Özellikle 14 Aralık’ta gerçekleşecek olan Yay burcundaki ay tutulması ile birçok şeyin değişime ilerlediğini göreceksiniz. Yüzyılın kavuşumu olarak nitelendirdiğimiz ve yeni bir çağın başlangıcı olarak gördüğümüz Satürn ve Jüpiter kavuşumu sizleri ilişkiler konusunda yepyeni biri yapacak. Son 1 yıldır iş hayatınızda adeta bir köle gibi çalıştınız ve onurlandırılmadınız. Tüm saçma işleri siz çözdünüz ama başarı başkalarının oldu. Şimdi bu devir kapanıyor. Emeklerinizin karşılığını aldığınızın bir süreç başlıyor. Özellikle kendinizi 14 Aralık sonrasına hazırlamalısınız. Bu değişim sizlerin daha başarılı ilerlemesi adına büyük yardımda bulunacak. Bu ay sizler için unutulmaz bir ay olacaktır. Bir şeylere başlıyorsunuz ama içinize sinmiyor gibi hissedebilirsiniz. Satürn ve Jüpiter kavuşumu sonrası yani 17 aralıktan sonra kimin ne dediğini çok umursamıyor olabilirsiniz. Aslında uzun zamandır savaşınız verdiğiniz konular karşısındaki yorgunluğunuzun bitip bunun ödüllerini alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Hak ettiğinizi düşündüğünüz, hayalini kurduğunuz iş, evlilik, çocuk veya projeleriniz, sürprizlerle yüzünüzü güldürebilir. Kişisel özgürlüklerinizi gerçekleştirmek adına radikal kararlar alabilirsiniz ve sizi bu yola iten önemli gelişmeler meydana gelebilir. Kariyer hayatınızı olumlu açıdan destekleyecek kişilerle karşılaşabilirsiniz.

21 Aralık sonrası Merkür ve Güneş’in oğlak burcunda ilerlemesi sizleri uluslararası iş bağlantıları ya da sosyal medya ile ilgili konularda yeni çalışmalar yapmaya ya da iş hayatınızda yeni değerlendirmelerde bulunmanıza neden olabilir. Finansal konularınızla ilgili sorunların üstesinden gelebilirsiniz. İş hayatınızda parlamalar yaşarken aynı zamanda bazı rekabetler ve can sıkıcı durumlar getirebilir. Bu ayın ilk yarısı sanki gelgitler ile önünüze gelirken ikinci yarısı daha net bir şekilde ilerleyecektir. Sakin ve mantıklı hamlelerle bu durumun etkisini azaltabilirsiniz.

Ters gittiğini düşündüğünüz işler varsa, ayın ikinci yarısında bu konu fazlasıyla gündeminiz olabilir. Bazı gizli bilgiler, yalanlamalar ve ithamların sakinliğinizi bozmasına müsaade etmemelisiniz. Gökyüzü, iş hayatınızı iyileştireceği gibi duygusal yaşantınıza da sihirli dokunuşlar yapabilir. 23 Aralık Mars ve Plüton arasındaki kare açı sizleri sağlık ve iş alanınızda daha özenli olmanız gerektiği mesajını veriyor. Yılın en önemli ve son noktayı koyacağınız gökyüzü transiti 30 Aralık Yengeç burcunda dolunay olarak gerçekleşecek. Bu süreçte bir alım satım yapmak ya da bir karar vermeniz gerekmesi halinde, tüm açılarıyla düşünerek hareket etmelisiniz. Banka kartlarınız, kimliğiniz veya önemli belgelerinize dikkat etmeniz gerekmektedir. Bunları çaldırma veya kaybetme gibi durumlara karşı daha öngörülü olmalısınız. Bu ay çok fazla mahkeme ve dava gibi konular içerisine girmemelisiniz. Aile içinde yaşanan huzursuzluklara çözümler bulmak isterken baskıcı davranışlarınızla tüm okları kendi üzerinize çekmemelisiniz. Özellikle akraba veya yakın ilişkilerinizde üzerinize vazife olmayan hiçbir bağlantıya dahil olmamalısınız. Parasal olarak aşırı harcamalardan kaçınmalısınız. İlişkilerde daha kararlı ve güçlü ilerliyorsunuz. Hayatınıza sürpriz bir şekilde yeni bir ilişki girebilir. Doğru kararların doğru ve mutlu eden sonuçları getireceği güzel bir ay dileriz.