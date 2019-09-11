Aslan Burcu Stili

Lüks giyime düşkünlükleri vardır. Markalara duydukları ilgi yüzünden bütün paralarını giyime yatırabilirler. Işıltılı metalik, kadife ve leopar desenlerini kullanmaktan çekinmezler. Özellikle turuncu, kırmızı, mor ve parlak, göze çarpan renleri kombinlemeyi severler.

Daha çok büyük parçalar kombinleyen aslan burcu insanları, aksesuar seçimlerinde de kendini belli eden ürünler kullanmayı tercih ederler. Metal, siyah ve turuncu aslanların dolaplarında bulunan vazgeçilmez renklerdendir. Genellikle modayı takip ederek giyinirler.