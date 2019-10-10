Özgür olduğu kadar da kararlı, becerikli ve değişken yapısıyla dikkatleri kendine çekmeyi kolaylıkla başarır. Kova burcu kadınları dostluğa fazlasıyla önem verirler. Çevresinde aranan, saygı duyulan ve fikrine önem verilen bir dosttur. Kendi gibi düşünen, kendine uyum sağlayacak insanlarla arkadaşlık etmekten hoşlanırlar. Onların yanında kendilerini daha rahat hissederler. Gerçek dostlarından kesinlikle vazgeçmezler.

Geçmişe dair kalan anılarını saklamayı çok severler. Onlara çok fazla değer verirler. Çocukluk anılarına bağlı olan küçük eşyalarını korumaya oldukça özen gösterirler. Kova burcu kadını mantıklıdır. Sorunlara pratik çözümler bulan yapısıyla güçlü bir karakterdir. Pratik olduğu için de zaman kaybetmekten hiç hoşlanmazlar. Çalışkandır ve bu yüzden ne iş yaparsa yapsın hepsinde de başarılı olur. Maddi yönden paraya hiç önem vermezler. Bu yüzden düşüncesizce para harcamayı severler. Zorlu hayata rağmen karşılarına çıkacak her türlü sürprize açık kişilerdir.