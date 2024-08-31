Fenerbahçe yine bir anda parlayıp gollerini attı

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Fenerbahçe geçen hafta Rizespor karşısındaki onbiri ile Alanyaspor maçında sahada yer aldı. Üçüncü bölgede başarılı bir pres uygulayan sarı lacivertlilere karşı Alanyaspor’un, beceremediği geriden pas ile çıkma isteği, ev sahibinin ilk 10 dakikada 3 tehlikeli pozisyon yakalamasına sebep oldu. Alanyaspor yapamadığı işi yapmakta ısrar etti. Gol yemek için ısrar etti adeta. Farioli ile başlayan Fatih Tekke ile devam eden geriden pas ile çıkma isteği büyük risk barındırıyor, özellikle ön alan baskısı uygulayan Fenerbahçe gibi takımlara karşı. Fenerbahçe’de Szymanski, Fred ve İsmail dengeli ideale yakın bir orta saha görüntüsü veriyor. Yeni transfer Sofyan Amrabat’ın da eklenmesiyle takımın pres gücü daha da artacak.

ÇAĞLAR GÖZ AÇTIRMADI

Alanyaspor geriden çıkamadığı bazı bölümlerde uzun toplara başvurdu ama bu sefer de Çağlar her defasında Serdar Dursun’a üstünlük kurdu. İlk yarının sonlarında Tadic-Dzeko iş birliği sonucu Dzeko’nun ustalık eseri soğukkanlı bitiriciliği, Fenerbahçe’nin devreyi 1-0 önde kapatmasını sağladı. Bu gol aslında çalışılmış, örneğini geçen haftalarda gördüğümüz kanattan merkeze, merkezden tekrar tek topla kanada ve Dzeko’nun tekrardan ceza sahası içerisinde merkeze Tadic’e göndermesi ve Tadic’in son vuruşu...

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HER AN GOL YiYECEKMiŞ GiBi

İkinci yarıya Fenerbahçe, daha durgun bir başlangıç yaptı ve topu Alanyaspor’a bıraktı. Gole ihtiyacı olan Alanyaspor biraz daha ileriye çıkıp kanatları kullanarak dikine çıkışlar ve uzun toplarla tehlike yaratmaya çalıştı. Aslında Fenerbahçe sanki her an gol yiyecekmiş sinyalleri verirken risk almaya başlarken Cordova‘nın kaçırdığı daha doğrusu Livakovic’in kurtardığı pozisyonda skor 1-1’e gelecekken, hemen akabinde Livakovic’in uzun degajında Tadic benzer bir pozisyonda akıl ve profesyonellik kokan vuruşuyla farkı 2’ye çıkardı.

DZEKO MAÇI BiTiRDi

Hemen 2 dakika sonrasında İrfan’ın asistinde din Dzeko’nun golü gelince de maç koptu. Fenerbahçe tıpkı geçen hafta Rize deplasmanında olduğu gibi bir anda parlayıp skoru yakaladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

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HAKEM TÜRKMEN KENDiNi GELiŞTiRMELi

Maçın genç hakemi Mehmet Türkmen’in özellikle 12. kural faul ve fena hareketler ve disiplin cezaları nazarında çok eksikleri var. Daha önce yönettiği Beşiktaş-Antalya maçında da hataları vardı. O karşılaşmada oynanan oyun ve skor kendisi için bir şanstı. Aslına bakarsanız bu maçta verdiği ve vermediği faullerde tutarsızlık sergiledi ama tıpkı Beşiktaş-Antalya maçında olduğu gibi, oyuncuların oynama isteği kendisinin yine şansı oldu. Baskı altında ve gerçekten kora kor maçlarda nasıl bir hakemlik tekniği gösterecek bunu görmek gerek.