Ahmet Hakan

“Demirören Medya’da şöyle oldu, böyle oldu...” diye aslı astarı olmayan haberler yapıyorlar.
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Ciddi falan diye düşündüğümüz medya sitelerine bakıyoruz.
“Demirören Medya’da şöyle oldu, böyle oldu...” diye baştan sona fasarya haberler yapıyorlar.
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İşleri güçleri Demirören Medya!
En son korona vakası çıktı.
Bunlar yine aynı havadalar.
- Hayatın tamamen durmasının doğuracağı sonuçlara dair yapılmış bir çalışma da yok önümde... Ama mesela Almanya’nın her şeye rağmen ülkenin bütün sektörlerini durdurmadığını biliyorum.
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- Bilim Kurulu’nun önüne gelen raporlara, bilgilere, bulgulara dair de bir bilgim yok. Bildiğim tek şey var: Bilim Kurulu’na sonsuz güveniyorum.
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- “Evde kal” uyarılarına uyulup uyulmadığına dair net bir bilançoya da sahip değilim. Evimin penceresinden dışarı bakarak “Evde kal” uyarılarının ülke çapında nasıl bir sonuç verdiğini anlamam mümkün değil.
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Kişisel olarak durumum budur.
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- İKİ: Grip ve zatürre aşısı işe yarayabilirmiş... Mutlaka hekimlere danışarak yaptırılabilirmiş.
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- ÜÇ: “Korona testi yapıyoruz, bastır parayı, yaptır testini” diyene, “Hadi len oradan” demek şartmış.
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Bakanlık olarak “HAYAT EVE SIĞAR” sloganlı bir kampanya başlattıklarını söyledi.
Benim de bu kampanyaya destek vermemi rica etti.
“Tabii ki” dedim.
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Fahrettin Koca’ya “Türkiye’ye mesajınız nedir?” dedim.
Verdiği cevap şu oldu:
“Eve kapanmak şart... Hatta odalara kapanmak lazım.”
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- Tam da... Kılık kıyafet özgürlüğü içselleştirilmişken...
- Tam da... Başörtüsü yasakçıları utanç duyarken...
- Tam da... Yasak kalkınca istismara da fırsat kalmamışken...
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Fotoğrafa baktığımızda...
Denizin kenarında tuhaf, janjanlı, alengirli bir aletin üstünde spor yaparken görüyoruz Hacı Bey’i...
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Bir takipçisi “Sokağa çıkmasan iyi yapardın” deyince...
Herkes dışarıda. Trafik kilit.
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“Dışarı çıkmayın” dendikçe... Dışarı çıkıyoruz.
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“Yaşlılar için tehlike var” dendikçe... Yaşlıları evlerde tutamıyoruz.
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“Evde kal! Evde kal!” diye bas bas bağırıldıkça... Evde kalan yok.
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Her konuşan aşağı yukarı şöyle şeyler söylüyor:
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- Bizim imanımız var, korona morona bize işlemez.
- Sokaklarda geziyorum, yok buralarda korona.
- Korona yok. Uydurma. Algı operasyonu bu.
- Biz bunun olmadığına inanıyoruz. Yok öyle bir şey.
- Bize Allah’ın izniyle bir şey olmaz, bizim imanımız var.