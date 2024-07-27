Asıl köpek katliamı şuradan çıkacak

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Eğer bir köpek katliam çıkacaksa...

Son günlerde ortaya çıkan merhametsiz ve anlayışsız iklimden çıkacak.

*

- “Onlar da can, biraz merhamet yahu” diyenleri bile, anında “ite tapar” diye yaftalıyorlar ya...

- “Köpeklerin de yaşam hakkı vardır” diye söze başlayanları, hemen “mama lobisi” ilan ediyorlar ya...

- Her köpeği, “potansiyel kuduz” ve “potansiyel saldırgan” olarak yansıtıyorlar ya...

Merhametsiz ve anlayışsız iklimi besleyenler işte bunlar.

*

İnsan hayatını zerre kadar önemsemeyen ve sorunun varlığını kabul etmeyen şuursuz tiplere ne kadar karşıysam...

Bütün köpekleri anında öldürülmesi gereken varlıklar olarak gören ve sunan tiplere de o kadar karşıyım.

*

Oluşturulan merhametsiz ve acımasız iklim nedeniyle...

Köpeklere zulmetmeye meyilli tiplere gün doğuyor diye endişeleniyorum.

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KIŞKIRTMALARA GELMEYİN

SOKAKTA köpek besleyenlere ceza verilecekmiş.

Sokakta kedi besleyenlere ceza verilecekmiş.

*

Komisyondan çıkan yasayı alıyorlar ellerine... Zorluyorlar da zorluyorlar, çekiştiriyorlar da çekiştiriyorlar, yorumluyorlar da yorumluyorlar. Ve böyle kışkırtıcı sonuçlara ulaşıyorlar.

*

Hiç inanmıyorum bu tür yorumlara.

Sokakta gördüğüm kedi ve köpeğe bir parça gıda verdiğim için bana yan gözle bile bakanın alnını karışlarım.

ALKIŞÇI REZİLLER MORAL BOZMASIN

ABD’de bir tarafta Netanyahu’yu çılgınca alkışlayanlar varsa...

Öbür tarafta şunlar var:

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- Netanyahu konuşurken dışarıda canla başla protesto eden vicdanlı Amerikalılar var.

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- Netanyahu’nun konuşması için “Açık ara en kötü sunum” diyen eski Meclis Başkanı Nancy Pelosi var.

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- Netanyahu için “O sadece bir savaş suçlusu değil, aynı zamanda yalancı” diyen Senatör Bernie Sanders var.

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- Netanyahu geliyor diye oturuma katılmayan Demokrat temsilcilerin en az yarısı var.

*

- Netanyahu’nun hevesini anında kursağında bırakan Demokratların olası başkan adayı Kamala Harris var.

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Bakmayın siz o rezil alkışlara.

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Çocuk katili Netanyahu’nun işi ABD’de de bile o kadar kolay değil.

NUMAN KURTULMUŞ DA AYNI YERE İŞARET EDİYOR

MECLİS Başkanı Numan Kurtulmuş’un ABD Meclisi’ndeki alkışlı rezalete yönelik yorumunda dikkatimi çeken bölüm şurası oldu:

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“Kongre binasının içinde ve dışında maşeri vicdanın sesi olanların gösterdiği tavrı, son derece kıymetli buluyorum. Şaibeli bir ismin parlamentolarında konuşturulmasına başından beri karşı çıkarak oturuma katılmayan sağduyu sahibi Kongre üyelerini ve itirazlarını cesurca dile getirenleri takdirle karşılıyorum.”

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Netanyahu’nun kâbusu, Kurtulmuş’un işaret ettiği yerlerdedir.

ÖLÜRÜM TÜRKİYE’M DİNLETMEK ZULÜM MÜ

MERSİN’de Öcalan yanlısı sloganlar eşliğinde halay çeken gruba, polis minibüsünde “Ölürüm Türkiye’m” şarkısı dinletilmiş.

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Olayı şöyle yansıtanlar var:

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“Kürtçe halay çektiler, gözaltına alındılar.”

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Kürtçe halay, bu ülkenin en meşru halayıdır. Hiç kimse Kürtçe halay çekti diye gözaltına alınmaz. Öcalan’lı halay ise yasaktır.

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“Ölürüm Türkiye’m” şarkısına gelince...

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Bu şarkıda bir ayrımcılık yok ki...

Irmağının akışına ölünen bir vatan tarif ediliyor şarkıda.

Söz konusu ırmak, Türklerin de ırmağıdır Kürtlerin de ırmağıdır.

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI’NDAN ÖZÜR

SARIYER Belediye Başkanı Oktay Aksu’yu “saçını boyatan CHP’li başkanlar” kategorisine almıştım.

Kendisini o kategoriden çıkarıyorum.

Bu yanlış için kendisinden özür diliyorum.

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Konuyla ilgili olarak Başkan Oktay Aksu’nun açıklamasını aynen paylaşıyorum:

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“Ömrüm boyunca saçıma bir damla boya sürmedim. Saçımı değil, Sarıyer’i renklendirmek için yola çıktım. Saçım kadar ilgisini çekerse Sarıyer’e dair plânladığımız projelerle ilgili sohbet etmek için sevgili Ahmet Hakan’ı Sarıyer’e çay içmeye davet ediyorum.”

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Tabii ki ilgimi çeker Sayın Başkan. Davet ederseniz geleceğim. Tabii ki büyük bir mahcubiyetle.

SARIGÜL’ÜN BAŞARILI KRİZ STRATEJİSİ

KASET olayından sonra şunları yaptı Sarıgül:

*

- Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmeye çalıştı.

- İçinde espri barındıran videolara abanmaya devam etti.

- Erzincan’da küçük bir gövde gösterisi yaptı.

- Yüzüne mağdurlara özgü bir sempatik ifade kondurdu.

*

Başarılı oldu mu?

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Elimde bir veri yok ama bana başarılı oldu gibi geliyor.

BİR DİZİDEN ALINTI

ŞU üç şeyi anlamak güçtür:

- BİR: Arıların çalışma düzeni.

- İKİ: Med-cezir olayının prensibini.

- ÜÇ: Kadınların düşünme biçimi.

(Boardwalk Empire adlı şahane dizide bir karakterden işittiğim bir espri)

BAŞTAN REDDETTİĞİM FİLMLER

- Uzaylı istilasını konu edinen filmler.

- “Dünyanın sonu gelmiştir” cümlesini kalkış noktası yapan filmler.

- Zaafları gücünden fazla olan süper kahramanların filmleri.

- Birkaç süper kahramanın bir araya getirildiği filmler.

- Her türlü yaratık, hayalet filmleri.

- Çok para harcanarak çekilmesi gereken bir konuyu, az para harcayarak halletmeye çalışan filmler.

- Sevgililerden birinin ölümcül hastalığa yakalandığı aşırı acıklı aşk filmleri.

KONYA’YA BRAVO

BELEDİYELERİN SGK borcunun tartışıldığı bir ortamda...

Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çok haklı bir gurura yaslanarak şu paylaşımı yaptı:

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“Konya Büyükşehir Belediyemizin SGK borcu 0 (SIFIR) Türk lirasıdır. Konya modeli belediyecilik işte böyle bir şey.”

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Bütün belediye başkanlarımızın işte böyle paylaşımlar yapacak durumda olması şart oğlu şarttır.