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Haberler >Spor Haberleri>Futbol
Rıza Çalımbay: "Bir karar vereceğiz, ya lig ya kupa..."Rıza Çalımbay: "Bir karar vereceğiz, ya lig ya kupa..."
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Sivasspor
20
16
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Başakşehir
20
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39
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Trabzonspor
19
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38
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Aytemiz Alanyaspor
20
21
38
5Önceki2
Fenerbahçe
20
16
37
6Önceki6
Galatasaray
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15
36
7Önceki7
Beşiktaş
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4
33
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Göztepe
20
3
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9Önceki10
Gaziantep
20
-1
27
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Yeni Malatyaspor
19
6
24
11Önceki11
Çaykur Rizespor
20
-9
24
12Önceki12
Yukatel Denizlispor
20
-8
23
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Gençlerbirliği
20
-7
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Konyaspor
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-11
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Antalyaspor
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Kasımpaşa
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Ankaragücü
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Kayserispor
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-33
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