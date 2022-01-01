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Endonezyadaki stadyum felaketinde hayatını kaybedenler için stadyumda toplandılar | 125 ölü, 304 yaralı

Endonezya'daki stadyum felaketinde hayatını kaybedenler için stadyumda toplandılar | 125 ölü, 304 yaralı

Dünyanın en kötü stadyum facialarından biri, cumartesi akşamı Endonezya'da yaşandı. 125 kişinin hayatını kaybettiği, 304 kişinin yaralandığı olaylar sonrasında Arema oyuncuları ve yetkililer, izdihamda hayatını kaybedenler için sahada dua etmek için toplandı. Stadyumda gözyaşları sel oldu...

Beşiktaş-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar;

Beşiktaş-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar!

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İşte bu maçtan en özel kareler...

Sanat dolu kültür yolu;

Sanat dolu kültür yolu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali başladı. 23 Ekim’e kadar devam edecek olan festivalin açılışı opera ve balenin seçkin örnekleri, konserler, sergiler ve çocuk etkinlikleri ile renklendi.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar
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