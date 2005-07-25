Ahmet Hakan

Her konuşan aşağı yukarı şöyle şeyler söylüyor:

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- Bizim imanımız var, korona morona bize işlemez.

- Sokaklarda geziyorum, yok buralarda korona.

- Korona yok. Uydurma. Algı operasyonu bu.

- Biz bunun olmadığına inanıyoruz. Yok öyle bir şey.

- Bize Allah’ın izniyle bir şey olmaz, bizim imanımız var.