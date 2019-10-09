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Haberler >Mahmure >Astroloji>Akrep Burcu Kadını
Burçlar

Akrep Burcu Kadını

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Akrep Burcu Kadını
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"Akrep burcu kadınları oldukça hırslı, akıllı ve sezgileriyle hareket ederler."

Akrep kadınları kendilerini kolayca belli edebilirler. Alçak gönüllülüklerinin yanı sıra oldukça temiz kalpli insanlardır. Ancak perdelerinin altında gizlediği mağrur ve kibirli bir kadın vardır. Kimiz zaman kıskanç tavırlar sergileyen akrep kadınları, kendisinden iyi olanı mizacı gereği daima kıskanır.

Akrep burcu kadınları için arkadaşlık ve dostluk oldukça önemlidir. Dostlarını büyük bir incelikle seçen Akrep kadınları, genellikle sevilip sayılan kişilerdendirler. Kolayca güvenememeleri sebebiyle ilişki kurma konuşunda zorlanacağınız bir burçtur. Doğrucu bir karaktere sahiplerdir. Yalandan nefret ederler. Dürüstlük Akrep kadınları için büyük bir önem taşır. Dürüst insanlar akrep kadınları için baş tacı niteliğindedirler.

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