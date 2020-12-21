Çalışma ortamınızda sizi istemeyen birinin manipülasyonlarına maruz kalabilirsiniz. Çekingen tavırlara rağmen arka planda bazı hamleler yapmalarına karşı dikkatli olmalısınız. Gereken dersi, doğru bildiğiniz yolda ilerleyerek vereceksiniz ancak bunun için sabırlı olmalısınız.