Doğum Günü Mesajları - Sevgiliye, Arkadaşa ve Sevdiklerinize En Güzel Uzun, Anlamlı ve Resimli Kutlama Sözleri

Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Bugün beni göremesen de bil ki yanındayım… Senin gibi dosta sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hayatın tüm kötülüklerinin senden uzak olmasını dilerim. İyi ki varsın ve iyi ki dostumsun! Hep birlikte nice senelere… Doğum günün kutlu olsun arkadaşım!