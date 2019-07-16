Yengeç Burcu - Haftalık

Bu haftaya Aşk ve ilişkilerde tutkulu ve hırslı duygular ile başlıyor olabilirsiniz. İkili ilişkilerde kurmak istediğiniz istikrarı ve düzeni oluşturmak adına adımlar atabilirsiniz. Mars gezegenin bu hafta oğlak burcuna geçmesiyle ilişkilerde ciddi kararlar alma duygusunu size verebilir. İlişkilerde geçmiş sorunların getirdiği bir kaybetme korkusu size olmadık yerlerde hata yaptırabilir dikkat. İlişkisinde zorlu eşikleri atlatan yengeçler için net kararları başlatma zamanı bu hafta geldi çattı. Hafta sonuna doğru uzun zamandır gerçekleştirmek istediğiniz bir fırsatı artık hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bu fırsat için vereceğiniz mücadeleye değeceğini sizde görebilirsiniz. Siz de korkusuzca dengelerinizi artık oluşturmayı tercih edin. Parasal ve ekonomik anlamda bu hafta oldukça rahatladığınızı öngörebiliriz. Haftaya Merkür gezegenin gerileyeceğini hatırlatır ve kariyeriniz ile ilgili kararları, yeni yapacağınız iş birlikleri bu hafta tamamlamayı seçmelisiniz.