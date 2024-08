 Yaz biterken Bodrum...

Haberin Devamı

Bu çok boyutlu tablodan ne sadece nihai tüketiciyi ne de sektörü sorumlu tutabiliriz. Artık efsane haline gelen ‘suyun öte yanındaki adalar ucuz, biz pahalıyız’ söylemi de her koşulda doğru değil. Bodrum’da yemekten servise en iyisini sunmaya çalışan lüks bir restoranla, adalardan birindeki salaş bir sahil lokantası karşılaştırılıyor.

Ancak öte yandan tabii ki fiyat kalite dengesini gözetmeyen, bizim marketten 1200 lira gibi bir fiyata aldığımız şarabı 9800 liraya satan, someliyenin üzüm cinsini bilmeden öneri yaptığı, servis sorumlusunun getirdiği yemekten haberi olmadığı, sadece gösterişli dekorasyon ve müzikle günü kurtarmaya çalışan yerler de var.

Ama unutmamalıyız ki, Bodrum’da dünyanın en iyileri arasına girmiş otellerin ve restoranların sayısı da az değil. Bu genellemeler işini en iyi şekilde yapmaya çalışanları da etkiliyor.

Fırsatçıları tabii ki deşifre etmeliyiz ama kantarın topuzunu kaçırmadan, tüm sektöre zarar verecek genellemeler yapmadan.Umarım sorunları sektörün tüm tarafları bir araya gelip tartışır. Bu biricik yarımadayı yapıcı eleştirilerle görmek istediğimiz noktaya çıkarmalıyız.



Şimdi sıra Bodrum’a artı değer kattığını ve gelecekte daha da çok katacağını inandığım, kendi klasmanlarında fiyat-kalite çıtasını tutturmuş yerlerde...

İLHAM PERİSİ

Benim gibi Bodrum’un 1980’li yıllarını hatta daha öncesini bilenler hep o günleri özlemle anarlar. Neydi o yılların özelliği derseniz, Raşit’in kahvesinde buluşulan, teknelerle ya da ciplerle bomboş koyların dolaşıldığı, tahta iskelelerden denize girildiği, küçük aile işletmesi lokantalarda kumsala atılmış masalarda yemek yenildiği bir sahil kasabasındaki huzur, küçük mutluluklar derim.

İki hafta kadar önce Küçükbük sahilinde gittiğim Muse Restoran adeta bana o günleri yaşattı. Projenin ardında inşaat şirketi sahibi ailesiyle 35 yıl önce Küçükbük’e gelen ve babasının yaptığı Kardeşler Sitesi’nde çocukluğu ve ilk gençliği geçen Ceren Bingöl var.

Ceren Bingöl, 27 yıldır Amerika’da yaşayan ünlü bir mimar. 15 yıl dünyanın önde gelen mimari ofislerinden biri kabul edilen OMA’da proje mimarlığı da, Cranbrook Academy’nin tarihindeki ilk kadın dekanı olarak da görev yapmış. Şimdi ise hem Bodrum’daki projelerini yürütüyor hem de Colombia, Yale gibi üniversitelerde konuk profesörlük yapmaya devam ediyor.

Birkaç yıl önce Küçükbük sahilinde hemen deniz kıyısında içinde 150 yıllık bir Bodrum evinin bulunduğu arsayı ailece satın alınca bu evi binayı restore etmiş. Yanındaki atıl duran küçük binayı da restorana dönüştürmüş. Restoranın adını da ilham perisi anlamına gelen ‘Muse’ koymuş.

Muse’un şefliğini Gündoğan’da yaşayan Ozan Özkaya üstlenmiş. Arka bahçelerinde yetişen aromatik otları, yerel mutfaktan izler taşıyan öğlen ve akşam yemekleri için iki ayrı menü hazırlamışlar.

Peynirli mücver, çıtır kalamar, çökertme kebabı, deniz ürünlü arpa şehriye risotto akşam menüsünde yer alan yemekler arasında...

