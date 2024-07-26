Batı uygarlığının cenaze töreni

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Hem de dakikalarca... Hem de coşkuyla... Hem de ayakta...

Kongre üyeleri, Netanyahu’nun şahsında...

- Gaddarlığı alkışladılar.

- Soykırımı alkışladılar.

- Çocuk katliamını alkışladılar.

- Bombardımanları alkışladılar.

- Sivillerin yerlerinden edilmesini alkışladılar.

- Bir ulusun açlık ve susuzluğa mahkûm edilmesini alkışladılar.

*

Bu alkışlı seremoni, aslında bir cenaze töreniydi.

Uluslararası kurumların, insan hakları idealinin, temel değerlerin, kısacası topyekûn Batı uygarlığının cenaze töreniydi.





CESUR YÜREK

KOSKOCA kongre salonunda...

- Bir tek o alkışlamadı çocuk katilini.

- Bir tek o farklı tutum aldı.

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- Bir tek o bu vahşi seremoninin parçası olmadı.

*

Netanyahu’nun konuşması boyunca elindeki “SOYKIRIM SUÇLUSU” pankartını hiç bırakmadı.

*

Kongre üyesi Rashida Tlaib’den söz ediyorum.

*

Egemenlerin “Hamas yanlısı, terörist sevici” türü yaklaşımlarını hiçe sayan ve duruşundan zerre kadar ödün vermeyen bu cesur yüreğe bin selam!

ZİYA PAŞA HAKLI ÇIKTI

ŞİDDET karşıtıyım.

Sorunları konuşarak çözme taraftarıyım.

Bazen hırslansak da kendimize hâkim olmamız gerektiğine inanırım.

Öfke kontrolünü bir erdem olarak görürüm.

*

Meclis Genel Kurulu’nda eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “hırsızsınız” diyen DEM’li Ali Bozan’a tekme tokat girişmesinin görüntülerini izlediğimde çok ama çok şaşırdım.

*

Çünkü Adil Karaismailoğlu, benim gözümde şiddete asla prim vermeyecek, öfkesini kontrol edecek bir kişilik yapısına sahiptir.

“Adil Bey nasıl biridir” diye sorulduğunda “halim selim biridir” derim.

*

Ziya Paşa, şu beytinde yerden göğe kadar haklı galiba:

*

“Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından / Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir.”

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DEVLETİN İKİ ÖNEMLİ BAKANININ SÖYLEDİKLERİNİN ANLAMI YOK MU

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç diyor ki:

*

“Sebepsiz yere bir hayvanı öldürmek suçtur. İnsan sağlığına zarar veren, tehlike arz eden hem insanlara hem de hayvanlara zarar verenlerle ilgili tedbir alınacak.”

*

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı diyor ki:

*

“Sokaklardan bütün hayvanlar toplanacak, sonra hepsi öldürülecek diye bir şey yok. Başıboş, hiçbir kontrolü olmayan, hastalık yayma riski olan hayvanların sokaklarda olmaması gerekir.”

*

Kabinenin iki önemli bakanı, “katliam yok” diyor.

Buna rağmen getirilen yasaya “katliam yasası” denmeye devam ediliyor.

*

Neden böyle? Çünkü bir güvensizlik var.

Güvensizliği besleyen en önemli husus şu:

*

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Tartışmayı yürüten taraflardan biri...

Sanki köpekleri öldürmekten başka hiçbir çözüm yokmuş gibi olaya yaklaşıyor.

Tartışmayı yürüten taraflardan diğeri ise...

Sanki ortada sokak hayvanlarıyla ilgili hiçbir sorun yokmuş gibi olaya yaklaşıyor.

Devletin bakanlarının açıklamaları bile, işte bu iki uç tavır arasında sıkışıp kalıyor.

*

Bakanlar, “Katliam yok” diye bas bas bağırdıkları halde sesleri işitilmiyor.

CHP’Lİ BAŞKANLARDA SAÇ BOYAMA MODASI

BİR arkadaşım göndermiş kanıtlarıyla.

İstanbul’un CHP’li erkek ilçe belediye başkanlarının bir kısmı saçlarını boyatmaya başlamış.

*

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, kapkara boyatmış saçını. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, bembeyaz saçtan simsiyah saça geçivermiş. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in saçları, “siyaha boyandım” diye bas bas bağırıyor.

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Bu arada çok şaşırdım, bizim gencecik Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan bile saçını hunharca boyatmış.

*

Özgür Özel’i örnek aldılar diyeceğim ama Özgür Özel saçlarını boyatmadı.

Belki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’i örnek almışlardır. Çünkü onun saçını boyattığı net, kesin ve tartışmasız.

*

Oysa beyaz ki çok yakışır saçlarımıza.





TOPKAPI SARAYI İZLENİMLERİ

- Topkapı Sarayı’na gidecekler için bir öneri: Gitmeden önce mutlaka Reşat Ekrem Koçu’nun “Topkapı Sarayı” adlı kitabını okuyun. Saray geziniz büyük anlam kazanacak.

- İstanbul Boğazı’nın en güzel manzarası, Topkapı Sarayı’nı gören manzaralarıdır. Daha güzelinin Topkapı Sarayı’ndan görülen boğaz manzarası olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.

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- Topkapı Sarayı’nı gezerken hangi padişahların zevkli, hangi padişahların rüküş olduklarını fark edebiliyorsunuz. Çünkü her padişah, saraya bir mühür vurmuş.

- Davut Peygamber’in kılıcı, Musa Peygamber’in asası... Bunlar da var Topkapı Sarayı’nda. Fakat bana orijinalmiş gibi gelmedi. Daha çok sembolik galiba.

- Topkapı Sarayı’nın gecesi, gündüzünden daha büyülü. Cumartesi akşamları ziyarete açık. Mutlaka deneyin derim. Bambaşka bir Topkapı Sarayı göreceksiniz.

- Topkapı Sarayı’nın gecesi, gündüzünden daha büyülü. Cumartesi akşamları ziyarete açık. Mutlaka deneyin derim. Bambaşka bir Topkapı Sarayı göreceksiniz.