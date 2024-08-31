Hürriyet Yüksekova’da Harekât Merkezi’ndeydi... Bakan Güler: Suriye ile çözülmeyecek bir sorun yok

Haberin Devamı

1990’lı yıllardaki Hakkari başta olmak üzere Güneydoğu’yu, PKK terör örgütünün saldırılarını bugünkü gençler doğal olarak hatırlamayacaktır. Terörün maalesef en yoğun olduğu yıllardı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mücadelesi, özellikle de son yıllardaki kararlılığı ile terörle mücadelede çok büyük başarılara imza atıldı. Bugün artık bambaşka bir Hakkari var. Hakkari Yüksekova’ya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte gittik. Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3. Piyade Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. 2.Ordu Komutanlığına bağlı ana ve ast birliklerle video telekonferans toplantısı yaptı.

Haberin Devamı

GÜLER: AYAĞIMIZIN BASMADIĞI YER BIRAKILMAYACAK

Fotoğraftaki Milli Savunma Bakanı ve Komutanların yer aldığı masa, Yüksekova’daki Harekat Merkezi’nde. Merkezin diğer bölümlerini güvenlik nedeniyle görüntülemek mümkün değil. Ancak bilgisayarlar, özel sistemlerle dev ekranlardan topraklarımızın karış karış izlendiğini, kritik kararların verildiğini, operasyonların yürütüldüğünü söyleyebilirim. Yaşar Güler burada yaptığı toplantıda 2. Ordu’ya bağlı tüm birliklere “Gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak” talimatını verdi.

Artık tüm bölgede huzur ve güven egemen... Milli Savunma Bakanı bu güven ortamına iki günde gelinmediğini hatırlattı, “Milletçe bir arada bulunmamızın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu iyice, yavaş yavaş anlayarak ve sindirerek geldik” dedikten sonra dikkat çeken mesajlar verdi:

- “Bu huzur ortamını bir kere daha yitirirsek bizi nasıl günlerin beklediğini şimdi herkes tahmin edebiliyor artık.

- Bölgede de halk büyük baskı altındaydı, biz başından itibaren halkımızın genel tutumunu gayet net bir biçimde biliyoruz. Aslında o günkü düşünceleri ile bugünkü düşünceleri arasında bir fark olmadığını da net şekilde biliyoruz. Ancak örgüt tarafından baskılanmış, sesini çıkaramayan, aslında gerçekten örgütün yanında olmayan ama korkudan da bazen “-mış” gibi görünen bir halk.

Haberin Devamı

TERÖRLE MÜCADELEDEKİ KARARLILIĞI O ÜLKELER DE ANLADI!

- Devletimizin büyüklüğü, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, savunma sanayimizdeki gelişmeler ve TSK’nın kararlı duruşu hem vatandaşlarımız tarafından çok net anlaşıldı hem de bu örgüte geçmişte gizli veya açık destek veren ülkeler bunu çok iyi anladı.

- Hepsinden çok daha önemlisi örgüt bunu çok iyi şekilde kavradı. Başına gelecekleri adım adım fark etti ama iş işten geçmişti.”

GÜLER’DEN SURİYE’YE

Suriye Devlet Başkanı Esad, geçtiğimiz günlerde Halk Meclisi’nde konuşmuştu. Türkiye ile ilişkilere özel bir bölüm ayırdığı konuşmasında küresel ve bölgesel krizlere atıf yaparak, “düzeltilecek ilişkilerin düzeltilmesi için hızlı çalışma yapılması gerektiği” mesajı da vermişti. Köşe yazılarımızı takip eden okurlarımız hatırlayacaktır, iki ülke arasında artık masaya ön şartsız oturma konusunda taraflar arasında genel bir uzlaşı olduğunu yazmıştık. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Esad’ın açıklamalarını değerlendirdi:

Haberin Devamı

- “Esad’ın son açıklamalarının gayet olumlu olduğunu değerlendiriyorum.

- Sayın Cumhurbaşkanımız ‘görüşmemiz mümkündür’ diye ifade etmişti. Esad’ın da bunu anlamış ve algılamış olmasından da hakikaten memnuniyet duyduk.

- Böyle bir çatışma ortamının bir an önce bitirilip, her iki ülkenin de kendi normal faaliyetlerine dönmesi iki ülkenin de yararına olacaktır.

- Aramızda çözülmeyecek bir sorun yok. Sorunları çözdükten sonra yine iki komşu ülke olarak normal faaliyetlerimizi sürdürebiliriz diye değerlendiriyorum.”

