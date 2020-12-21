Oğlak burcunu 2021'de neler bekliyor?

Sevgili Oğlaklar veya yükselen burcu Oğlak olanlar; Zor geçen son 2 yılın etkisinden artık kurtuluyorsunuz. Aslında yılın ilk yeni ayı sizin burcunuzda olacak ve sonrasında artık daha özgür insanlar olarak hayatınıza devam edebileceksiniz. Yılın ilk girişindeki 13 Ocak’ta Oğlak burcundaki bu yeni ay sizlerin yeni bir döneme başlamanız ve aklınızda hiçbir soru işaretinin kalmamasına yardımcı olacak.

Hem ilişkinizde hem sağlığınız hem de iş hayatınızda son iki yıl büyük değişimler sizleri içerisine çekti. Sizler bunu kimi zaman kontrol edemez bir noktada sadece izlediniz. Bu yıl aksine bazı durumlar daha kontrol edebilir bir şekilde size yardımcı olacak. Kırık dökük olan ne varsa artık tamir etmek değil yeni seçimler içinde olma noktasına gideceksiniz.

2021 yılı muhtemelen hayatınızı etkileyebilecek yoğun transit geçişlerin yaşandığı bir yıl olacaktır. Oğlak burcu 2020’ye göre, 2021 yılı eylemlerinizde iç gözlem yapmanıza neden olabilir ve sizi dengeler yapmaya sevk edebilir. Bu değişiklikler, eylemlerinizin geleceğini belirleyebilir. Aslında şimdi alacağınız ve ardından eylemlerle takip edeceğiniz kararın yıl içinde sonucu belirleyeceğini söylüyor.

Bu nedenle karar vermeden ve harekete geçmeden önce derinlemesine düşünmeniz gerekiyor. Atabileceğiniz ilk adımlardan biri, finansmanınızı geri kazanmaktır. 2021 Oğlak burcuna göre, Jüpiter ve Satürn'ün geçişi size yeni başlangıçlar yapmaya ve parasal büyük harcamalar yapmaya sevk edebilir.

Dahası, burcunuzun finans lordu olan Satürn ve Jüpiter finans alanlarınızda daha fazla sizi çalışmaya ve çalışmaya koyacaktır. 2021 öngörüsüne göre, yatırımları planlamak ve hatta harcamalarınızı kontrol etmek büyük olasılıkla ilk adım olacaktır. Evliyseniz, birikimlerinizin bir kısmını eşinizle paylaşabilir ya da belirli vaatler için saklayabilirsiniz. Bunu adaletli bir şekilde yapmayı seçin.

Oğlak burcunun 2021'de iş, para ve çalışma hayatı nasıl olacak?

Satürn ve Jüpiter Kova burcunda kavuşuyor. Finansal konularda büyüyorsunuz! Ekonomik açıdan oldukça zorlayıcı bir yıl geçirdiniz. Belki davalarınız ya da hukuksal konularınızın ne yönde gideceğine kararlar veremediniz. Şimdi bu yıl bu geçiş ile finansal anlamda bir büyümeye doğru sizleri itekleyecek. Satürn bir yerden size kendinize çeki düzen vermenizi isterken Jüpiter de büyütmeye doğru götürecek.

Bu ikisi arasında bir çelişki yaşamadan doğru zamanlarda büyümeyi doğru zamanlarda durmayı seçerseniz müthiş başarılara imza atacaksınız.

Oğlak burcunun 2021'de aşk hayatı nasıl olacak?

Evliliğini bitiremeyenler bu yıl bazı hukuksal sonuçlanmalarda başarılar elde edebilirler. 24 Haziran’da gerçekleşecek olan dolunay ile hayatınızda bambaşka hedeflere ve tahmin etmediğiniz pozitif durumlara doğru ilerliyor olacaksınız. Kendinizi yeniden şekillendiriyorsunuz.

10 Temmuz’dan sonra ilişkilerinizde yeniden hayata tutunuyorsunuz. İlişkilerinizde, ortaklıklarınızda oldukça büyük zorluklar yaşadınız. Ama şimdi hayatınızda haklılıklarınızı kazandığınız ve artık o eski zor zamanları yaşamadığınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Bu durum sizleri daha başarılı ve güçlü bir süreç içerisine sokacak.

