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Haberler >Mahmure >Astroloji>Yengeç Burcu Stili
Burçlar

Yengeç Burcu Stili

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Yengeç Burcu Stili
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"Feminen detaylardan, dantele ve çiçekli dokulara kadar geniş bir seçim yelpazesi içinden giyinen Yengeçler, yumuşak dokulardan oldukça hoşlanır. "

Tül, saten, şifon ve dantel kumaşlar Yengeç insanlarının mutlak parçaları arasındadır.

Vintage ve Retro tarzını benimseyen yengeçler, alışverişten kaçmazlar. Aksesuar seçimlerinde zarif ve küçük parlak parçalar tercih eden Yengeçler, uçuşan pastel kumaşlar ile de stilini canlandırabiliyor. Kaliteyi seven Yengeçler için basic tişörtler ideal parçaları olabilir. Renkler için bütün renkleri modunuza göre kombinleyebilirsiniz.

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