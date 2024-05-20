Esnafa erken emeklilik sağlayan Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi gündemde yer alan konuların başında geliyor. Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesi yönündeki gelişmeler, esnaf camiasında büyük bir heyecanla takip ediliyor. Bağkur 7200 prim güne düştü mü? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu düzenlemenin seçim öncesi verilen vaatler arasında yer aldığını ve çalışmaların hızla sürdüğünü açıkladı. Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların erken emeklilik beklentilerini karşılamak amacıyla, prim gün sayısının düşürülmesi konusunda yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtti. Bu düzenleme ile esnaflar, daha erken emekli olma fırsatına sahip olacak. Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin yasalaşması için gerekli adımların atıldığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini ifade etti. Esnafın emeklilik koşullarının iyileştirilmesi hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir önem taşıyor. Peki, Bağ-Kur 7200 prim Meclis’ten geçti mi?