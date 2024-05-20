MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024: TIKLA ÖĞREN! (Tam isim listesi öğrenme sayfası: https://personeltemin.msb.gov.tr/) || MSB 1829 işçi alımı kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir?
MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2024, 16 Mayıs'ta yapılan kura çekimiyle beraber merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı MSB 1829 kura çekimi 16 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Kura başvurusunda bulunanlar heyecan içerisinde kura sonuçlarının saat kaçta ne zaman, hangi gün açıklanacağını merak edip araştırıyor. Hatırlanacağı gibi 1829 işçi alımı kura başvuruları 24 - 29 Nisan'da yapılmıştı. Peki, 1829 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir? İşte merak edilen soruların cevabı ve MSB kura sonuçları sorgulama (https://personeltemin.msb.gov.tr/) ekranı...#MSB
Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı Milli Piyango Online | 20 Mayıs 2024 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları AÇIKLANDI 314 milyon TL ikramiye devretti!
20 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Sisal Şans tarafından haftanın birinci Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi, pazartesi akşamı noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından da heyecanla takip edilen çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Bu akşamki çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 314.814.055,90 TL'lik büyük ikramiye çarşamba gününe devretti. 5 bilenler, 4 bilenler ve 3 bilenler de diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Çekiliş sonrası tüm dikkatler Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranına çevrildi. İşte, 20 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı ve ayrıntılar...#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 20 MAYIS 2024 | 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman Meclis'e gelecek? 9. Yargı Paketinde af veya ceza indirimi olacak mı? TBMM görüşmelerinde son durum!
9. Yargı Paketi ceza indirimi olacak mı, af gelecek mi soruları, 20 Mayıs 2024 tarihinde mahkum yakınları tarafından takip edilen konuların başında geliyor. Kamuoyunda yeni yargı paketi olarak da bilinen 9. Yargı Paketi TBMM görüşmelerinin ardından yasalaşacak. Ceza indirimi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri, seyir güveliği ile gemi bağlama ücretleri gibi pek çok madde yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalar devam ederken, 9. Yargı Paketi kapsamında açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız." ifadelerinde bulundu. Yeni yargı paketi ile ceza indirimi beklentileri de kamuoyunda yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paket maddeleri nelerdir ve son gelişmeleri neler? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler#9. Yargı Paketi İçeriği
EKPSS 2024 SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024 (ÖSYM.GOV.TR) || EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, nereden açıklanacak?
EKPSS sonuçları 2024, söz konusu oturuma katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları ve puan durumu, ÖSYM üzerinden görüntülenebilecek. 28 Nisan'da gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar ÖSYM sonuç duyurusuna odaklandı. EKPSS sonuçları, ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda adayların erişimine açılacak. Sınav sonuç sayfasında adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacak. Peki EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS 2024 sonucu tarihi ve puan durumu sorgulama sayfası...#EKPSS 2024
BAĞ-KUR 7200 prim son durum gelişmeleri | Bağ-Kur prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşecek m esnafa erken emeklilik gelecek mii? Torba yasada son durum!
Esnafa erken emeklilik sağlayan Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi gündemde yer alan konuların başında geliyor. Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesi yönündeki gelişmeler, esnaf camiasında büyük bir heyecanla takip ediliyor. Bağkur 7200 prim güne düştü mü? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu düzenlemenin seçim öncesi verilen vaatler arasında yer aldığını ve çalışmaların hızla sürdüğünü açıkladı. Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların erken emeklilik beklentilerini karşılamak amacıyla, prim gün sayısının düşürülmesi konusunda yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtti. Bu düzenleme ile esnaflar, daha erken emekli olma fırsatına sahip olacak. Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin yasalaşması için gerekli adımların atıldığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini ifade etti. Esnafın emeklilik koşullarının iyileştirilmesi hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir önem taşıyor. Peki, Bağ-Kur 7200 prim Meclis’ten geçti mi?#Bağ-Kur 7200 Prim
İBAN'a para atmak yasak mı? Hangi durumlarda İBAN üzerinden ödeme yasal olarak kabul edilir? Uzman isim merak edilen ayrıntıları açıkladı
İBAN'a para atmak yasal mı vb sorular, son haftalarda pek çok esnaf ve ticaret erbabının gündeminde yer almaya başladı. Özellikle nakit bulunmayan vatandaşların sıklıkla gerçekleştirdiği İBAN aracılığıyla ödeme sistemi, Maliye Bakanlığı'nın kıskacına takıldı. Kayıt dışı paranın takibinin yapılacağını açıklayan Bakan Mehmet Şimşek, İBAN ödeme sistemine yönelik de çalışmaların süreceğini ifade etti. Peki, İBAN'a para atmak yasak mı ve hangi durumlarda yasal olarak gerçekleşiyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler#İBAN
MİLLİ YAS NEDİR, NE DEMEK? Milli yasta okullar tatil edilir mi, bugün (21 Mayıs) okul var mı, ulusal yas ilan edildiğinde ne olur, bayraklar indirilir mi? 1 günlük yas kararı!
Milli yasın anlamı ve ne demek olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gündeme geldi. Kabine Toplantısı sonrasında millete sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sonrası ülkede 1 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Açıklamanın ardından öğrenci ve veliler milli yasta okullar tatil mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilen ulusal yas, aynı zamanda doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ilan edilebilir. Peki, milli yas nedir, ne demek? Milli yasta okullar tatil edilir mi, bugün okul var mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılar.#Milli Yas Nedir
SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 21 MAYIS 2024 | En son nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler: Elazığ Sivrice depremle sallandı!
Son dakika depremler 21 Mayıs güncel tablosu günün ilk ışıklarıyla birlikte hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün son deprem nerede ne zaman oldu? Hemen belirtelim ki Erzincan Tercan'da 2.9 ve 2.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli son deprem 21 Mayıs tablosu...#Deprem
SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI UYARISI | Bugün (21 Mayıs) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri son dakika Meteoroloji raporu ile yayınlandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken salı günü için toz taşınımı ve sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Afyonkarahisar, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük çevrelerinde sağanak görülecek. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 21 Mayıs hava durumu değerlendirmeleri.#Hava Durumu
FED FAİZ TOPLANTISI TARİHİ HAZİRAN 2024 | FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi tarihte? ABD Merkez Bankası (FED) faiz indirecek mi?
ABD Merkez Bankası (FED) haziran ayı faiz kararı piyasalarda merakla bekleniyor. Nisan ayında Fed politika faizini yüzde 5.50'de sabit tutmuştu. Bu ay gerçekleşecek olan toplantı sonrası FED haziran 2024 faiz kararını kamuoyu ile paylaşacak. Fed enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir hareket edene kadar faiz indirimi yapmayacağını ifade etti. Fed Başkanı Jerome Powell, "Bir sonraki politika adımının bir artırım olması pek mümkün değil." açıklamasında bulundu. Gözler şimdi piyasalara yön veren FED'in bu ay vereceği kararda. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirecek mi? İşte, o konu hakkında bilgiler.#Fed Faiz Kararı
Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis atama ve yer değişikliği isim listesi 2024 belli oldu mu? Polis tayin sonuçlarında tarih detayı!
Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları ile polis tayin sonuçları 2024 belli olacak. Haziran ayının yaklaşmasıyla beraber emniyet mensubu Başkomiser, Komiser, Emniyet Müdürü atama ve yer değiştirme sonuçları için beklentiler yoğunlaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü POLNET sistemi üzerinden sonuçlanan 2024 polis atamaları ile şark (doğu) görevi ve batıya atama zamanı gelmiş olan polislerin atama sonucu isim listeleri ilan edilecek. 2024 yılı polis yer değiştirme ve atamaları www.egm.gov.tr duyurusu ile erişime açılacak. Peki, polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis atama ve yer değişikliği isim listesi 2024 belli oldu mu? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.#Polis Tayinleri
Valorant Gece Pazarı ne zaman, hangi gün gelecek 2024? Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu! Oyunseverler heyecanla bekliyor!
Oyunseverlerin heyecanla beklediği Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu. Silah kaplamalarına oyun severlerin daha ucuz yoldan ulaşması için her iki ayda bir kez gece pazarını açan Valorant Gece Pazarı ile indirimli oyunları kullanıcılar ile buluşturacak. Riot Games tarafından geliştirilen Valorant, oyunculara özel yenilikler sunacak. Gece Pazarı'nın, tam 20 gün boyunca açık kalacağı açıklanırken, Valorant 8.09 güncellemesi ile bazı hatalar da düzeltildi. Peki, Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.#Valorant Gece Pazarı
Hareket Proje BIST işlem tarihi 2024: Hareket Proje Taşımacılık borsada ne zaman işlem görecek, bireysele kaç lot verdi? Hareket Proje halka arz sonuçları açıklandı!
Hareket Proje Borsa işlem tarihi, talep toplama işlemleri sonrası yatırımcılar tarafından beklenmeye başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Hareket Proje Taşımacılığı'nın halka arz süreci başarıyla tamamlandı. Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği bu süreçte, sonuçlar nihayet belli oldu. "Hareket Proje halka arz kaç lot verdi?" sorusu, yatırım camiasında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hareket Proje'nin halka arzında, toplam 24 milyon TL nominal değerindeki hisseler, birim fiyatı 70 TL üzerinden yatırımcılara sunuldu. Bu arz, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve kısa sürede talep toplama işlemleri tamamlandı. Peki, Hareket Proje Taşımacılık borsada ne zaman işlem görecek? İşte halka arz sonuçları!#Hareket Proje Taşımacılığı
MSÜ TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonucu personeltemin sorgulama ekranı!
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih sonuçları için değerlendirme süreci başladı. 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen tercih başvurularının ardından adayların gözü kulağı MSÜ yerleştirme sonuçlarına çevrildi. 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yayınlanacak. MSÜ tercih sonuçları ilan edildikten sonra adaylar MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, MSÜ yerleştirme sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılı bilgiler.#Milli Savunma Üniversitesi
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2024 || MEB AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi hangi tarihte yayınlanacak? Açık Öğretim Lisesi sınavları yaklaşıyor!
AÖL sınav tarihleri 2024 Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile takip ediliyor. MEB AÖL kayıt yenileme işlemlerinde son güne gelindi. Lise eğitimini açıkta sürdüren öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini belirlenen gün ve saate kadar tamamlayacak. Kayıt yenileme işlemleri bittikten sonra ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacak. Öğrenciler, ders seçimlerini Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden tamamlayabilecek ancak kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacak. Peki Açık lise 3. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi hangi tarihte yayınlanacak? İşte ayrıntılar...#AÖL
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI Milli Piyango Online (Tıkla hızlı öğren) | 20 Mayıs canlı On Numara çekiliş sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye devretti! İşte kazandıran numaralar!
On Numara sonucu sorgulama ekranı 20 Mayıs 2024 Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Sisal Şans tarafından haftanın 1. On Numara canlı çekilişi pazartesi akşamı noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan canlı çekilişin hemen ardından On Numara çekiliş sonuçlarıyla kazandıran numaralar belli oldu. Heyecanla beklenen çekilişte, 10 bilen çıkmayınca tam 410.066,20 TL devretti. 9 bilenler, 8 bilenler ve 7 bilenler de diğer ikramiyelerin sahibi oldu. On Numara sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan ikramiye tutarları öğrenilebilecek. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 20 Mayıs On Numara sonuçları online sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılar.#On Numara Sonuçları
Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman bitecek? Bakan Şimşek'ten kira artış sınırı açıklaması! 2024 Temmuz ayında %25 kira zam sınırı kalkacak mı, kira artış oranı ne kadar olacak?
Yüzde 25 kira artış sınırının biteceği tarih, milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber'e verdiği özel röportajda, ekonomi ve kira artış oranları hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Kira artış sınırı kalktı mı? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Özellikle Temmuz 2024 kira zam sınırı konusundaki açıklamaları dikkat çekti. Bakan Şimşek, piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inandığını vurguladı. Son iki yıldır uygulanan fahiş fiyat artışlarına yönelik düzenlemeler hakkında konuşan Bakan Şimşek, “Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bütün alanlarda müdahale edilmemeli.” dedi. Kira artış oranlarının belirlenmesinde, enflasyon ve genel ekonomik durum önemli rol oynuyor. Peki, Temmuz 2024 kira artış oranı ne kadar olacak?#Mehmet Şimşek
Okullar ne zaman kapanacak 2024? Karne Günü tarihi 2024 yaklaşıyor! Okullar ayın kaçında kapanacak? MEB'den takvim bilgisi
Yaz tatili ile okulların kapanacağı tarih 2024 haziran ayı yaklaşırken milyonlarca veli ve öğrencinin odaklandığı konulardan oldu. Karneler en zaman verilecek ve karne günü ne zaman sorusu, Mayıs ayının son günlerine girilirken merak konusu oldu. Milyonlarca öğrencinin kış aylarından bu yana ter döktüğü okul sıralarında karne günü için geri sayım başladı. Peki, karne günü ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? İşte, MEB'in takvim bilgisine göre okulların kapanacağı tarih bilgisi ve detaylar#Karne Günü Ne Zaman
MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Temmuz ayı memur zammı 2024 netleşiyor... | 4 aylık enflasyon farkına göre temmuzda memurlara ne kadar zam yapılacak?
