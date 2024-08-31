Özgüven eksikliği

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Geldiğimiz şu aşağılık noktaya bakar mısınız: ‘Ne yaptıysa Batı yaptı; aydınlanmanın kaynağı Batı’dır. Tüm buluşlar Batı’nın eseridir. Rönesansı da reformu da Batı yaptı; biz bunlardan hiç birisini yapmadığımız, yapamadığımız için geri kaldık. Arap kültürünün ve İslamiyet’in doğmalarına bağlı kalıp ilerleyemedik. Batı, demokratik ve aydınlanmacı anlayışıyla hep ileri gitti. İslam ülkelerinin haline bakın; hepsi dökülüyor; hepsi Batı’ya muhtaç, Batı yardım etmese ekonomileri çöker’.

Bu ruh halinin meydana getirdiği aşağılık kompleksiyle biz hiçbir yere varamayız. Yalan üzerine bina ettiğimiz karanlık bir dünyaya kendimizi hapsetmişiz. Bu kafayla bu karanlık dehlizden çıkmanın imkân ve ihtimali yoktur.

Batı daha düne kadar at üzerindeki Türkün üzengisini (ayağını değil) öpmekle şerefyap olabiliyordu. Batı, bütün beldeleriyle zifiri karanlıktı, İslam’ın nuruyla, Müslüman bilginlerin aydınlatmasıyla Batı aydınlandı. Batı, Endülüs İslam medeniyeti ile tanışmasaydı, oradaki bilim Avrupa’ya yayılmasaydı Batı’da ne Rönesans olurdu ne de Reform.

Batı, Orta Çağ karanlığını yaşadı ve vahşi hayvan sürüleri gibi birbirlerini boğazladı. Oysa aynı Orta Çağ’da Müslümanlar medeniyetin zirvesinde olup huzur içinde yaşamaktaydı.

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Ama bu durum, bizim nesillere böyle anlatılmadı; Müslümanlar da Orta Çağ’da vahşeti yaşadı biliyorlar. Bundan dolayı ısrarla söylüyoruz ki Prof. Dr. Fuat Sezgin Hoca’nın bu husustaki çok kıymetli çalışmaları ders olarak okutulmalıdır.

O şekilde gelecek nesillerimiz gerçekleri görür, duyar ve kapılmış oldukları bu aşağılık kompleksinden kurtulurlar. Neyi görürler, neyi bilirler diye sormayın.

Avrupa’nın sözde en medeni ülkesi bilinen İsviçre değil mi? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bir sorunun cevabının İsviçre olması herkesi dehşete düşürmüştü. Soru şu idi: 1980’lere kadar hangi ülkede yetim, gayri meşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?’

Peki, Avrupa’nın birçok ülkesinde (Belçika, Hollanda, Fransa vb.) zencilerin zincirlere vurulmuş olarak kafeslerde hayvanlar şeklinde teşhir edildiklerini biliyor musunuz?

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1960 yılında bile ABD’de zencilerle beyazlar aynı okula gidemiyor, aynı toplu taşımayı kullanamıyor, siyahi bir hasta beyaz bir doktora muayene olamıyordu.

Batı’da kadın, evet, 1850’lerde kadın insan sayılmıyordu.

Batı, bugün hangi insanı değere sahipse (bilim dahil) hepsini ama hepsini İslam’dan ve Müslümanlardan aldı.

Evet, şaka değil Batı’da daha düne kadar kadının adı bile yoktu.

Sıfır sayısını Müslüman alimler buldu; sıfırsız matematik olabilir mi? Batı’da Romen rakamları bu rakamlarla basit işlemlerin dışında hiçbir matematik problemi çözülemez. Şu anki rakamları Batı, Müslümanlardan aldı.

Batı dünyayı düz tepsi gibi bilirken ve yuvarlak olduğunu iddia eden biliminsanlarını öldürürken, İslamiyet 1400 sene öncesinden bunları açıklıyordu.

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Ama dedik; bize, hakikatler ceket astarımızın içinde unutturuldu. Her şeyimizle geçmişimizden koparıldık.

Peki Batılı olabildik mi? Asla!

Doğulu kalabildik mi?

Asla!

Sahi biz kimiz?

Köklerinden koparılmış ve beyin ölümü gerçekleşmiş birer ‘hiç’iz!

Not: Yıllık iznimi kullanacağımdan yazılarıma bir süreliğine ara veriyorum; sağlıcakla kalın, en kalbi hürmetlerimle F.B.