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Haberler >Mahmure >Astroloji>Terazi Burcu Makyajı
Burçlar

Terazi Burcu Makyajı

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Terazi Burcu Makyajı
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"Hava grubundan olan Terazi burçları, özgürlük ve bağımsızlığın temsilcileridir. "

Terazi burcu kadınlarının genel olarak tercih ettiği ve etmesi gerektiği renkler mavi ve pembelerdir. Göz makyajlarında sade ama bir o kadar belirgin makyajlar tercih eden Teraziler, maviden laciverte kadar tüm renkleri far seçimlerinde kullanabiliyorlar.

Pembe rengini genellikle yanaklarda kullanan terazi burcu insanları, allıklarla ciltlerine ışıltı katıyorlar. Ruj seçimlerinde de pembe tonlar ağır basıyor. Genellikle koyu pembe rujlar onların ilk tercihleri arasında oluyor.

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