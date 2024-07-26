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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 Temmuz 2024)| Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den birçok ile sağanak yağış uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 Temmuz 2024)| Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden birçok ile sağanak yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 22:12

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış etkili olurken, yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Ankara, Kayseri, Niğde, Nevşehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada Pazar günü İstanbul dahil Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar artacak. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Temmuz hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ankara, Kayseri, Niğde, Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz ile Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Sabahleyin İstanbul’un kuzey ilçelerinde yağış başladı. Akşama kadar olacak. Güney bölgelerinde biraz az olacak. Kuzey ilçelerde başladı. İç kesimlere gelmesi öğle saatlerini bulur. Yaz yağışları bütün İstanbul’u kapsamayabilir. İstanbul’da yağış yerel olacak. Ani yağışlar olduğu için su baskını riski yok.

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Serinlik başladı ama pazar gününe kadar. Pazar günü İstanbul dahil Marmara Bölgesi’nde artacak. Bugün 29 derece ise 32 dereceye kadar artacak. Önümüzdeki hafta için aşırı sıcak uyarısı yapmak istemiyorum.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 Temmuz 2024)| Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden birçok ile sağanak yağış uyarısı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 Temmuz 2024)| Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden birçok ile sağanak yağış uyarısı

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A.KARAHİSAR 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 17°C, 30°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Ankara, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevrelerinde yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 Temmuz 2024)| Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden birçok ile sağanak yağış uyarısı

ESKİŞEHİR 18°C, 27°C
Parçalı bulutlu

SİVAS 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 24°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL (27 Temmuz 2024)| Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden birçok ile sağanak yağış uyarısı

ERZURUM 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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