On Numara sonucu sorgulama ekranı 20 Mayıs 2024 Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Sisal Şans tarafından haftanın 1. On Numara canlı çekilişi pazartesi akşamı noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan canlı çekilişin hemen ardından On Numara çekiliş sonuçlarıyla kazandıran numaralar belli oldu. Heyecanla beklenen çekilişte, 10 bilen çıkmayınca tam 410.066,20 TL devretti. 9 bilenler, 8 bilenler ve 7 bilenler de diğer ikramiyelerin sahibi oldu. On Numara sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan ikramiye tutarları öğrenilebilecek. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 20 Mayıs On Numara sonuçları online sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılar.