Rüyada kavga etmek ne anlama geliyor? Rüyada kavga görmek anlamı

Rüya içinde kavga görmenin anlamını kesin olarak olumlu veya olumsuz yönde tabir etmek doğru değil. Rüya içerisinde detaylar ve pek çok neden büyük öneme sahip. Özellikle kiminle ve nasıl kavga ettiğiniz hususu rüyanın anlamını değiştirir. Örneğin sözle yapılmış olan kavga ya da kesici aletlerle gerçekleştirilen kavganın anlamı farklıdır. Diğer yandan arkadaş veya akrabalarla gerçekleştirilen kavgaların yanı sıra, aile içi kavgalar rüyaların belirli anlamlarla nitelendirilmesine olanak tanır.



Rüyada Kavga Etmek Ne Anlama Gelir?



Kavga kişinin hem normal yaşantısında hem de rüyasında rahatsızlık hissettiren bir olgudur. Rüya söz konusu olduğunda kavganın tek bir anlam taşıdığını söylemek doğru olmaz. Mesela kavga ettiğiniz bir kişiyle, gerçek yaşamda sözlü bir münakaşa geçireceğiniz anlamı çıkabilir.



Diğer yandan eğer kendiniz kavga ediyorsanız gerçek yaşamda birisine yardım edeceğiniz anlamı taşır. Eğer rüyanızda bir başkası kavga ediyorsa o kişinin size yardım edeceği tabiri ortaya çıkar. Ayrıca silah veya bıçak ve benzeri zararlı aletler söz konusuysa, rüya farklı şekillerde yorumlanabilir.



Rüyada Kavga Görmenin Diğer Anlamları



Kavga konusunda görülen rüya tabiri değişkenlik gösterir. Rüyanızda birini dövüyor, saçını çekiyor, sopayla vuruyor ya da tokat atıyorsanız o kişiye yardım edeceğiniz anlamına gelir. Tam tersi eğer rüyanızda siz birinden zarar görüyor ve dayak diyorsanız, gerçek hayatta o kişiden yardım alacağınız anlamı çıkar. Eğer gördüğünüz rüya içerisinde toplum herhangi bir şekilde isyan etmiş ise, bu durum belli başlı bazı zorlukları ve sıkıntıları yorulabilir.



Herhangi biriyle kavga ederken ayrıca o kişiyle düşünce çatışması yaşayacak olabilir; görüş ayrılıkları ortaya çıkabilir ve size muhalefetlik yapabilir. Rüyada kavga etmenin bir başka tabiri ise herhangi birine karşı kin ve nefret besleme, nifak tohumları ekme gibi işaretler anlaşılabilir.



Rüyada Akrabayla Kavga Etmek



Eğer rüyanızda akrabanızla kavga ediyorsanız gelecek sosyal yaşantınızda şiddetli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızdaki iniş ve çıkışların artacağını ve paralel olarak çalkantılı bir dönem yaşayacağınızı anlayabilirsiniz. Herhangi bir akrabanıza kavga ettiğiniz an itibariyle, sorunların her geçen gün büyüyeceği bilinmelidir. Ayrıca akraba ile kavga yakınlarınızın kalbini kıracak olmanız; duygularınızı kaba şekilde aktaracağınız anlamı da çıkabilir.



Rüyada Eşle Kavga Etmek



Rüyada eşle kavga etmek yaşam boyu güzel bir şans yakalamak ve mutlu hayat sürmek anlamına gelir. Hayat boyu verilmiş olan sözler tutulacak ve güven ortamı oluşacaktır. Sosyal yaşantı içerisinde parlak bir geleceğe adım atarken, sıkıntıdan uzak bir yaşamı işaret eder. Tabii olumsuz olarak bazen eş ile kavga maddi sıkıntılara ve aile içi tartışmaların ortaya çıkacağını da gösterebilir.



Rüyada Sevgiliyle Kavga Etmek



Rüyada sevgiliyle kavga etmek ilişkinin mutlu sona doğru devam edeceği anlamı taşır. Çiftlerin birbirini çok seveceği ve hayat boyu mutlu bir beraberlik yaşayacağı anlamına gelir. Özellikle kısa sürede dünya evine girecek anlamı da taşımaktadır.



Rüyada Anneyle Kavga Etmek



Rüyada anne ile kavga etmek olumsuz durumlara işaret eder. Aile içinde yaşanan sıkıntılar, ebeveynlerin keder içerisinde bırakılma durumuna işaret eder. Anneyle kavga iş hayatında çalkantılı bir dönem yaşandığı, çevresindeki kişilerin sinsi, yalancı ve hilekar olduğu anlaşılır. Anneyle kavga etmek gerçek yaşamda ebeveynlerin kıymetini bilme anlamı taşır.



Rüyada Tanımadığın Biriyle Kavga Etmek



Rüyada tanımadığınız biriyle kavga etmek gerçek yaşamda cephe alan kişilere karşı, sert ve asi bir davranış içerisine gireceğinizi işaret eder. Ayrıca tanımadığınız biriyle rüyada kavga ettiğinizde, çevrenizdeki kıskanç gözlerin radarına girmiş olduğunuzu anlatır. Tanımadığınız birinin gerçek yaşamda sevdiklerinize zarar vereceği durumu da çıkabilmektedir.