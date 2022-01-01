Dünyanın en kötü stadyum facialarından biri, cumartesi akşamı Endonezya'da yaşandı. 125 kişinin hayatını kaybettiği, 304 kişinin yaralandığı olaylar sonrasında Arema oyuncuları ve yetkililer, izdihamda hayatını kaybedenler için sahada dua etmek için toplandı. Stadyumda gözyaşları sel oldu...#Endonezya
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İşte bu maçtan en özel kareler...#Beşiktaş
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali başladı. 23 Ekim’e kadar devam edecek olan festivalin açılışı opera ve balenin seçkin örnekleri, konserler, sergiler ve çocuk etkinlikleri ile renklendi.#Haşim KILIÇ
Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarında M.S. 4 ve 5'nci yüzyıla tarihlenen mozaikler bulundu.#Karabük
Endonezya'da Persebaya Surabaya ile Arema Malang arasında oynanan maçta çıkan olaylar faciaya dönüştü. Taraftarlar arasında çıkan kavgaya göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, tribünlerde paniğe yol açtı. Stadyumda yaşanan kaos aniden izdihama dönüştü ve 174 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ulusal seferberlik ilan edildi ve tüm futbol müsabakaları ikinci bir emre kadar askıya alındı. İşte acı tablonun fotoğrafları...#Endonezya
Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İşte bu maçtan en özel kareler...#Galatasaray
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır, sorusu başvurular devam ederken öğretmenlerin en önemli gündem maddesi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvurularını kabul etmeye başladı. Peki, Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman? İşte, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler.#Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı
Zamanda yolculuk her zaman insanların hayalini oluşturmuştur. Bunu gerçek hayatta gerçekleştiremeseler bile filmler sayesinde zamanda yolculuk yapmışlardır. Geçmiş ve geleceğin nasıl olduğunu izleyiciye aktarması bakımından önemli filmlerdir. Zamanda yolculuk konulu filmleri sizler için derledik.#Zamanda Yolculuk
Gerard Butler, 13 Kasım 1969 yılında İskoçya'nın Paisley şehrinde doğdu. Glasgow Üniversitesinde hukuk okuyan aktör, eğitimini 5 yılda tamamladı. Spedd adlı bir rock grubunda solistlik yaptı. Daha sonra tamamen sinemaya yöneldi ve filmlerde rol almaya başladı. Yeni ve eski, en çok izlenen Gerard Butler filmleri hangileri? Sizin için listeledik.#Gerard Butler Filmleri
İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. Asıl adı İbrahim Tatlı'dır. Müzik kariyeri boyunca yaklaşık 35 tane albüm çıkaran şarkıcı, 20'den fazla filmde de başrol oynadı. Kara Kız - Beni Yakma Gel Güzelim adlı plağı 1970 yılında çıkardı. Rol aldığı İlk film ise Oksal Pekmezoğlu'nun yönettiği Ayağında Kundura oldu. Sizin için geçmişten günümüzde en çok izlenen İbrahim Tatlıses filmlerini listeledik.#İbrahim Tatlıses Filmleri
Türkiye'nin en iyi arabesk şarkıcılarından biri olarak öne çıkan Ferdi Tayfur, aynı zamanda birçok filmi ile dikkatleri çekiyor. Özellikle yaptığı şarkılardan yola çıkarak yapılan filmler, Yeşilçam'ın klasikleri arasına girmiş durumda. İşte en iyi Ferdi Tayfur filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen Ferdi Tayfur filmleri listesi ve önerisi (2022).#Ferdi Tayfur Filmleri
Günümüzde pek çok kişi savaş dizilerinin sevmekte ve sürekli olarak izlemektedir. Bu nedenle sizler için En iyi savaş dizileri - Yeni ve eski en çok izlenen savaş dizileri listesi ve önerisi nelerdir? Detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.#Dizi
Amerikan dizileri Dünya'nın en popüler ve en güzel dizilerinden oluşmaktadır. Gerek Netflix gerekse de farklı platformlarda yayınlanan bu diziler Amerikan televizyon kanallarında yayınlandığı gibi hem de internet üzerinden de yayınlanmaktadır. Ülkemizde en çok izlenen yabancı diziler arasında Amerikan dizileri gelmektedir. Amerikan dizileri Türkiye'de oldukça popüler olmuş dizilerdir. Peki, en iyi Amerikan Tv dizileri hangileridir? En çok sevilen Amerikan dizileri hangileridir? İşte izleyebileceğiniz en güzel Amerikan televizyon kanalı dizileri.#Amerikan Dizisi
Japonya tarihinde soylu bir aileden gelen askerlere samuray adı verilirdi. Daimyo adı verilen toprak sahiplerine bağlılık yemini eder ve ömür boyu onlara sadık kalırlardı. Barış zamanında çiftçilik yaparak geçimini sağlayan samuraylar 18. yüzyılın sonunda tarih sahnesinden çekildi. Sizin için yeni ve eski, en çok izlenen samuray filmlerini listeledik.#Samuray Filmi
Jean Reno, 30 Kasım 1948 yılında Fas'ın Casablanca şehrinde doğru. Gerçek adı Juan Moreno Y Herrara Jimenez'dir. Akıcı bir şekilde İngilizce ve Fransızca konuşabilen aktör İtalya ve İspanya yapımı birçok filmde de başrol oynadı. Yıldız oyuncu Jean Reno'nun yeni ve eski en çok izlenen filmlerini sizin için listeledik.#Jean Reno Filmleri
''Ejderha'' kelimesi Farsça ''yılan'' ve ''büyük canavar'' anlamına gelen ''ejder'' kelimesinden türetilmiştir. Birçok masal ve mitolojik hikayede, büyük yılanları ve canavarları tanımlamak için bu kelime kullanılır. Geçmişten günümüze kadar ejderhaların yer aldığı birçok film çekildi. Yeni ve eski, en çok izlenen ejderha filmlerini listeledik.#Ejderha Filmleri
Van'ın Tuşba ilçesinde definecilerin kaçak kazısı sırasında bulunan ve daha sonra bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda Urartulara ait olduğu tespit edilen bulgulara rastlandı.#Van
Adanalı olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'nin aynı zamanda en yetenekli erkek oyuncuları içerisinde geliyor. Oynadığı yapımlar her zaman önemli kitlelere ulaşan oyuncu şimdiye kadar birçok farklı dizide rol aldı. İşte en iyi Kıvanç Tatlıtuğ dizileri - Yeni ve eski en çok izlenen Kıvanç Tatlıtuğ dizileri listesi ve önerisi (2022).#Kıvanç Tatlıtuğ