar unutanları asla unutmazlar. İyi ki doğdun.
40
Hayat insanlara her zaman için fırsatlar verir ya iyi değerlendirmesini bilirsen eğer… Sen bana hayatın en tatlı fırsatlarındansın. Ben pek anlatamam böyle şeyleri. Ama sen bendeki yerini çok iyi biliyorsun. Seni seviyorum. Hem de kocaman. En kocamanından. İyi ki doğdun kardeşim.
41
Zaman çok kısa, her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı, bu hayati tüm güzellikleriyle yaşamanı istediğimi bilmeni istiyorum. Nice yaşlara, doğum günün kutlu olsun.
42
Dostluk ağlamaksa, yüreğindeki acıyı paylaşmaksa, üzüldüğünde sıcacık bir kucaksa ve dostun için ateşe atılmaksa dünya durana dek dostumsun. Doğum günün kutlu olsun dostum, iyi ki doğdun.
43
Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Bugün beni göremesen de bil ki yanındayım… Senin gibi dosta sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hayatın tüm kötülüklerinin senden uzak olmasını dilerim. İyi ki varsın ve iyi ki dostumsun! Hep birlikte nice senelere… Doğum günün kutlu olsun arkadaşım!
44
Gündüzün yatta, gecen barda, aItında porsche araba, kaIdığin ev tripIeks viIIa, gezdiğin yerde herkes sana hasta oIsun. Doğum günün kutIu oIsun.
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Sevmek yaşamaksa, seninle yaşamayı isterim, ayrı kalmak özlemekse sadece senden ayrı kalmak istemem her zaman yanında olmak isterim iyi doğdun aşkım
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Gülmek gülenin, yıldızlar gecenin, mutluluk sadece senin olsun. O kadar mutlu ol ki gözlerinden akan yaşlar değerini bilmeyenlere sadaka olsun. Doğum günün kutlu olsun sevgilim.
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49
Nefes alıyorsak hala umut var demektir. Doğum gününse bugün dilek tutman gerekir. İyi ki doğdun
50
Sakın üzülme hayatın hızına, en güzel yıllar çabuk geçenlerdir… Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Yüzünde her zaman bir gülümseme olsun çünkü sana çok yakışıyor. Daha nice mutlu yıllara…
51
Duygularının Mutlulukla Kaynaştığı Bu güzel ve özel günde, Bütün Arzularının Hayata geçmesini Dilerim, En Kötü Gününde Böyle olsun Doğum günün Kutlu Olsun.