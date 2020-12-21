Fikir sahibi olmadığınız konularda içgüdülerinizle karar vermeniz yanıltıcı olabilir. Öncelikle konuya tam olarak hakim olmaya çalışmalısınız. Gerektiği noktada bu konuda sizden daha bilgili birinden destek alabilirsiniz. İlişkilerde fevri olmayın ve kendi kendinizi manipüle etmeyin.