MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBurçlar Aslan Burcu Stili
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji>Aslan Burcu Stili
Burçlar

Aslan Burcu Stili

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aslan Burcu Stili
Abone Olgoogle-news

"Aslan burçları, göze hoş gelen, gösterişli ve asil sayılabilecek giysileri günlük yaşantılarında sıklıkla kullanırlar. "

Lüks giyime düşkünlükleri vardır. Markalara duydukları ilgi yüzünden bütün paralarını giyime yatırabilirler. Işıltılı metalik, kadife ve leopar desenlerini kullanmaktan çekinmezler. Özellikle turuncu, kırmızı, mor ve parlak, göze çarpan renleri kombinlemeyi severler.

Daha çok büyük parçalar kombinleyen aslan burcu insanları, aksesuar seçimlerinde de kendini belli eden ürünler kullanmayı tercih ederler. Metal, siyah ve turuncu aslanların dolaplarında bulunan vazgeçilmez renklerdendir. Genellikle modayı takip ederek giyinirler.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi