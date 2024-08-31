Köpeğinizle konuşmak artık mümkün... Testler de bunu onaylıyor

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Şimdi yeni bir araştırma köpeklerin, üzerinde konuşan düğmeler olan bir paspas aracılığıyla iletişim kurulduğunda “oyun” ve “dışarı” gibi sözcükleri gerçekten anlayabildiğini ortaya koydu. Yani Mila’nın yaptıkları tesadüf değil, bunları bile isteye yapıyor.

California San Diego Üniversitesi’nden baş araştırmacı Federico Rossano, “Bu çalışma, köpeklerin düğmelerin ne anlama geldiğini gerçekten anlayıp anlamadıkları konusundaki şüpheyi gideriyor” dedi.

Yaklaşık 40 dolara satılan paspas üzerindeki her bir tuş farklı bir kelimeyi seslendiriyor. Aralarında, “merhaba, evet, hayır, seni seviyorum, yemek” gibi köpeğin hem ihtiyaçlarını ifade edebildiği hem de size sevgisini gösterebildiği kelimeler bulunuyor.

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Çalışmaya göre, köpekler en uygun tepkileri oyun ve dışarı çıkma zamanıyla ilgili olarak gösterdi.

Araştırmacılar, panolarla etkileşimlerini gözlemlemek için köpekli 30 eve gittiler ve 29 köpek sahibine de uzaktan yönlendirilen bir deney yaptırdılar.

Ancak Plos One dergisinde yayınlanan çalışma farklı akademisyenlerden sert tepkiler de aldı.

Arizona Eyalet Üniversitesi’ndeki Canine Science Collaboratory’nin direktörü Clive Wynne, testlerin sadece köpeklerin sözlü ipuçlarıyla nasıl etkileşime girdiğini gösterdiğini söyleyerek çalışmayı “hiçbir şey ifade etmiyor” şeklinde tanımladı.

Wynne’in hevesimizi kıran çıkışı için kınıyoruz, bilim insanlarına bu hevesimizi artıran araştırmaları için teşekkür ediyoruz.

HAYVAN HAKLARI ŞİMDİ!

Yarın İstanbul Yenikapı’da uzun süredir duyurusu yapılan bir miting var. Saat 17.00’de Yenikapı Etkinlik Alanı’nda toplaşacak olan hayvanseverler “Bu hareket, kimseyle bir savaşımızın veya kavgamızın olmadığını, aksine, barışı ve yaşamı savunduğumuzu göstermek için bir fırsattır. Bizler, doğayı korumak, hayvanları kollamak, onlara hak ettikleri değeri vermek için bir araya gelen insanlarız. Gelin, bu önemli günde bir araya gelip birlik olalım ve birlikte bu yasanın geri çekilmesini sağlayalım” diyorlar. Kulak verilmesi gereken bir çağrı. Umarım bu buluşma amacına ulaşır ve kanun konusunda gereken yapılır.

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KAYA’YI GÖRMEYEN KALMASIN

İstanbul’da Taksim civarında yaşayan The Boulder yani ‘Kaya’ lakaplı bir köpek şu sıralar internetin altını üstüne getirmiş durumda. Gezgin bir vlogger Josef Andrew Miklevic, Instagram’da paylaştığı postta, “İstanbul’da, Türkiye’de, Avrupa’da ya da aslında bu dünyanın herhangi bir yerindeyseniz, burası mutlaka görülmesi gereken bir yer. Giriş ücreti yok, 7/24 açık. Şehirdeyken The Boulder’ı görmemek aptallık olur” diyor. 200’ü aşan Google yorumu olan ‘Kaya’nın bulunduğu yer de haritalara işaretlenmiş. Aslında sokak hayvanlarına dair sevgimiz var ama...

KEDİ SEVERLERDEKİ NEVROTİKLİK MESELESİ

Geçen hafta, kişilik özelliği olarak nevrotikliğin köpek sahiplerine göre kedi sahiplenenlerde daha fazla çıktığına dair haber kedi severler tarafından tepkiyle karşılandı. Bir kedisever olarak ben de bu sonuca muhalefet şerhimi koyuyorum. Yayın Yönetmenimiz Ahmet Hakan da araştırma sonucuna kendi argümanlarıyla yanıt vermiş. Ortaya çıkan sonuç: Bu araştırmanın bir de Türkiye’de yapılması iyi olacak. Bilim insanlarımıza bir davette bulunalım, kedi sahiplenenler ve köpek sahiplenenler arasındaki kişilik farklarını ortaya serecek bir araştırma yapsınlar, biz de ülkemizdeki durumu bilelim.

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OKUR FOTOSU

ÇÖPTEN ÇIKARILAN HAYAT

Okurumuz Serdar Karakaya, kedisinin şahane bir fotoğrafını şu notla yollamış: “Kedimiz Çilli’nin keyif saatini okur fotosu köşesi için sizinle paylaşıyoruz.” Valla Çilli keyiften yerinde duramıyor. Yüzü bulanık çıkmış, o derecek. Çilli’ye ve okurumuza ailesiyle beraber upuzun, neşeli, sağlıklı bir ömür diliyorum. Sizden de kedinizin köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...