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Haberler >Mahmure >Astroloji>Terazi Burcu Diyeti
Burçlar

Terazi Burcu Diyeti

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Terazi Burcu Diyeti
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"Terazinin en çok şikayetçi oldukları bölgeleri böbrek, sırtın alt bölgeleridir. "

Bezelye, mısır, havuç, ıspanak, buğday, yulaf unu, elma, çilek, badem ve kuru üzüm her daim yanınızda taşıyabileceğiniz besinlerdir.

Böbrekleriniz için asitli ve alkol tüketimini dengede tutmalısınız. Aksi bir durumda böbrekleriniz bundan olumsuz etkilenecek ve geri dönülmez hasarlara sebep olabilirsiniz. İncecik ve zarif bir beden ölçüsü için ince dilimler ve küçük porsiyonlar sizler için ideal ölçü olacaktır.

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