ÇELİK KUBBE’YE MİLLİ YAZILIM

Türkiye’nin hava savunması için Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından onaylanan Çelik Kubbe güvenlik şemsiyesi de sohbetimizin gündemindeydi:

Haberin Devamı

- “Çelik Kubbe’nin elemanları var. Radarlar var. Bir de hava savunma silahları var. Korkut, Hisar, Siper gibi. 4-5 farklı radar, 4-5 farklı irtifaları kapsayan atış unsuru var.

- Bir yazılım yapılacak. Bunların hepsini birleştirecek. Çelik Kubbe bu. Bu Türk yazılımı olacak.”

IRAK İLE ORTAK OPERASYON OLABİLİR Mİ

Gelelim terörle mücadelenin Irak’taki bölümüne... 15 Ağustos günü Ankara’da iki ülkenin dışişleri, savunma bakanları ile istihbarat yetkililerini bir araya getiren Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısı yapılmış ve iki ülke savunma bakanları “Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı” imzalamıştı. Irak’ın artık PKK’ya “Yasaklanmış örgüt” dediğini hatırlatan Milli Savunma Bakanı hem imza atılan mutabakat zaptı hem de Irak’ın attığı adımlarla ilgili de çarpıcı detaylar paylaştı:

Haberin Devamı

- “Ankara’da yaptığımız son toplantımızdan bir hafta önce de Irak PKK’nın üç partisini -ki bunlardan bir tanesi, en tehlikelisi Tevgera Azadi- o da dahil kapattı. Tüm malvarlıklarına el koydu ve yasakladı.

- Irak hükümeti çok ciddi bir duruş sergiledi. PKK’ya artık Irak’ta yer olmadığını ve Irak’ın kendi vatandaşlarının yıllardır örgütten çektiklerini, artık bir dur demesinin zamanının geldiğini Irak hükümeti de çok iyi anlamış durumda.

- Bugüne kadar onlar için asıl önemli olan DEAŞ ile mücadelesi idi. DEAŞ ile mücadeleyi çok başarılı bir şekilde yaptılar. DEAŞ’ı artık bitme noktasına getirdiler. Bundan sonra PKK ile de mücadele edecek kadar güçleri olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla Irak aslında kendisi için çok önemli ve olumlu bir noktaya gelmiş oldu.”

İmzalanan ortak mutabakatın önemine dikkati çeken Milli Savunma Bakanı Güler Ortak Koordinasyon Merkezi’nin Bağdat’ta kurulacağını hatırlatarak, “Orada hem Iraklı bir general, hem de bizim bir generalimiz olacak” dedi. Herkesin merak ettiği o soruya yani ortak operasyon olup olmayacağına ilişkin Yaşar Güler şu ifadeleri kullandı:

- “Bu iki general yapılacak faaliyetlerle ilgili sürekli birlikte ve koordineli olarak çalışacaklar.

- Bu faaliyetler arasında ortak operasyon olup olmayacağı konusuna ise, daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenerek karar verilecek.”

Gelelim anlaşmanın Başika’daki askeri üs ile ilgili bölümüne... Yaşar Güler’in bu konudaki açıklamaları ise şöyle:

- “Başika’yı ortak eğitim merkezine dönüştürüyoruz.

- Burada Irak kuvvetlerine vereceğimiz eğitim desteği ile Irak’ın daha eğitimli, daha başarılı birliklere sahip olmasına yardımcı olacağımız için memnuniyet duyuyoruz. Birlikte çalışacağız.”

KERKÜK’TE DÜŞEN İHA

Milli Savunma Bakanı Güler, Kerkük’te düşen İHA ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’yla birlikte Irak makamlarıyla olayın tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması için koordinasyon içinde olduklarını söyledi ve ekledi:

- “BM’nin 51’inci maddesindeki meşru müdafaa ilkesi doğrultusunda TSK, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar kararlılıkla devam ettirecektir.

- Türkiye ve Irak arasındaki terörle mücadele iradesi de imzalanan mutabakat zaptı ile giderek güçlenmektedir ve her iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki kararlılık arttırılarak devam edecektir.

- Önümüzdeki dönemde sahada somut sonuçları da görülecektir.

- Irak’ın kuzeyini teröristlerden tamamen arındırma konusunda kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdikleri çerçeve doğrultusunda Irak sınırımızı güven altına alacak ve terör meselesini sorun olmaktan çıkaracağız.”