MARKA KOLAY OLUNMUYOR

Cem Mirap’ın 10 yıl önce Bebek’te açtığı, kısa sürede İstanbul’un buluşma noktalarından biri olan Lucca yıllar içinde ne popülerliğinden ne de kalitesinden bir şey kaybetti. Böylesi marka olmuş yerlerin yazlık yerlerde açtıkları, bir açılıp-bir kapanan şubelerine de hep şüpheyle yaklaştığımı söyleyebilirim. Bodrum Göltürkbükü’nde açılan Lucca by the Sea’ye de bu gözle bakmıştım, ama yanılmışım.

Burası muhteşem manzarası, dekorasyonu, barı, kavı ve en önemlisi de deniz ürünleri ağırlıklı menüsüyle çok özel bir gastronomik durak olmuş. Mutfağın başında şef Tuncay Uçar var. Ortaya paylaşımlık istediğimiz üstünde somon yumurtasıyla tarama, ton balığı tartar, domates karpaçyo, ızgara karides, ıstakozlu paccheri, yanında kök sebzeleriyle ızgara laos tazeliği, lezzeti sunumları ve servisiyle işini ciddiye almanın farkını gösteriyordu.

GÜMÜŞLÜK’TE BİR VAHA

Gümüşlük günbatımının en güzel izlendiği yerlerden biridir Bodrum’da. Ardından da doğanın ortasında yüzyıllık meşe ve zeytin ağaçları arasında yemek yerseniz o gün de unutulmazlarınız arasına girer. İşte Gümüşlük sırtlarında çok geniş bir arazi içinde yer alan Sia Eli de bu ruhu yaşatan, çok huzurlu bir kaçış noktası.

Geçen yaz kapılarını Başeğmez ailesine ait arazide açan Sia Eli sadece büyük bir bostan alanı olan restoran gibi değil katman katman farklı kültür-sanat ve gastronomik etkinliklere ev sahipliği yapacak biçimde kurgulanmış.

Genel Koordinatörlüğünü Selçuk Biter’in yaptığı mekânın yeniliklerinden biri de ünlü barmen Ali Ahmadi’nin yönetimini üstlendiği görkemli barı ve DJ performansları. Yemeklere gelince kendi bostanlarından ürünlerle hazırladıkları salatalar, Girit kabağıyla yaptıkları mücver ve yoğurtlama, cibez sote ve tilkişenle gelen kaya levreği hem lezzetli hem de taze, yerel mevsiminde mottolarına uyan tabaklardı.

EKİBİ DE MÜKEMMELİYETÇİ

OD Urla’nın kurucusu ve şefi Osman Sezener’in üç yıl önce sürdürülebilir gastronomi ve Bodrum’un doğal güzelliğine eşlik edecek yemekler mottosuyla yola çıktığı The Kitchen by Osman Sezener her geçen yıl kendiyle yarışarak olgunlaşıyor.





Yanında Adana siyah havyarla çipura tartar, Bodrum narenciyeli soslu Bargilya karides, kum midyeli el yapımı erişte, benim gibi dana etini bıraktım diyenleri bile baştan çıkaran kuzu göbeği ve yerli trüflü dana kaburga gibi her tabak bir imza ama bir o kadar da yalın, her birinde tüm malzemelerin tadını kokusunu alıyorsunuz. Sezener’in tüm ekibi de kendisi gibi mükemmeliyetçi...

BİTEZ’DE YUNAN ADALARI ESİNTİSİ

Paros’un popüler mekânlarından Barbarossa Restaurant’ın Atina ve Kahire’nin yanı sıra iki yıl kadar önce Volkan Büyükhanlı’nın çabalarıyla Bodrum’da şubesi açılmıştı. Paros’a gitmedim ama Caresse’in içinde hemen denizin yanı başında yer alan Barbarossa yerel ürünler kullanılarak hazırlanan yemekleriyle, dekorasyonuyla ve müzikleriyle Yunan ada mutfağı geleneğini başarıyla yansıtıyor.

Mangolu salatası, Yunan salatası, çıtır kalamarı, yan masadan görüp istediğim çıtır patates kızartması ve barbun tavasının tadı hâlâ damağımda...