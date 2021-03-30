Kadının Alma ve Verme Dengesinin 3 Adımı

Sizlere hayatınıza bir hap gibi alabileceğiniz teknikler ve paylaşımlarda bulunmaya çalışıyorum. Daha önceki yazıları ve kadının üç ana güç merkezi yazımı okuduysan, kadın bedeninde rahimin alma ve göğüslerin besleme ve verme merkezi olduğunu biliyorsun.

Sizlere dijital uygulamamızın içinde bu güç merkezlerinin aktivasyon çalışmalarını nasıl yapabileceğinizle ilgili rehberlik ediyorum. Özellikle Dişil Elektrik uygulamasını her sabah yaparak bu yazıda anlatacağım adımlardaki yapacaklarınla pekiştirip tekrarlayarak içselleştirme ve davranışlarına gerçek dönüşümü yakalayabileceksin.

Alma ve Verme aslında kadının döngüsel bedeninde yine kendi içinde döngüde olması gereken iki enerji alış verişidir aslında… Verdikçe alırsın, aldıkça verirsin. Bu döngü düzgün çalıştıkça sen bir kadın olarak dengelenirsin. Kendini ve etrafındaki her şeyi de dönüştürebilirsin.

Peki, neyi vereceksin? Neyi almalısın?

Bir kadının bu dünyaya verebileceği en değerli şeyi, manevi değerleri... Şefkati, dayanışmayı, sevgiyi, aşkı, birlik ve beraberliği, yapıcı iletişimi, bildiklerini, şifayı, huzuru verebilirsin.

Peki neleri almalısın?

Aynı şekilde seni besleyen insanları, olayları, sembolleri ve bilgileri kabul etmelisin, almalısın.

1. Adım: BEN SAATİ

Bu adım ruhsal bir adımdır. Alma hali eylemsizdir. Kolayca gelir. Sakinlikte gelir. Alma halin için yavaşlamalı ve enerjini doğru yönetmelisin. Kendini sürekli tükettiğin, koşuşturduğun, mecburiyetlerinin olduğu günde bile kısa süreli yavaşlamaları bedenine, zihnine ve ruhuna hediye etmelisin. Yeter ki bilinçli seçiminle dur ve bu hayattan aldıklarının ve alabileceklerinin farkında ol.

Bilgiler, mesajlar, insanlar, elinde var olan sahip olduğun her şey… Kimler seni besliyor, kimler sana ilgi, sevgi, bilgi veriyor düşün! Peki, senin verdiğin (maddi ve manevi) ancak almadığın kimler, neler var? Bunları kendinden ödün vererek mi hayat çemberinde tutuyorsun? İyi düşün...

Ben kendimizle kalıp hayatımıza dışarıdan bakar gibi durduğumuz o anlara “Ben Saati” diyorum. Danışanlarım, kurumsal ve bireysel eğitimlerimize gelenler bunu bilirler. Sınırlarını yönetebilmen için hayatına bu özel saatlerde mercek tutmalısın. Bu anlamda sana, hızla uygulamaya başlayabilmen için Youtube kanalımdaki “Ben Saati “ videosunu izleyip kendinin durağan haliyle buluşmanı öneriyorum.

2. Adım: Dönüşüm Zamanı

Bu adım zihinsel bir adımdır. Yaratıcılık bu adımda devreye girer. Yani acı tatlı topladıklarınla, kendi sentezinle ve potansiyelinle oluşturduğun senden dünyaya gelen hediyelerin tespiti… Bu bir deneyim paylaşmak olabilir, bir bilgiden ürün üretmek olabilir, iş potansiyeli oluşturmak olabilir.

Dönüşüm adımının çıktıları fayda yaratmak için olmalıdır. Bu adımda düşünmeni ve yazmanı öneriyorum sana.

3. Adım: Coşku ve Aşkla Eylem

Bu adım genellikle fiziksel bir adımdır. Vericilik enerjinin senden çıkmasıdır. Ruhsal yada fiziksel eylem gerektirir. Dönüşüm adımından çıkanların kendin gibi, sen gibi dünyaya geri verilmesidir.

Aşk ve coşku çıkar adeta senden. Bu sevdiklerine, yaptığın işe, okuluna, dersine, yaptığın resme, yazdığın deftere, yaptığın yemeğe ve yarattığın her şeye karşı olabilir. Bu eylemde saat, mekan yoktur. Öylece akar. Andasındır...

Dijital uygulamamızdaki tanrıça dansı ve alma verme dengesi meditasyon uygulamaları bu adımı senin için pekiştirir.

Alma Verme dengeni bulurken umarım bu adımlar seni içsel huzuruna götürür.

Sevgi ve uyumla,