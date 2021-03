Uyusun Diye Çocuk Ağlatılır mı?

Bu yazımda sizlere uyku eğitiminin çocuğa işkence etmekten başka bir şey olmadığını anlatmak istiyorum. Anneniz sizi hangi teknikle uyuttu acaba hiç düşündünüz mü?

Richard Ferber – Kontrollü Ağlatma

Tracy Hogg – Yatır Kaldır

Kim West – Kontrollü uzaklaşma

Elbette hiçbiri!

Bebekler doğduktan ilk 1 - 2 ay kadar doğaları gereği anne sütüyle ya da mama ile beslendikten sonra genelde uyuyor. Elbette beslenme işlemini tamamladıktan sonra gazını çıkartmanız gerektiğini hatırlatmama gerek yok:)

İlk zamanlar gerçekten bebeğinizin uykuyla geliştiğini her uyandığında bir öncekinden farklı olarak değiştiğini görmeniz mümkün. Ben hemen hemen her gün kızımın fotoğraflarını çekerek bu mucizeyi ölümsüz kıldım. Sizlere de naçizane tavsiyemdir.

Ancak ben yavrumun savunmasız dünyasına göre değil de kendi dünyama adapte ederek büyüten bir anne oldum.

Anneler, kendinizi bu kadar kasmayın! Uyku eğitimi diye şartladığınız yavrunuzu hiç yoktan ağlatırken içiniz sızlamıyor mu anlayamıyorum! Kızım doğduktan sonra her çocuğa karşı bir hassasiyet gelişti bende eminim benim gibi birçok annede de bu durum söz konusu, farkındayım. Ağlayan çocuğun ya karnı acıkmış ya gazı vardır ya da bir şikayeti / rahatsızlığı / korkusu vardır.

Ama uyusun diye çocuğunun ağlamasına müsade eden annenin nasıl bir zoru var bilemiyorum:) Sırf kendi rahatlığınız ya da bencilliğiniz için tüm ihtiyaçlarıyla size muhtaç bebeğinizde / çocuğunuzda yaratacağınız psikolojik travmayı hiç mi düşünmüyorsunuz gerçekten anlayamıyorum.

Bebeğim yazın doğduğu için her gün banyo yaptırıp hep suyla temasını sağladım altını değişirken özellikle hep yıkayıp pakladım. Ancak kışa geçtiğimizde iki günde bire indirdik bu rutini. Anne sütüyle beslenmesini sağladığım bebeğimi genelde her akşam banyosunu yaptırarak mış mışıl uyumasına yardımcı oldum. Yardımcı oldum diyorum çünkü o zaten tüm ihtiyaçları karşılandığı, her gün ya parka ya da sadece dışarı çıkmış olduğu, evdeyken de ailesiyle oynadığı bolca ilgilenildiği için uyumaya hazır hale geliyor.

Belirlediğiniz bir saatte uyumasını istiyorsanız bunu elbette şartlamadan o hayal ettiğiniz saate en az 1 saat kala yeme işlemini bitirmiş olun.

Ilık bir duşla ya da her gün üşütür diye çekiniyorsanız banyo yaptırmadığınızda masajla uykuya ilk işareti verebilirsiniz.

Oyun hızınızı temponuzu düşürün, çevredeki uyaranları etkisiz hale getirin. Işıkları kısın, tv, pc, telefon sesini kısın uyku moduna geçildiğini yansıtın.

Uyku moduna ailecek geçin pijamalarınızı giyin ve yavrunuzun pijamasını giydirin unutmayın çocuk gördüğüne daha çabuk uyum sağlayacak, uyacak.

Ilık bir bebek çayı, anne sütü / devam sütü içirek onu rahatlatın.



Ardından diş temizliğine yardımcı olun.

Eğer siz de benim gibi seviyorsanız ona ninniler söyleyin, çocuğunuza özel ninniler şarkılar uyarlayın.

Uyku öncesi sağlıklı ve güzel bir uyku için çok önemli gerçekten bunu büyüdükçe, bebeğinizin nelerden hoşlandığını tam anlamıyla kavradıkça daha da iyi anlayacaksınız. Bebeğinizi benim gibi beşikte / ayakta sallamaktan hoşlanmıyorsanız uyku zamanı ona destek olacak bir oyuncağını verebilirsiniz. Masalı okurken bu oyuncaktan da yardım alabilirsiniz masalları onun dilinden okuyup bitince de bebeğinizin kucağına koyup oyuncağı uyutmasını isteyerek bebeğinizi uyutabilirsiniz. Bu anlamda sizi #zinnoşunminnoşları ile tanıştırmak isterim. Tamamen el yapımı olan özel tasarım oyuncaklar çocuğunuza uyku zamanı güvenle verebileceğiniz cinsten. Doğal ve yıkanabilir olmasıyla dikkat çekiyor. Çocuğunuz için sipariş verebilirsiniz.

Akabinde size ilaç gibi gelecek kitap tavsiyeme sıra geldi; "Bebeğim İçin Uyku Öncesi Masallar" kitabı. Bebek gelişimi ve çocuk eğitimi ile ilgili kuşkusuz ilk akla gelecek Mikado Çocuk yayınları yine çok özel bir kitabı ailelere sunuyor.

Bebeğim İçin Uyku Öncesi Masallar kitabında birbirinden tatlı 6 adet masal var. Düşük bir ses tonuyla bu kitabı okuyarak onun uykuya geçmesini sağlayabilirsiniz. Sam Taplin'in Bebeğim İçin Uyku Öncesi Masallar kitabı Tülay Yıldız çevirisiyle Mikado Çocuk yayınlarından çıktı. Kitapta hayvanlar aleminden kahramanların birbirinden sıcak ve tatlı masalları var. Kitabın tasarımı miniklerin dikkatini çekecek ebatta ve kalitede kitabı kızıma ilk verdiğim o günü hiç unutamam minik elleriyle tüm sayfaları açmaya çalışıp bakmıştı...

Zorlamayın, şartlamayın, rahat olun; hepimiz gibi çocukların da direnci bir yere kadar şimdiye kadar hiç uyumayan çocuk olmadı. Her gün aynı saatte uyumadığımız gibi onlarda bazen erken bazen geç uyuyabilir. Bebeklik dönemi o kadar hızlı geçiyor ki sizlere tavsiyem bu zamanın tadını çıkarın tadını kaçırmayın gerekirse biraz daha uykusuz kalın anne - babalar ve inanın onlar için her şeye değer!

Bizi büyütürken uykusuz kalıp biz uyuduktan sonra bile başımızdan ayrılmayan sevgi dolu bir annenin çocuğu olarak şunu söylemeliyim ki anne - baba olmak bu kadar kolay değil ve kesinlikle bir matematiği yok bu işin. Her birimizin birbirine benzemediği gibi her çocuk da farklıdır. O yüzden çocuğunuzu tanıyın, ilgilenin, zaman geçirin. Yemek eğitimi, uyku eğitimi derken kendinizi de minik yavrunuzu da yıpratarak anı kaçırmayın sevgili ebevenyler.