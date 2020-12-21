Duygularınız ve zihniniz savaş halinde olabilir. Mücadele etmek yerine kaçmayı tercih ederek sorunların çözülmediğinin farkına varmalısınız. Özel hayatınız ve günlük işlerinizin ayrımını iyi yapmalı, iki konudaki sorunların çözümüne de ayrı ayrı yaklaşmalısınız.