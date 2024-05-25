Cennet körfezin tabutuna son çivi

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Marina yapılmasına karşı değilim. Tam tersine Türkiye’de marina ve barınak azlığı nedeniyle özellikle amatör denizciler, küçük tekne sahipleri çok zor günler yaşıyor.

Keşke balıkçı barınağı düzeyinde, güvenlik, market ve duş/tuvaletten ibaret “makul marinalar” çoğalsa... Ama bu olayın çok başka bir boyutu daha var.

O da küçük körfezlere, koylara yapılan marina ve iskelelerin yarattığı kirlilik.

O kadar çok örnek var ki...

Küçük bir iç deniz durumundaki Göcek Körfezi marinalarla dolduruldu.

Sonuç.

Koskoca motor yatlar, yüzlerce devasa tekne o koylara geldi. Göcek’in nefesi kesildi.

Deniz dibi çöl oldu. Kirlendi, koktu. Sararıp soldu.

Bütün bunlar gözlerimizin önünde oldu.

“Mavi vatan”ı sonunda “çamur vatan”a dönüştürüyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin başlattığı “plajlar halkındır” kampanyasını o nedenle bütün kalbimle destekliyorum.

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FETHİYE SON ÖRNEK

İşte bir örnek de Fethiye.

Bugün hangi turizm afişimize baksanız.

Yurtdışında hangi tanıtım fotoğrafını görseniz.

İçlerinden birisi mutlaka Fethiye Körfezi, Babadağ’dan Ölüdeniz’e doğru süzülen yamaç paraşütleridir.

Peki Fethiye’yi böylesine bir merkez haline getiren nedir?

Önce o güzel körfezidir.

Ama ne yazık ki, o körfezi öldürüyoruz arkadaşlar.

Bugün Körfez’in girişinden Çalış plajına doğru gidemezsiniz. Çamura saplanırsınız. Çünkü doldu. Çamur kaplandı.

Böylece 10-15 metre derinliği olan daracık bir girişi kaldı körfezin. Boğuldu boğulacak.

Körfeze kruvaziyer gemiler için liman projesi var. Peki yapılırsa devasa gemiler o daracık geçitten nasıl geçecek.

Çünkü şimdi körfezin girişine de bir marina yapılması için uğraşılıyor. Çevre Bakanlığı sonunda izin verdi diye duyuyorum.

Giriş iyice kapanacak.

ÖNCE KÖRFEZ TEMİZLENSİN

Ulaştırma Bakanlığı uzmanları körfezin girişini sıkıştıracak olan marinaya karşı görüş verdiler.

Ama bu sefer de üniversiteye bilirkişi için gidiliyor.

Ey üniversitedeki hocam.

Ey bilirkişi...

Derslerinde gençlere denizi, doğayı, çevreyi korumayı anlatıp da bu projeye onay verirsen, biz bu duruma ne diyeceğiz?

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KARAGÖZLER TERSANESİ KALKSA

Biraz araştırdım.

Aslında bakanlıkların uzmanları harika şeyler düşünüyor.

Körfezin iç kısmında bulunan tersanenin yarattığı kirlilik. Ve kötü görüntü yıllardır zarar veriyor.

İşte bir bakanlık bürokratının anlattığı proje;

Fethiye girişinden başlayıp Çalış plajından kıyıları takip eden bisiklet yolları;

Yine kıyılardan devam etse... Karagözler’deki tersane kaldırıldıktan sonra oradan geçen bisiklet ve yürüyüş yolları yarımadayı dönerek devam etse.

Bu aradaki kıyılara kafeler, küçük barınaklar yapılsa.

Körfez temizlense, nefeslense, eski günlerdeki gibi o masmavi denizine kavuşsa.

İnsanlar evlerinden çıkıp o körfezde denize girebilse.

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O zaman bu marinalara neden karşı çıkalım...

Tam tersine destekleriz.

TERSANE KARAOT’A TAŞINSA

Bir tartışma da Karagözler’deki bu tersanenin nereye taşınacağı meselesinde yaşanıyor.

Yıllardır buradan ekmek yiyen insanlar tersanelerini, ekmek kapılarını kaybedecek değiller ya.

Devlet bir yer göstermeli.

Nitekim geçen ay Çevre Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü bu tersane sahiplerine öneride bulunmuş:

“Eğer hepiniz aynı anda buradan çıkmayı kabul ederseniz, size yer verilebilir...”

Aynı anda yine bakanlıktan öğreniyorum ki;

Körfezden alınan çamur örnekleri İstanbul Üniversitesi laboratuvarlarında incelemeye alınmış. Önümüzdeki ay sonuçlar geliyor.

Bana şöyle söylendi:

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“Bu sonuçlara göre körfez temizliği için bütçe istenecek...”

Aslında 1 yıl içinde körfez temizlenebilir.

LÜTFEN DOĞAL HAYATTAN TASARRUF ETMEYİN

Bütçe meselesine gelince;

Biliyorsunuz şu anda kamuda tasarruf dönemi.

O nedenle körfezin temizliği bu tasarruf tedbirlerine takılır mı endişesi var.

Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çevre konusundaki duyarlılığını biliyorum.

Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan;

Lütfen körfezin temizlik projesine onay verin. Zaten seçim öncesi onay verilmişti.

Doğal hayat gelecek nesillerimiz için var.

Gelecekten tasarruf etmeyelim.

Sonuç olarak arkadaşlar.

Yıllardır denizlerimiz, sahillerimiz, ormanlarımız, deniz ve kara canlılarımız için mücadele veriyorum.

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40 yıllık gazetecilik hayatımın bu döneminde eğer bir kıyı parçasını, bir sahili kurtarabilirsem, bir kıyının temiz tutulmasında bir nebze rolüm olursa ne mutlu.

İşte o nedenle diyorum ki;

Eğer Fethiye Körfezi temizlenmeden, o kıyılara marina için çivi çakılmaya başlanırsa;

O çivi bu cennet körfezin tabutuna çakılacak son çiviler olur.

Şu körfez temizlensin, sonra marinalar elbette açılsın.