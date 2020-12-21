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Haberler >Mahmure >Astroloji>Yengeç Burcu

Yengeç Burcu Aylık Yorum

YENGEÇ BURCU

23 Haziran / 22 Temmuz

  • Mottosu: Merhametsiz insanları hayatım boyunca anlamayacağım!
  • Yönetici Gezegeni: Ay
  • Elementi: Su

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Oldukça zordu ama bu sayede yeni biri haline döndünüz. Artık hayatınızda toksik hiçbir durum kalmadı. Yeni bir oluşum ve yeni bir başlangıç olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi inşa ettiğiniz şeylerin dış cephe tasarımını yapmak ve evin iç mimarisiyle ilgilenme zamanı geldi diyebiliriz.

14 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek olan yılın en önemli güneş tutulması sizlerin sorumluluk ve sağlık alanlarınızdaki eksikliklerinizi tamamlamaya doğru yardımcı oluyor. Hayatınızdaki bazı gerilimleri sonlandırıyorsunuz. Belki iş yerinizde küçülmeye ya da taşınmaya doğru gidebilirsiniz. Çok sayıda problemle karşı karşıya kaldığınız ama şansınızın sizi yalnız bırakmadığı bir süreç geride kalırken bu ay bunların ışığında yeni bir işe girmek ya da iş alanınızda bazı değişimler gündeminiz olabilir. Bu ay yapmanız gereken en önemli eylem, sürüncemede kalan konularla ilgili artık bir karara varmalı ve adım atıyor olmanızdır. Sadece alınan kararların sorumluluğunu üstlenmeniz gerekebilir.

Merkür’ün Yay burcunda ilerlemesi iletişim konusunda denge ve uyumu hayatınıza ve hayatınızdaki insanlara taşımanız için size yardımcı olacaktır. Ruhunuzu inşa eden denge, çevrenizdeki insanların da size yardımcı olması ile bir araya gelince bunun ödüllerini de toplayabilirsiniz. Ayın son günlerinde Mars ve Plüton’un son kez yapacağı kare açı bazı hususlarda sabrınızın tükendiğini düşüneceğiniz gelişmeler getirebilir. Bu durumda ani çıkışlar yapabilirsiniz. Bu süreçte gerektiği gibi, adalet duygunuzdan ve sakinliğinizden de vazgeçmemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde, kurduğunuz ya da artık tamamlanma aşamasına gelen işlerin bozulmasına yol açabilirsiniz. Haklıyken haksız duruma düşmemelisiniz. Ortaklıklarınız ve ilişkilerinizin akıbeti için bu noktada dikkatli olmalı, itirazlarınızı makul şekilde yapmalısınız ve tartışmalardan uzak durmalısınız. Bu ay özellikle aileniz ile ilgili bazı konular gündeminiz olabilir.

Yüzyılın kavuşumu olan Satürn ve Jüpiter birleşimi sınırları korurken aynı zamanda savunmasız olman durumunda kabuğuna kaçamayacağını gösteriyor. Önümüzdeki yıl diğer insanlara güvenmek söz konusu olduğunda finansal veya duygusal olarak kendinizin yıpranmasından korkmak yerine iç savaşçınızı geliştirerek kararlılığınızı güçlendirmenize de olanak sağlayacaktır. Başkalarıyla bağlantı kurmanın ve iyileştirmenin yeni yollarına açık olun. Finansal ortaklıklarınız veya iş ortaklıklarınızda büyük değişimler kapıda görülüyor. Hem bir yandan şirketinizi ya da işinizi büyütürken bir yandan da engelleniyor olabilirsiniz.

Ayın son günlerinde işlerin iyiye gittiğini görebilir, maddi kazanımlarınızı yükseltebilirsiniz. Taşınma ve yer değişikliği gibi konularda daha özenli ve kararlı hareket etmeniz ilerleyen süreçte pişmanlık duymamanıza yardımcı olacaktır. 30 Aralık’ta sizin burcunuzda gerçekleşecek olan Yengeç dolunayı, alım satım işlerinizle ilgili beklediğiniz gelişmeleri, evliliğiniz ya da hukuksal konularınızla ilgili sonuçları önünüze seriyor. Hayatınızda problem haline gelen ilişkileri artık çözüyor olabilirsiniz. Beklenen ve emek verilen dengeyi kurabilirsiniz. Güzel bir ay ve şimdiden güzel bir yıl dileriz.

Yengeç Burcu İçin Daha Fazla Özellik

AŞK KARİYEROLUMLU YÖNLEROLUMSUZ YÖNLERSAĞLIKSTİLÜNLÜLERDİYETZIT BURÇLARIEĞLENCE HAYATIMAKYAJSAÇ STİLİŞİFALI BİTKİLERİFİLM ÖNERİLERİÇOCUKLUĞUKADINIERKEĞİDaha Fazlası
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Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.

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KOÇ BURCU BUGÜN

Lider ruhunuzla hareket edeceğiniz bir gündesiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

BOĞA BURCU BUGÜN

Mücadele etmek yerine kaçmayı tercih ederek sorunların çözülmediğinin farkına varmalısınız.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

İKİZLER BURCU BUGÜN

Geçmişte ilişki yaşadığınız biri, sizinle yeniden bir araya gelmek için çaba gösteriyor olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

YENGEÇ BURCU BUGÜN

İlişkileriniz söz konusu olduğunda adım atmak ve şüphe duymak arasında kalıyorsunuz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

ASLAN BURCU BUGÜN

Çalışma ortamınızda sizi istemeyen birinin manipülasyonlarına maruz kalabilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

BAŞAK BURCU BUGÜN

Yolunuzda devam ederken yanlış tercihte bulunduğunuzu düşünebilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

TERAZİ BURCU BUGÜN

Fikir sahibi olmadığınız konularda içgüdülerinizle karar vermeniz yanıltıcı olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

AKREP BURCU BUGÜN

Bazı davranışlarınız çevreniz tarafından kibirli olarak anlaşılmanıza sebep olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

YAY BURCU BUGÜN

Bugün üzerinizdeki toplum baskısını kırmak isteyebilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

OĞLAK BURCU BUGÜN

Amirlerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması, o anki şartlar doğrultusunda mümkün olabilir.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

KOVA BURCU BUGÜN

Yakın çevrenize karşı öfkeli söylemlerde bulunabilir, kırıcı olmak ve ipleri tamamen koparmak istiyor olabilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık

BALIK BURCU BUGÜN

Güvenilir ve iyi bir dinleyici olmanız dolayısıyla istemeden de olsa gizli kalması gereken konuşmaların ortasında kalabilirsiniz.Devamı

HaftalıkAylıkYıllık