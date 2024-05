Eşim beni komşumuzun kızıyla aldattı

Haberin Devamı

Merhaba Güzin Abla, ben de aldatıldım bir aile dostumun boşanmış kızıyla… Daha açıkçası eşim beni kaç yıllık komşumuzun kızıyla aldattı…

Eşimle birbirimizi çok seviyorduk ve bunu herkes biliyor bizi örnek gösteriyorlardı.

Ama son zamanlarda eşim iş için sürekli şehir dışına çıkıyordu.

Hareketlerinde bir değişiklik hissedince de şüphem yoğunlaştı. Eve erken geldiği bir gün mesaj sesi duyunca telefonuna aldım baktım. Komşumuzun, eşinden boşanıp baba evine dönen kızı “Canım” diye mesaj atmıştı, ekran resmini alıp mesajı onun telefonunu sildim.

Sonra kadına yazıp “bunun açıklamasını yapar mısın” dediğimde, aldığım cevap beni yıktı. “Beni her şeye eşin zorladı” diye cevap verdi. Birlikte olduklarını inkâr etmedi.

Sabah bunları eşime söylediğimde inkâr etmek istedi ama ben inanmadım tabii. Eşimin telefon hattı benim adıma olduğu için konuşma dokümanı çıkardım. Orada da her şey netleşince gidip eşimin ailesinin yanında her şeyi anlattım.

O zaman inkâr etmedi, bir daha böyle bir şey yapmayacağına dair yemin etti. Ancak aylar sonra yine doküman çıkardım. Mesaj bölümünde yine o kızın numarası çıkınca bir kez daha yıkıldım.

Yine şeytana uyduğunu boşlukta olduğunu söyledi. Eşim pişmanmış gibi davransa da ilk öğrendiğim sıralarda bana açık açık “seni ne kadar seviyorsam onu da o kadar seviyorum” demişti.

Şimdi çocuklarım için dayanıyorum ama 17 yıllık her zaman destek olduğun adama artık güvenim kalmadı. Bana hâlâ o kızı aklından çıkaramadığını söylüyor, ne yapmalıyım?

Kızın ailesiyle hâlâ görüşüyorum, eşim de dışarıda babasıyla görüşüyor. Bu sorun nasıl çözümlenecek ablacığım bir yol göster. ◊ Rumuz: Komşu kızı

YANIT

Sevgili kızım, komşu kızı eşini suçlamış ama onun hiç mi suçu yok? İnsan komşuluk yaptığı, ailece görüştüğü bir kadının eşine göz diker mi?

Diyelim ki eşin onu zorladı, “Nasıl bana böyle yaklaşırsın, sen benim yıllardır dostum olan bir kadının kocasısın, bu davranışını görmemiş olayım” demez mi?

Erkekler eşlerini ne kadar severse sevsinler bir süre sonra bir değişiklik arayışı içine girebiliyor.

Bu arada komşu kızının boşanıp ana baba evine dönüşü, belli ki onu tahrik etmiş. Sık sık evinden ayrı kalan bir erkek olarak belki de senden uzaklaşmış, sana olan sevgisinde bir azalma olmuş olabilir.

Ayrıca şu “Seni ne kadar seviyorsam, onu da o kadar seviyorum” sözü çok ilginç.

Erkekler genellikle inkar yolunu seçer. Üstelik onu aklından çıkaramadığını, söyleyebilmesi de dikkat çekici. Senin eşinin dürüstçe bunu söyleyebilmesi de önemli. Biliyorum, bir kadın için bunları yaşamak hiç kolay değil. İki çocuğum için katlanıyorum, diyorsun ya… Bence bu aslında eşini seven, ayrılmak istemeyen birçok kadının klasik bahanesidir.

Eğer gerçekten eşini seviyorsan, ayrılmak istemiyorsan, büyüklük göster, onu affet ama o kızı unutabilmesi için de eşine iyi davran. Madem pişman olduğunu söylüyor, bu olayı da başına kakmaktan kaçın.

Bir de ondan uzak kalabilmesi için de mümkünse en kısa zamanda başka bir eve taşının.