Yüzyılın kavuşumu sayılan Satürn ve Jüpiter kavuşumu, bir hava elementi olan Kova burcunda gerçekleşiyor. 21 Aralık tarihinde başlayacak olan bu olağanüstü hareketle ilgili beklentilerinizi sadece o güne sıkıştırmayın. Dünya için de olağanüstü anlamlar taşıyan bu heyecan verici kavuşum, sizin hayatınızda da yön değiştirici bir etki ortaya çıkarabilir. Çünkü bu kavuşum hayatınızın geri kalanını etkileyecek bir süreci başlatacak ve etki yaklaşık 20 yıl sürecek. Hayat hikayenize göre etkileri değişiklik gösterecektir. Ama genel anlamda, toprak elementi olan sizi hava elementi değişmeniz için size yeterli desteği almıyormuş gibi hissettirse de aslında güçlendirecektir.

Önümüzdeki 20 yıllık kamusal imajınız ve kariyerinize yaklaşımınız bu ay yeniden şekilleniyor. Gerçekten ne yapmak istiyorsanız bunu buluyorsunuz. İşiniz ve yeteneklerinizle dünya üzerinde yapabileceğiniz gerçekleri keşfedebilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatlar alışılmışın dışında olabilir. Mesela bir iş teklifi gelebilir ve bu Hindistan’dan olabilir. İçinizden “Nasıl yani, bunu nasıl yapacağım?” sorusu ile ileri gitmek ve geri adım atmak hissini bir arada yaşayabilirsiniz. Yapmanız gereken, ileri görüşlü duruşunuzu güncellemektir. Başarılı olmak istiyorsanız kapalı kapıları zorlamak yerine yönünüzü açık kapılara çevirmelisiniz. Zira kariyerinize olan yeni yaklaşımınızı iyileştirmeye çalışmanız bu dönemin en önemli başarısı olacaktır. Böylelikle sınırlarınızı, yapabileceğinizi düşündüğünüzün ötesine taşıyabilir ve daha fazlasını kucaklayabilirsiniz.

14 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek güneş tutulmasıyla, gelir akışı sağlayan kaynaklarınız ve ilgili gelen güven problemleri ve ekonomik aksaklıkları sonlandırıyor. Buradaki hikayenize göre finansal açıdan bir çözülmenin ya da eskisinden daha sağlam ve farklı kararların eşiğinde olabilirsiniz. Merkür’ün de 21 Aralık’a kadar burada olmasıyla hukuksal konularınızı çözmek, aydınlık bir yol almak için uygun bir sürecin içine girdiğinizi söyleyebilirsiniz. Kazanımlarınız ve anlaşmalarınız yüzünüzü güldürebilir.

16 Aralık’ta yönetici gezegeniniz Venüs’ün Yay burcuna geçmesiyle, inandığınız değerler ve insanlar konusunda artık size hizmet etmeyen şeylere bağlı kalmak fikrinden uzaklaşabilirsiniz. Yerinde kalmanıza neden olan kinleri, gömülü duyguları ve sağlıksız duygusal karışıklıkları bırakmak, tanıdık gelen şeylerden hatta acılardan vazgeçmek asla kolay olmasa da yaşamaya ve gelişmeye devam etmeniz gereken bir zamandasınız. Hayattan sadece daha fazlasını istemeyin, daha iyisini de isteyin. Bu durum sizin sloganınız olsun

30 Aralık’ta Yengeç burcunda gerçekleşecek dolunay ile ticari anlaşmalarınız, öğrenme ve yazılı işler konusunda bir finale geliyorsunuz. Bir projenizi tamamlayacağınız, artık daha profesyonel şekilde yol almaya devam edeceğiniz, bunların yerine yeni ve sizi daha fazla geliştirecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu kapsama yakın çevreniz ve kardeşleriniz de dahil olabilir. Bahsi geçen konuları onlarla ilgili bir hikayeniz varsa burada da yaşayabilirsiniz. Güzel bir ay ve şimdiden güzel bir yıl diliyoruz. Seneye görüşürüz.