Parasal ve ekonomik koşullarınızın dengelenmesi ve iyi kazanacağınız projelerin önünüze gelmesi size maddi konularda yeni kazanımlar sağlayabilir. Ailenizden maddi anlamda destekler bulabileceğiniz özel bir zaman dilimini içerisine giriyor olacaksınız. Geçmişte önemli bir ilişkinin hesaplaşmasını yapabilirsiniz. Haklılığınızı sorgulayabilir ve bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz.

Tüm yıl Satürn-Uranüs karesi sizleri finansal anlamda bir yapılandırmaya götürecek! Bu yıl ilişkilerden daha çok konunuz para kazanmak, markalaşmak, ortaklı işlerinize güç kazandırmak olacak. Özellikle hukuksal işlerinizde ya da ortaklı kazançlarınızda özgürleşmek isteyeceksiniz.10 Haziran'da ikizler burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması bu bağlamda sizleri daha fazla güçlendirecek ve sorunlarınızı çözmenize destek olacaktır.

Oğlak burcu için için 2021 Şubat ayı içerisinde öne çıkanlar

22-23-24 Şubat tarihlerinde devrimsel kararlar vermemeye dikkat edin. Aşk hayatınızda büyük bazı kırılmalar yaşayabilirsiniz. Bu noktada hayatınızda ya tamam ya devam dediğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Oğlak burcu için için 2021 Mayıs ayı içerisinde öne çıkanlar

Yönetici gezegeniniz Satürn 23 Mayıs’ta gerilemeye başlıyor. Bu durum sizi tüm burçlardan daha fazla ilgilendiriyor. 2020 yılında yarım kalan tüm konular bu tarihlerden sonra önünüze gelebilir. Özellikle 2020 Aralık ayında yaşadığınız olaylarla arasında bağlar kurabilirsiniz. Bu noktada yeni bazı gelişmeler olabilir. İş değiştirebilirsiniz ya da çalışanlarınızla ilgili bazı yol ayrımları yaşayabilirsiniz. Sorumluluklarınız veya evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgili konular bu yılın gündemleri arasına girebilir. Hayatınızda birilerinin parçası olması duygusu yaşıyorsanız bu yıl bireysel ve özgür olmanın tadını yaşayacaksınız.

Ay tutulması 26 Mayıs'ta Yay burcunda gerçekleşiyor. Temkinli olun! Kardeşler ya da aile ilgili bazı olumsuz konular veya onlardan gelecek eleştiriler sizi yalnızlaştırabilir. Kendinizi aileniz tarafından baskı görüyor gibi hissedebilirsiniz. Konuşmalarınıza ve yanlış anlaşılmalara çok dikkat etmelisiniz. İlişkilerinizde yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Arka planda bir arkadaşınızın gerçek yüzü ile karşılaşabilirsiniz. Eğer bu ay dostlarınıza karşı temkinli daha özenli olursanız arkadaşlık ilişkileri sizi çok fazla üzmeyecektir. Arka planda dönen işlere çok dikkat etmelisiniz.

Jüpiter, 14 Mayıs'ta Balık burcuna geçecek bu sizin 3. evinizde ilerleyecek. Bu tarihlerde iletişim ve yakın çevrenizin desteğini göreceksiniz diyebiliriz. Bu dönemde yapacağınız projeler ve kurduğunuz iletişimler sizi adeta 2022 yılına hazırlıyor olacak. Bu dönemde aldığınız teklifleri ya da proje başlatmaları 20 Haziran'dan önce değerlendirmeyin. Çünkü 28 Temmuz'da Jüpiter tekrar Kova burcuna geçecek ve yılın sonuna kadar burada kalacak .Bu strateji ile çok daha başarılı olmanız muhtemeldir.

Oğlak burcu için için 2021 Kasım ayı içerisinde öne çıkanlar

Gerçek aşkı bulmak için 19 Kasım’da gerçekleşecek olan ay tutulmasını bekleyin. İçinizden "Ne yani bu zamana kadar aşk gelmeyecek mi?" ya da "Gelirse ne yapalım?" dediğinizi duyuyor gibiyim. Bu tarihe kadar hayatınızda gelişen ilişkiler bir türlü yoluna girmemişse artık bu tarih geçişinden sonra herhangi bir şeyi beklemeyin diyorum. Bu döneme kadar ilişkiler konusunda gerçekçi olmayı seçin.