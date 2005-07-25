Güzin Abla

Merhaba abla, benim 21 yaşındaki kız kardeşim ve 16 yaşındaki yeğenim sürekli evden kaçıyor. Bu durumun onlar için ne kadar uygunsuz olduğunun farkında bile değiller.
Yeğenim son 1 yıl içinde dört kez evden kaçtı. Ona karşı kimse hiçbir şey yapmamamıza rağmen kaçıp kaçıp gidiyor.
Son seferinde de her gittiğinde olduğu gibi geri geleceğini sanıyorduk. Fakat öyle olmadı, bir daha gelmedi.
Daha önce çocuğu umurunda bile olmayan bir annenin kızıyla beraber kaçmıştı. O arkadaşının sigara, alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkları vardı. Biz tüm iyi niyetimizle onu geri döndürmeye çalıştık.
Bu kızın yaptıklarının doğru olmadığını anlattık.
Onunla güzelce konuştuk, fakat tekrar tekrar kaçmaya devam etti.
Güzellikle anlatamayınca babası korkutmak amaçlı dövdü. Ertesi gün “Babam bana şiddet uyguluyor” diye polise şikayet etti.
Söylememe gerek var mı, bu koronavirüs bize doktorlarımızın, tüm sağlık personelimizin ne denli güçlü, fedakâr, bilgili, başarılı ve her birinin nasıl da gerçek kahramanlar olduklarını gösterdi.
Ne mutlu ki hayatım boyunca hep birbirinden değerli doktorlar tanıdım.
Onları tanımaktan gurur duydum ve de her birinin gücüne, bilgisine, insan hayatı kurtarmadaki sıra dışı becerilerine tanık oldum. Bunu zaman zaman bir dönem Hürriyet gazetesindeki sağlık köşemize yaptığım röportajlar sırasında, zaman zaman da kendi tecrübelerim sayesinde gözlemledim.
Ve işte karşıma o meleklerinden birkaçı ama bu defa da benim hayatımı kurtarmak için çıktı. Sizlerle paylaşma fırsatını bulamadım ama ben geçtiğimiz günlerde bir kalp krizi geçirdim.
Gün boyu yüreğimde bir sıkıntı vardı. Ara ara kollarımda ve sırtımda garip bir soğukluk, tam ağrı diyemeyeceğim bir basınç hissediyordum. Eşimin ısrarlarına rağmen bir türlü hastaneye gitmek istemedim, nedense...
Ancak gece yarısından sonra dayanamadım. Sonra ambulans ve acil servis... Ve o gece yarısı, hem acil, aynı zamanda ambulans doktoru olan ve benim için gerçekten çok değerli, çok önemli, her şeyden önce insanlığıyla ön plana çıkanbir doktor tanıdım.
Merhaba Güzin Abla, 23 yaşındayım ve öğretmenim. Eşimin kız kardeşiyle komşuyuz. Her şey eşimin kız kardeşine gelirken beni görmesiyle başladı. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Babam bu evliliğe razı değildi ama sonra ben istediğim için kabul etti.
Bir keresinde işten eve döndüğümde eşimin kız kardeşiyle karşılaştım.
Selam bile vermeme müsaade etmeden oradan uzaklaştı. Ardından eşim aradı, konuştuk.
Kardeşinin nasıl davrandığını anlattım, “Olmaz öyle şey” dedi.
Ben de bu kez “Kardeşin neden böyle aptallık yapıyor?” diye sordum.
Bu soruma çok sinirlendi,
“Senden çok bulurum ama annemle kardeşimden bulamam” dedi ve beni terk etti.
Güzin Abla merhaba, 23 yaşında bir kadınım. Bu yaşıma kadar ailem sağ olsun her şeyi yaşadım. Hiçbir şeyde kısıtlanmadım, özgür bir genç kız olarak büyüdüm. Annemin ilk kocası ölmüş, babam annemin ikinci eşi...
Babamdan da iki çocuğu olmuş annemin. Öksüzlüğü gördüğüm için abi ve ablalarıma sonsuz babalık yapan bir adama âşık kızdım.
Benimle ilişki yaşamak isteyen, niyeti ciddi olmayan hiçbir erkeğe gönül vermedim.
Hayatı kitaplardan öğrenen, sorunlarını kitaplarıyla paylaşan, onlardan ders alan biriydim.
Ama ne yazık ki, yeterli olmamış sanırım.
Gün geldi evli bir adam gönlümü aldı ve hayatımda ilk kez ilişkiye girdim.
Bir tek bunu istememiştim ve atlatamadım. Güzin Abla bu hain ve yalancı adamdan hamile kaldım.
Güzin Abla, ne olur bana yardım et. Çok kötü bir şekilde kararsız ve arada kaldım. Yurt dışındaki bir üniversitede yüksek lisans yapma hakkı kazandım. Burada ortalama bir işim var.
Aynı zamanda nişanlıyım. Herkes karşı çıktığı için, bu yurt dışı eğitim sınavına gizli başvurdum ve kabul edildim.
Okul çok iyi imkânlar sunuyor. İleride çok iyi yerlerde olabilirim.