Memur maaş zammı temmuz 2024 hesaplamaları, enflasyon verileri ile başladı. Milyonlarca memur, Temmuz ayında maaşlarına yapılacak olası zam oranlarını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" açıklaması, dikkatleri memur maaşlarına yapılacak zamma çevirdi. Memurlara temmuzda ne kadar zam olacak? sorusu da bu sebeple yanıt bekliyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, büyük ölçüde enflasyon farkına bağlı olarak belirleniyor. TÜİK, Mayıs ayının başında yılın ilk dört ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Bu veriler, Temmuz ayında memurların alacağı zammın ipuçlarını veriyor. İlk dört ayda açıklanan enflasyon farkı, maaş artışlarının temelini oluşturuyor. İlk dört aylık enflasyon verilerine göre, memur maaşlarında beklenen zam oranı şekillenmeye başladı. Ancak kesin rakamlar, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.#Memur Maaş Zammı Temmuz 2024
TUS 2024 TERCİH KILAVUZU VE BAŞVURU TARİHİ || ÖSYM TUS 1. dönem tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte TUS kontenjanları ve puanları!
TUS tercih kılavuzu 20 Mayıs tarihinde erişime açıldı. Adayların merakla beklediği TUS 2024 ÖSYM tercih başvuruları başladı. ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması ile TUS tercihleri ekranı açıldı. Ayrıca kılavuz ve kontenjanlar da paylaşıldı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 17 Mart günü uygulandı. 2024 TUS 1. dönem sınav sonuçları da 17 Nisan'da ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açıldı ve adayların sınavdan aldıkları puan sonucu ilan edildi. TUS 1. dönem tercihleri ÖSYM takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek. Tercih işlemleri kılavuz doğrultusunda belirlenen tarihlerde ve kurallar çerçevesinde tamamlanacak ve elektronik ortamda AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki ÖSYM TUS 1. dönem tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte TUS kontenjanları ve tercih kılavuzu#TUS Tercihleri
MİLLİ PİYANGO SONUCU BİLET SORGULAMA (Online tıkla hızlı öğren)| 19 Mayıs özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti rakamlar belli oldu! İşte 19 Mayıs 2024 Milli Piyango sıralı tam liste!
Milli Piyango çekiliş sonuçları 19 Mayıs 2024 belli oldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel çekilişinde, büyük ikramiye olarak belirlenen 80.000.000 TL'yi kazanan numaralar, 1999279 oldu. Milli Piyango canlı çekilişinde amorti rakamlar ise 3 ve 5 olarak belirlendi. 19 Mayıs özel çekilişi Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alanlar, Milli Piyango bilet sorgulama ekranından ikramiyelerini görüntüleyebilecekler. İşte, 19 Mayıs Milli Piyango sonucu sorgulama ekranı, çekiliş sonuçları ve sıralı tam liste.#Milli Piyango Sonuçları
İl içi tayin ve yerleştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları nereden öğrenilir? MEB tarihi duyurdu
Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları 2024 için MEB başvuru değerlendirmeleri başladı. Başvuruları 13 ile 17 Mayıs aralığında gerçekleştirilen il içi tayin başvurusu için gözler İl Milli Eğitim Müdürlüklerine çevrildi. Türkiye genelinde binlerce öğretmenin merakla beklediği yer değiştirme atama sonuçları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da müdürlükler aracılığıyla duyurulacak. Peki, hangi iller il içi tayin ve yerleştirme sonuçlarını açıkladı? Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler#İl İçi
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE KONULARI 20 MAYIS 2024 || Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek, ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündem konuları neler?
Kabine Toplantısı konuları 20 Mayıs 2024 haftanın ilk gününde gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak olan toplantıda öncelikli gündem, ekonomideki son durum olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçları görüşülecek. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi değerlendirilecek. En son 6 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerin atamaya esas branş dağılımı başvuru takvimi ile ilgili sürece yönelik değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memura yapılacak zam öncesi gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Diğer yandan gündemin ana başlıklarından olan 9. yargı paketi için de beklentiler kritik toplantıya yöneldi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, ayrıntılar.#Kabine Toplantısı Tarihi
İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir kimdir, kaç yaşında? Muhammed Muhbir'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'in hayatı gündemde yer alıyor. İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle birlikte gözler yeni başkan adayına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı görevini cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed Muhbir devralacak. Peki, Muhammed Muhbir kimdir, kaç yaşında? İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'in hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.#Muhammed Muhbir
Bugün benzine, motorine (mazota) indirim ya da zam var mı? Yeni hafta akaryakıt fiyatları 20 Mayıs 2024!
