Güzin Abla

Söylememe gerek var mı, bu koronavirüs bize doktorlarımızın, tüm sağlık personelimizin ne denli güçlü, fedakâr, bilgili, başarılı ve her birinin nasıl da gerçek kahramanlar olduklarını gösterdi.

Ne mutlu ki hayatım boyunca hep birbirinden değerli doktorlar tanıdım.

Onları tanımaktan gurur duydum ve de her birinin gücüne, bilgisine, insan hayatı kurtarmadaki sıra dışı becerilerine tanık oldum. Bunu zaman zaman bir dönem Hürriyet gazetesindeki sağlık köşemize yaptığım röportajlar sırasında, zaman zaman da kendi tecrübelerim sayesinde gözlemledim.

Ve işte karşıma o meleklerinden birkaçı ama bu defa da benim hayatımı kurtarmak için çıktı. Sizlerle paylaşma fırsatını bulamadım ama ben geçtiğimiz günlerde bir kalp krizi geçirdim.

Gün boyu yüreğimde bir sıkıntı vardı. Ara ara kollarımda ve sırtımda garip bir soğukluk, tam ağrı diyemeyeceğim bir basınç hissediyordum. Eşimin ısrarlarına rağmen bir türlü hastaneye gitmek istemedim, nedense...

Ancak gece yarısından sonra dayanamadım. Sonra ambulans ve acil servis... Ve o gece yarısı, hem acil, aynı zamanda ambulans doktoru olan ve benim için gerçekten çok değerli, çok önemli, her şeyden önce insanlığıyla ön plana çıkanbir doktor tanıdım.