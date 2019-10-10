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Haberler >Mahmure >Astroloji>Koç Burcu Erkeği
Burçlar

Koç Burcu Erkeği

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Koç Burcu Erkeği
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"Özgüvenleri yüksek ve her konu için başarılı olabileceğini düşünen koç burcu erkekleri, enerjik yönden diğer burçlardan daha ön plandadır."

İlgi odağı olmayı ve dikkat çekmeyi severler. Otoriteden hoşlanan koç burcu erkekleri için bu onlar için saltanat demektir. Başına buyruk ve dik başlı olmalarından ötürü, onları ikna etmek neredeyse imkansızdır.

Hatalarını hiçbir zaman kabul etmeyen koç erkekleri, hatalı olduğunun dile getirilmesinden bile hoşlanmaz. Dikkat çekecek bencil tavırlar takınabilirler. Aşırı derecede meraklı olan koç burcu erkekleri, her konuda bilgi sahibi olmak için sürekli bir arayış halindedir. Aşırı heyecanlı bir yapıda olduğu için bu burcun erkekleri, kimi zaman yanlış hareketlerde bulunabilirler.

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