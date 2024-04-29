Haftalık Burç Yorumları 29 Nisan - 5 Mayıs 2024 || Hareketli Ve Enerji Dolu Bir Dönem Başlıyor! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? Oğlak, Akrep, Kova, Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

29 Nisan saat 14:32’de Venüs, Boğa burcuna geçiyor. Venüs'ün Boğa burcunda olması, duygusal bağlantılarını güçlendirebilir ve romantik ilişkilerde daha kararlı ve güvenli hissetmeni sağlayabilir. Ayrıca maddi konularla da ilgilenme eğiliminde olabilirsin. Bu dönemde keyifli ve rahatlatıcı bir atmosferin tadını çıkarabilirsin. Venüs'ün bu geçişi seni neşelendirecek ve güzelliklerin tadını çıkarman için sana fırsatlar sunacak.

30 Nisan saat 18:33’te Mars, Koç burcuna geçiyor. Bu enerji değişimiyle birlikte hareketli ve enerji dolu bir dönem başlıyor. Mars'ın Koç burcunda olduğu zamanlarda, cesareti kullanmak, girişimci olmak ve yeni projelere başlamak için ideal bir zaman dilimidir. Kendine olan güvenini artabilir ve daha hızlı hareket etmek isteyebilirsin. Ancak, aşırı hırslı olup sabırsızlık gösterme eğiliminde de olabilirsin, bu yüzden dikkatli olmanda fayda var.

2 Mayıs saat 20:47’de Plüton, Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Bu geri hareket, önümüzdeki haftalarda biraz derinlemesine düşünme ve içsel dönüşüm süreçlerine odaklanmak için harika bir fırsat olabilir. Bu süre zarfında, kendi gücünü yeniden keşfetmek ve kendi iç dünyanı araştırmak için kendine özel bir zaman ayırabilirsin.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 29 Nisan'da Venüs'ün burcunuzdan ayrılıp Boğa burcuna geçmesiyle beraber hayatınızda sizi mutlu eden, değerli hissettiren unsurlara daha çok çekilebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Mars'ın burcunuza geçmesiyle beraber yoğun ve aktif bir döneme giriş yapabilirsiniz. Mevsim şartlarının iyileşmesiyle beraber dış ortamlarda daha çok bulunmak, etkinliklere katılmak, spora başlamak ya da yapıyorsanız sıklığını arttırmak isteyebilirsiniz.

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Boğa



Venüs'ün burcunuza geçişi ile beraber kendinizle ilgilenmeniz gereken konular ön plana çıkabilir. Fiziksel ve ruhsal açıdan iyi hissedeceğiniz seçimler yapabilirsiniz. Hayat tarzınızda değişikliğe gitmek, çevrenizde ve evinizde yenilikler görmek isteyebilirsiniz. 2 Mayıs'ta Plüton'un Kova burcunda geri hareketine başlamasıyla işinizle ilgili değişiklikleri yeniden gündeme alabilirsiniz.

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İkizler

Mars'ın Koç burcuna geçişi ile beraber kendinize yeni öncelikler belirleyebilirsiniz. Bağlayıcılığı olan ve sizin bir şeyler yapmanızı engelleyen koşullar, ortamlar ya da insanlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. 2 Mayıs'ta Plüton'un Kova burcunda geri hareketine başlamasıyla hayatın anlamını sorgulayabilirsiniz. Ne beklediğiniz ve ne bulduğunuz konusunda bazı yanılgılarınız olabilir.

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Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 29 Nisan'da Venüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle beraber kariyerinizde edindiğiniz bilgiler ve çevrelerle hayatınıza farklı bir pencere açabilirsiniz. Hayatınıza önem vermenin farklı yollarını öğrenebilirsiniz. Ekonomik koşullarınızın iyileşmesi, tatil ve hayallerinizle ilgili planlar, duygusal gündemler sizi ihtiyaç duyduğunuz sakinlik ve huzura eriştirebilir.

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Aslan



Mars'ın Koç burcunda seyrine başlaması hayatınızı kazanmak, iyileştirmek adına yeni mücadeleler getirebilir. Daha umut dolu ve istekli olduğunuzu görebilirsiniz. Kendinize hedefler koymak, bunlar için çalışmak, başaramasanız bile denemiş olmak motivasyonunuzu yükseltecektir. Plüton'un 2 Mayıs itibariyle Kova burcunda geri hareket edecek olmasıyla duygusal gündeminizle ilgilenebilirsiniz.

