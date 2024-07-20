Her ‘Cumhurbaşkanı beni destekliyor’ diyene inanmayın

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“Beni Cumhurbaşkanı destekliyor. Benim arkamda Cumhurbaşkanı var” diyerek katıldığı seçimde avantaj elde etmeye çalışıyor.

*

Çok şahit oldum:

Cumhurbaşkanı’ndan destek almadığı halde “Cumhurbaşkanı beni destekliyor” diye ortaya çıkanlara.

*

Peki “Beni Cumhurbaşkanı destekliyor” diye ortaya çıkma cüretini nereden buluyor bu tipler?

Şuradan:

“Acaba gerçekten de Cumhurbaşkanı bunu destekliyor olabilir mi” tereddüdünün yaşanmış olmasından.

*

Tereddüt edilmese... Sorgulansa... Deşilse... Üzerine gidilse...

Foyası ortaya çıkacak.

*

Yalın gerçek şudur:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuda tutum alıyorsa bunu şu üç yoldan biriyle yapıyor:

*

Ya Özel Kalem Müdürü’yle...

Ya İletişim Başkanı’yla...

Ya da konuyla ilgili Bakan kimse onunla...

Bu üçünün dışında bir yol yok.

*

“Arkamda Cumhurbaşkanı var” diyenlerin doğruyu söyleyip söylemediklerini anlamak çok da zor değil yani.

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BENİM GÖZÜMDE İBRAHİM HACIOSMANOĞLU

Aziz Yıldırım’ı Tarafsız Bölge’de konuk etmiştik.

O dönem Trabzonspor Başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu, “Bize söz hakkı doğdu” deyince...

Atlayıp Trabzon’a gidip kendisiyle programda buluşmuştuk.

*

Hayatımda ilk ve son kez işte orada görüştüm Hacıosmanoğlu ile.

İzlenimlerimi aktarıyorum:

*

Sesinin düşük temposunda şu iki şey vardı:

- BİR: Kulağı tırmalayan tuhaf ve ödünsüz bir sertlik.

- İKİ: Asla ihmal etmediği bir münakaşa tonu.

Uzlaşmaya, ortada buluşmaya, müzakere etmeye epey uzak görünüyordu. Daha çok epik çıkışlar yapmaya yatkındı.

*

Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı oldu Hacıosmanoğlu.

TFF başkanlığı, kulüp başkanlığı gibi değildir.

Dolayısıyla bambaşka bir Hacıosmanoğlu profiliyle karşılaşırsam hiç şaşırmayacağım.

*

Ayrıca ne demişler?

Taç giyen baş akıllanır.

TÜRK EĞİTİM VAKFI’NA BİR ŞEY DİYECEĞİM

Canınız taverna tarzı bir eğlence çektiğinde...

Yunan şarkıcıların konserlerine gidebilirsiniz.

Sirtaki oynar, peçete savurursunuz.

İstediğiniz gibi dağıtabilirsiniz.

*

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Ancak vakfınızın bir etkinliği söz konusuysa...

Asgari ağırbaşlılık şarttır.

Fazıl Say konseri yakışır mesela size.

Fazıl Say’ı fazla ağır buluyorsanız Candan Erçetin de olur.

BİDEN’IN TÜKENİŞİ

En büyük destekçisi Obama’ydı.

“Zehir gibi maşallah” demese de “O kadar da fena durumda değil” demeye çalışıyordu.

O bile pes etti. Çekti desteğini Biden’dan.

*

Telefonla arayıp “Abi seni ben bile kurtaramam” demiş midir acaba?

BİR DİJİTAL FELAKET FİLMİ

Madem gündemde dijital felaket var, o halde bu akşam “Zor Ölüm 4” izlenir.

*

Bir bilgisayar korsanları çetesinin hayatı nasıl perişan ettiğinin anlatıldığı filmde...

Bankalar batıyor, borsalar çöküyor, trafik ışıkları kontrolden çıkıyordu.

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Dün bütün gün yaşanan dijital felaketin ardından bu film iyi gidebilir.

*

Bonus olarak Bruce Willis’in artistlikleri, “yok artık” dedirten aksiyon sahneleri, araya sıkıştırılan komiklikler var.

Daha ne olsun.

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO

Sarıgül’ün videosunun gerçek olmadığını raporlayan büronun adı bu.

Adına bakılınca “devlet kurumu” çağrışımı yapıyor.

Ama değil.

*

Özel bir şirket bu.

İnternet sitesine bakınca alanında yetkin olduğunu söylemek çok zor.

Baykal’ın kasetini de bu büro incelemiş ve “sahte” demişti.

*

Keşke Sarıgül, bu “büro” ile değil de başka bir “büro” ile çalışsaydı.

YILDIZ SARAYI’NDA ŞUNLARI YAPIN

- Abdülhamid’in bombalı suikasttan kurtulduğu yeri belirleyin.

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- Abdülhamid’in marangozluk sanatı ürünlerine aman dikkat.

- Abdülhamid’in okumaya meraklı olduğu Sherlock Holmes kitaplarını görün.

- Sarayın asude bahçesinde bir kahve için.

İNSAN SEVMEK / HAYVAN SEVMEK ÜZERİNE GÖRÜŞLER

- Hem çocuk sevmek hem kedi, köpek sevmek mümkündür.

- Bu sevgiler, birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.

- Hayvan seven, insan sever.

- İnsan sevmeyenden hayvan sever olmaz.

- Sokakların güvenli hale getirilmesini de köpeklerin öldürülmemesini de savunabiliriz.

- Sevgiler arasında bir hiyerarşiye gerek yoktur.

- En hesapsız dostluk çocuklar ile hayvanlar arasındaki dostluktur.