Ancak nişanlım karşı çıkıyor. Gittiğim zaman onun da hayatını kurabileceği imkânlar için uğraşacağıma söz veriyorum, yine de gelmek istemiyor.
Ne geliyor ne de beni gönderiyor. Kendimi onun yerine koyuyorum.
Ben peşinden giderdim ve hayallerine engel olmazdım.
Ailem ise normalde sorun çıkarmazken şu an nişanlım istemiyor diye razı değil. Benden ayrılırsa ben de pişman olurum ve acı çekerim diye “Kal burada, yuvanı kuralım” diyorlar.
Liseyi annem yüzünden bıraktım. Bana “Kendi ayaklarının üstünde durman lazım. Ben evleneceğim” dedi ve okulumu bıraktırdı. Oysa derslerim çok iyiydi. En büyük hayalim üniversiteye girmekti. Ama vazgeçmedim. Açık Öğretim Lisesi’ne yazıldım ve okulumu bitirmeye çalışıyorum. O sırada ise eşimle tanıştım.
Annemle babam ben küçükken ayrıldılar. Babam başka kadınla evlendi. Annem ise birkaç yürümeyen evlilik yaptı. Ben annemle kalıyordum. Üvey babalarımla diyalog kuramadım.
Sonuçta ben de evleneceğim adamı buldum ve her şeye rağmen mutlu olacağıma inandım.
Onun ailesi meğer beni hiç istememiş. Yine de nişanlandık ve ailesinin neden beni istemediğini sordum...
Üniversite mezunu olmadığım ve ailem boşandığı için onlara yakışmadığımı düşünüyorlarmış. Şimdi ise bir bebeğimiz oldu.
Ancak beni istemeyen aile, bebeğe pek fazla ilgi gösteriyor. Mutlaka her hafta sonu “Oğlumuzun evi, torunumuzu görmek istiyoruz” diye geliyorlar. Eşimin izin günlerinde, tatillerde mutlaka bizdeler ya da sürekli evlerine davet ediyorlar.
Ben de bu durumdan çok yoruldum. Bu arada eşim her gün işten çıktığında ilk önce annesine uğrayıp “Bir şey ister misin?” diye sorup öyle eve gelir.
37 yaşında, bekarım. Mesleğim ise öğretmenlik. Benden 10 yaş büyük, evlendiği yıl ayrılmış, sanırım boşanalı bir yıl olmuş bir doktor dikkatimi çekti. 4 ay önce sosyal medyadan fotoğrafını gördüm ve hoşlandım. Kendisini tanımıyorum ama elimde olmayan bir şekilde ilgimi çekti. Araştırdığımda kendisi ile ailelerimizin aynı köyden olduğunu gördüm. Bir aydır aklım ve gönlüm onda kaldı.
Sakınca görmedim, mesaj attım. Kendimi tanıttım, bir iki kez normal mesajlaştık.
Sonra bana “Neden benimle ilgileniyorsunuz?” diye sordu. Ben de “İlgimi çekiyorsunuz, sizi tanımak istiyorum” diye cevap verdim.
“Kaç yaşındasınız” diye sordu. Ben de yaşımı söyledim. Dönüş yapmadı. 2 gün sonra “Rahatsız etmeyin, diye yazarsanız kendimi kandırmaya çalışmayı bırakırım” mesajını attım.
Fotoğrafından hoşlanmıştım, aklım sürekli onunla meşguldü.
O akşam, “Tabii ki rahatsız etmiyorsunuz. Ama ben şu anda bir ilişki yaşamayı düşünmüyorum. Size iyi günler dilerim” dedi.
15 gün dayandım, sonunda o hoşlandığım fotoğrafını ona atıp “İçimde kalmasını istemiyorum, karşıma çıktığı günden beri, o gülen fotoğrafına gönlümün kaydığını, bana bir şarkıyı çağrıştırıyor. Sağlıcakla kalın” mesajını yazdım.
Merhaba Güzin Abla 30 yaşındayım ve öyle bir çaresizliğin içindeyim ki ne yapacağımı bilmiyorum. 4 yıldır sevdiğim biri var.
Ailem çok karşı. “Neden? Kötü biri mi?” diye soracaksın ama değil. Tam tersine gerçekten çok merhametli, çok iyi biri... Düzgün bir işi var, eğitimli biri.
Annesi ve babası vefat etmiş. Aynı zamanda abimin de eskiden arkadaşıydı.
Mahalle de herkes onu tanır. Çok iyi bir çocuk derler. Ama bundan 10 yıl önce bir evlilik yapmış.
1 buçuk ay kadar evli kalıp, ayrılmış. “Çok cahildim, 20 yaşındaydım” diyor. Ailem bu sebepten evlenmemize çok karşı. Bir de ailem o gencin Roman asıllı olduğunu sanıyor. Oysa alakası yok.
Ama ailem, “Biz el âleme ne deriz, herkes onu öyle biliyor” diyor. Kısacası el alem ne der diye beni mutsuz ediyorlar. Gizli saklı ilişkimi yürütüyorum.
Öğrendiklerinde de “ben onu istiyorum” diyorum.