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Başak

Yükleşen, ağırlaşan ve iyi hissettirmeyen tercihleri bırakmak adına olumlu bir dönem olabilir. Daha iyimser ve keyifli hissetmek isteyebilirsiniz. Eğitimlerinizi derinleştirmek, yazılı ve kalıcı çalışmalar yapmak, kazanç sistemleri geliştirmek, işinize ve inançlarınıza değer katmak adına önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. 30 Nisan'da Mars'ın Koç burcuna geçişi ile hayatınızda yeni bir dönem başlatmak isteyebilirsiniz.

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Terazi

Yönetici gezegeniniz Venüs'ün Boğa burcuna geçişi ile beraber yaşadıklarınızın etkisini hafifletmeye başlayabilirsiniz. Gerçekçi ve güçlü bir iradeye sahip olduğunuzu, bunu kullandığınızda bilebilirsiniz. Bu bilgiye ve donanıma erişeceğiniz bir süreç olabilir. 30 Nisan'da Mars'ın Koç burcuna geçişi ile ilişkiler konusunda daha cesur olabilirsiniz. Bu cesaret duygularınızı konuşmak, dile getirmek ve bunlara göre hareket etmek sizin için kolaylaşacaktır.

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Akrep

Venüs'ün Boğa burcuna geçişi ile beraber ikili ilişkiler konusunda duygularınız, mantığınız netleşebilir. Keyifli ve sevindirici haberler alacağınız, vereceğiniz bir dönemdesiniz. Anlamayı ve anlaşmayı seçen kişilerle bir arada olmak, kaygılarınızı sonlandıracaktır. Bu da hayati kararları beraberinde getirebilir. 30 Nisan'da yönetici gezegeniniz Mars'ın Koç burcuna geçişi ile beraber iş temponuz, gündelik yaşantınız ve alışkanlıklarınız değişebilir. Bu değişimin iyi yönde olması, aklınızı iyi kullanmaya ve ölçülü olmaya bağlı olabilir.

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Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 29 Nisan'da Venüs'ün Boğa burcuna geçişi emeklerinizin maddi ve manevi karşılığını getirebilir. Daha sağlam ve uzun soluklu başlangıçlar yapabilir, mevcut yerinizde yeni sorumluluklar alabilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Çalışma koşullarınızın iyileştirilmesi, beklentilerinizin karşılanması, sıfırdan başlattığınız ya da başlamayı planladığınız işlerin neticelenmesi sizi rahatlatacaktır.

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Oğlak

Venüs'ün Boğa burcuna geçişi ile beraber hayatın keyifli ve olumlu yanlarına daha çok odaklanabilirsiniz. Dinlenmeye, iyi hissetmeye ihtiyaç duyduğunuzu göreceksiniz. Bu ihtiyacı karşılamak adına sevdiğiniz yerlerde vakit geçirebilir, doğayla buluşabilir, toprakla zaman geçirebilir, değer verdiğiniz kişilerle buluşabilirsiniz. 2 Mayıs'ta Plüton'un Kova burcunda geri hareketine başlamasıyla beraber ekonomik durumunuz ve planlarınızla ilgilenebilirsiniz.

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Kova



Kendinizi daha rahat hissedeceğiniz, güzel kararlar alacağınız ya da güzel haberler duyacağınız bir dönem olabilir. Aile içindeki sorunların aşılmasıyla daha huzurlu ve dengeli günler yaşayabilirsiniz. 30 Nisan'da Mars'ın Koç burcuna geçişi ile birçok yeni fikriniz olabilir ve bunları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Pazarlama, ticaret, internet ve sosyal medya gibi alanlarda kendinizi gösterebilirsiniz.

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Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 29 Nisan'da Venüs'ün Boğa burcuna geçişi ile beraber ticari konularda şanslı bir döneme giriyorsunuz. Çalışmalarınızı hızlandırırken aynı zamanda sonuç almaya, bunları geliştirmeye ve bir disiplin oluşturmaya başlayabilirsiniz. Mars'ın burcunuzdan ayrılıp Koç burcuna geçmesiyle ekonomik açıdan hızlı ve kazançlı bir döneme girebilirsiniz. Maddi açıdan yeni seçeneklerinizin olmasını isteyebilir, bunun için araştırma ve görüşmeler yapabilirsiniz. Kişisel deneyimlerinizi kazanca dönüştürmek, hayatınıza değer katmak, bazı bağımlılıkları terk etmek adına önemli bir dönem olabilir.