Son dönemde başlatılan akaryakıt tek fiyat uygulaması, otomobil sahiplerinin dikkatini İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatlarına çekti. Akaryakıta gelen indirim ve zam haberleri takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, özellikle ulaşım sektörü çalışanları için kritik bir öneme sahip. Taksi şoförleri, otobüs işletmeleri ve lojistik firmaları, bu fiyat değişikliklerinden doğrudan etkileniyor. Her bir fiyat artışı veya indirimi, sektördeki maliyetleri ve karlılığı önemli ölçüde etkiliyor. Peki, 20 Mayıs 2024 tarihinde benzin ve motorin (mazot) fiyatlarında indirim ya da zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları 20 Mayıs 2024!#Akaryakıt Fiyatları 20 Mayıs 2024
İztuzu Plajı nerede, nasıl gidilir? İztuzu Plajı ücretsiz mi? İşte, Muğla İztuzu Plaşı giriş ücreti
Muğla iline bağlı olan Dalyan İlçesi’nde bulunan İztuzu Plajı Yaklaşık 4 buçuk uzunlukta bir Akdeniz Plajı’dır. Oldukça uzun ve geniş olan İztuzu Plajı yaz ayları boyunca birçok turisti ağırlar. Bölge Caretta carettaların yumurta bıraktığı yer olan bir proje olduğu için de Kaplumbağa Plajı olarak da adlandırılmaktadır. İztuzu Plajı doğa ile iç içe bir tatil seçeneği ve içinde dünyanın en güzel manzaralarından biri olarak karşımıza çıkar. Peki, İztuzu Plajı nerede, nasıl gidilir? İztuzu Plajı ücretsiz mi? İşte merak edilenler...#İztuzu Plajı
A101 23 Mayıs 2024 kataloğu YENİ || A101'de bu hafta neler var? A101 İki Tekerlekli Elektrikli Moped, Torbasız Elektrikli Süpürge getiriyor...
A101 23 Mayıs 2024 kataloğu yayımlandı. A101 katalog ürünleri alışveriş severler tarafından merak ediliyor. A101'de bu hafta İki Tekerlekli Elektrikli Moped, Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge ilgi görüyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 23 Mayıs 2024 içerisinde; Onvo Ultra HD Android 65'' Smart Led TV 16.499 TL, Toshiba 55'' Ultra HD QLED Android TV 18.999 TL, Piranha Akıllı Bileklik 219 TL'den satışta olacak. Peki, a101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel 23 Mayıs 2024 kataloğu tamamı...#A101'de Bu Hafta
ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA DEĞER ARTIŞIYLA BAŞLADI! Çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika alış - satış tablosu || 20 Mayıs altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 20 Mayıs Pazartesi gününe değer artışıyla başladı. Geçtiğimiz hafta yatay yönlü bir seyir izleyen ancak haftanın son işlem gününde yeniden yukarı yönlü seyir izleyen altın, yeni haftanın ilk iş gününde de yukarı yönlü seyrini muhafaza ediyor. Gün içerisinde işlem yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler ise merak içerisinde "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Mayıs alış satış tablosu...#Altın
FAİZ KARARI MAYIS 2024 || Merkez Bankası Para Politikası Kurulu PPK Mayıs ayı toplantısı ne zaman? Geri sayım başladı! Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler yükselecek mi? İşte merak edilen ayrıntılar
Mayıs ayı faiz kararı öncesi geri sayım sürüyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere faiz kararı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu PPK toplantısı sonrasında belli oluyor. PPK toplantı tarihi belli oldu. Peki, Mayıs ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...#Merkez Bankası
İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü mü, bulundu mu? Son dakika: AKINCI ENKAZI BULDU ilk açıklama geldi! İşte İran'ı sarsan kazada son durum
Baraj açılışı için gittiği Azerbaycan'dan dönüşü sırasında helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Rsisi'nin akıbeti merak edilip araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında ise "İbrahim Reisi bulundu mu?" ve "İbrahim Reisi öldü mü?" sorularının cevabı araştırılıyor. Hemen belirtelim ki İnsansız Hava Aracı Akıncı'nın destek verdiği arama kurtarma faaliyetlerinden haber geldi. İbrahim Reisi'nin içerisinde bulunduğu düşen helikopterin enkazına ulaşıldı. Peki, İbrahim Reisi öldü mü? İşte İran kaynaklarından gelen son dakika İbrahim Reisi açıklaması....#İbrahim Reisi