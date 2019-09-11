Aslan Burcu Makyajı

Ateş grubu kadınları, dikkat çekmeyi ve çekiciliklerini ön plana çıkardıkları makyajları tercih etmeleriyle bilinirler. Bu durumda fark edilmek adına gösterdikleri en önemli çaba makyajlarıdır. Makyaj onlar için adeta bir tutkudur. Kullandıkları türe göre değiştirdikleri renk ve detaylandırmalar, onları tamamen bambaşka biri haline dönüştürebilir.

Aslan burcu insanlar genellikle renkli makyajları tercih ederler. Özellikle kendini belli eden ve en çekici renklerden olan siyah ve kırmızı vazgeçilmez makyaj unsurlarındandır. Gözler tamamen siyah ve göz kalemi ile belirginleştirilmiş olabilir. Ruj ve allık tercihlerinde aslanlar, kırmızıdan vazgeçmezler.