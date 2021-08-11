Burçların yönetici gezegenleri farklılık göstermektedir. Her bir gezegenin burçlar üzerindeki etkisi farklılık gösterir. Bu nedenle bu gezegenler insanlar tarafından merak konusu olmaktadır. Aslan burcunun yönetici gezegeni de merak edilmektedir.

Aslan Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir?

Aslan burcu, Zodyak'ın 5. evinde yer alan bir burçtur. Bu burcun yönetici gezegeni ise Güneş'tir. Güneş gezegeni bu burcun sosyal yaşamlarını, çocuklarını, tutkularını, aşklarını, girişecekleri maceraları etkilemektedir. Zodyak'ın 5. evi yaratıcılık konusunda etkilidir. Kişilerin toplumda var olma savaşları hem zihinsel hem de fiziksel yaratıcılıklarını etkileyen bir unsurdur.

Aslan Burcu Gezegeninin Etkileri Nelerdir?

Güneş gezegeni, Aslan burcunda aktif bir şekilde kendini göstermektedir. Bu durum Aslan burcu olan kişilerin doğum günlerini olumlu bir şekilde etkilemektedir. Bu nedenle aslan burçları doğum günlerinde kendilerini güçlü ve enerjik hissetmektedirler.

Aslan burcu, Güneş yönetiminde olduğu zamanlarda sakinleşmelidir. Bu burç insanlarının kalp sağlıklarına dikkat etmesi gerekmektedir. Aslan burcu kişilerde bazı kronik rahatsızlıklar da görülebilmektedir. Vitamin ve mineral dengelerine de dikkat etmeleri gerekmektedir.

Aslan Burcu Gezegen Hareketleri Nasıl Gerçekleşir?

Güneş, Zodyak çevresinde 1 yılda tam tur dönmektedir. Güneş bulunduğu burçları 1 aylık sürede etkisi altına almaktadır. Aslan burcu, Güneş grubunda yer almaktadır. Bu nedenle Güneş gezegeni aslan burcunda iken bu süreçte aslan burcu olumlu bir şekilde etkilenmektedir.

Aslan burcu insanları oldukça cömert insanlardır. Bunun yanında plan kurma yetenekleri de oldukça gelişmiştir. Güneş, Aslan burcunda iken bu duygular daha yoğun bir halde olmaktadır.

Aslan burcunun karakteristik özellikleri Güneş'in konumundan doğrudan etkilenmektedir. Güneş, Aslan burcunda iken bu burç insanının yaşam enerjisi oldukça yüksek olmaktadır. Güneş'in aydınlatıcı bir özelliği bulunur. Bu sebeple Aslan burcu her zaman parlar ve hayatı oldukça aktiftir.

Aslan Burcu Gezegeninin Özellikleri Nelerdir?

Güneş, Aslan burcu gezegeninde iken bu kişiler etraflarından sürekli saygı beklentisi içerisine girmektedirler. Aslan burcu kişisinin yüksek özgüveni bulunur. Kendilerine çok fazla değer vermektedirler. Bu nedenle psikolojik rahatsızlıklar yaşayabilirler.

Aslan burcunun kişiliklerinin gelişiminde Güneş'in başka gezegende olması bu kişilerin kendilerini anlatmakta zorluk çekmelerine neden olabilmektedir. Güneş gezegeninin aslanda olması durumunda bu kişilerde merhamet ve şefkat duyguları oldukça gelişecektir.