Başak Burcu - Haftalık

Bu hafta yılın belki de en hareketli haftası sizler için diyebiliriz. Yönetici gezegeniniz Merkür gezegeni halen balık burcunda ve kuracağı güçlü kontaklar sayesinde ilişkiler yönünden yepyeni başlangıçlar yapacağınız ve güçlü kararlar alabileceğinizi sizlere kanıtlayabilir. Bu hafta ilişkilerinize ve ortaklıklarınıza dair bazı görüşmeler yapabilir ve ortak bir payda da uzlaşma şansı yakalayabilirsiniz. Hafta başında oluşan Venüs-kiron kavuşumu sizlere ocak ayından beri süregelen maddi sorunlarınıza ve bir türlü rayına girmeyen maddi dengelerinize artık yeni çareler sunabilir. Önemli bir sorununuzdan kurtulabilirsiniz. Bununla birlikte karşılaştığınız her düşünce fikir ve söylem size yaşam amacınızı fark ettirebilir. Önemli bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Bu hafta yeni tanışacağı kişilerle uzun ömürlü bir geleceğe yönelik ilişkiler veya kariyer hayatınızda güçlü ve otoriter kişilerin desteğini alarak önemli bir değişime adım atabilirsiniz. Haftaya ilişki evinizde başlayacak Merkür gerilemesi sizleri ilişkilerde vereceğiniz kararlar doğrultusunda sorgular getirebilir. Acele etmeyin.