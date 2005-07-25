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Haberler >Yazarlar>Ahmet HAKAN
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Hay Demirören Medya kadar...

29 Mart 2020

“Demirören Medya’da şöyle oldu, böyle oldu...” diye aslı astarı olmayan haberler yapıyorlar.

*

Ciddi falan diye düşündüğümüz medya sitelerine bakıyoruz.

“Demirören Medya’da şöyle oldu, böyle oldu...” diye baştan sona fasarya haberler yapıyorlar.

*

İşleri güçleri Demirören Medya!

En son korona vakası çıktı.

Bunlar yine aynı havadalar.

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Sokağa çıkma yasağı hakkındaki düşüncem

28 Mart 2020

- Hayatın tamamen durmasının doğuracağı sonuçlara dair yapılmış bir çalışma da yok önümde... Ama mesela Almanya’nın her şeye rağmen ülkenin bütün sektörlerini durdurmadığını biliyorum.

*

- Bilim Kurulu’nun önüne gelen raporlara, bilgilere, bulgulara dair de bir bilgim yok. Bildiğim tek şey var: Bilim Kurulu’na sonsuz güveniyorum.

*

- “Evde kal” uyarılarına uyulup uyulmadığına dair net bir bilançoya da sahip değilim. Evimin penceresinden dışarı bakarak “Evde kal” uyarılarının ülke çapında nasıl bir sonuç verdiğini anlamam mümkün değil.

*

Kişisel olarak durumum budur.

*

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Bilim insanlarını dinledikten sonra anladığım 10 şey

27 Mart 2020

- İKİ: Grip ve zatürre aşısı işe yarayabilirmiş... Mutlaka hekimlere danışarak yaptırılabilirmiş.

*

- ÜÇ: “Korona testi yapıyoruz, bastır parayı, yaptır testini” diyene, “Hadi len oradan” demek şartmış.



*

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Eve kapanın, hatta odalara kapanın!

26 Mart 2020

Bakanlık olarak “HAYAT EVE SIĞAR” sloganlı bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Benim de bu kampanyaya destek vermemi rica etti.

“Tabii ki” dedim.

*

Fahrettin Koca’ya “Türkiye’ye mesajınız nedir?” dedim.

Verdiği cevap şu oldu:

“Eve kapanmak şart... Hatta odalara kapanmak lazım.”

*

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COVID-20: Can Ataklı

24 Mart 2020

- Tam da... Kılık kıyafet özgürlüğü içselleştirilmişken...

- Tam da... Başörtüsü yasakçıları utanç duyarken...



- Tam da... Yasak kalkınca istismara da fırsat kalmamışken...

-

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Hacı Sabancı’nın ihtiyacı olan nasihat

23 Mart 2020

Fotoğrafa baktığımızda...

Denizin kenarında tuhaf, janjanlı, alengirli bir aletin üstünde spor yaparken görüyoruz Hacı Bey’i...

*

Bir takipçisi “Sokağa çıkmasan iyi yapardın” deyince...



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Koronayı atlatırız da bu cehalet ne olacak?

22 Mart 2020

Herkes dışarıda. Trafik kilit.

*

“Dışarı çıkmayın” dendikçe... Dışarı çıkıyoruz.

*

“Yaşlılar için tehlike var” dendikçe... Yaşlıları evlerde tutamıyoruz.

*

“Evde kal! Evde kal!” diye bas bas bağırıldıkça... Evde kalan yok.

*

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Yerin dibine batsın böyle Anadolu irfanı

21 Mart 2020

 

Her konuşan aşağı yukarı şöyle şeyler söylüyor:

*

- Bizim imanımız var, korona morona bize işlemez.

- Sokaklarda geziyorum, yok buralarda korona.

- Korona yok. Uydurma. Algı operasyonu bu.

- Biz bunun olmadığına inanıyoruz. Yok öyle bir şey.

- Bize Allah’ın izniyle bir şey olmaz, bizim imanımız var.

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