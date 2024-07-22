Haftalık Burç Yorumları 22-28 Temmuz 2024 | Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

22 Temmuz saat 10:45’te Güneş, Aslan burcuna geçiyor. Aslan burcunun özgüvenli enerjisiyle geri durmanın bir anlamı yok. İster bir ilişki iste, ister bir iş veya yeni bir proje arayışında ol, hatta maceradan hoşlan, istediğin şeyin peşinden gitmek için tam zamanı.. Yıldızlara ulaş ve hayallerini gerçekleştir!

26 Temmuz saat 01:42 de Merkür, Başak burcuna geçiyor. Başak burcuyla birleşen Merkür, bilgiye olan açlığını tetikliyor ve gereksiz şeyleri elemene yardımcı oluyor. Düşünce gücün en net şekilde ifade edilirken, analitik yeteneklerin de güçleniyor. Eşsiz bir fırsat, değil mi? Artık düşüncelerini daha net bir şekilde iletebilir ve her türlü bilgiyi daha etkili bir şekilde analiz edebilirsin. Sınırları zorlayan ve hedeflerine odaklanan bir düşünce sürecine hazır ol!

26 Temmuz saat 16:59’da Kiron, Koç burcunda geri hareketine başlıyor. Bireylerin kendileriyle ilgili bir iç hesaplaşma sürecine girmesini sağlayacak. Bu dönem, genellikle zorluklarla karşılaşsa da güçlü bir adalet duygusuyla donanmıştır. Herkes payına düşeni alacaktır. Bu geri hareket döneminde kendini sorgulayabilir ve kişisel hedeflerine odaklanarak daha güçlü bir yol çizebilirsin. Unutma, şifa insanın içindedir!

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle beraber kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz. Yaşamın sorumlulukları ve bunların getirdiği stresten sonra kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Zorluk ve problemlere odaklanmanın size bir getirisinin olmadığını fark edeceksiniz. Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle beraber gündelik yaşamınızın akışı hızlanabilir. Çalışmalarınızı detaylandırmak, sonuçlandırmak ve belli bir plan oluşturmak adına önemli bir dönemdesiniz.

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Boğa



Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle beraber hayatınızı düzenlemeye evinizden başlayabilirsiniz. Fiziksel koşulların, ev düzeninizin yenilenmesi ve keyfinize, zevkinize hitap etmesi enerjinizi değiştirebilir. Uzun vakit geçirdiğiniz, işlerinizi yaptığınız ortamlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Chiron'un Koç burcunda geri hareketine başlamasıyla kendinize dair yeni çıkarımlarınız olabilir. Fark etmediğiniz ya da adını koyamadığınız durumlar karşısında yeni tutumlar sergilemeniz gerekebilir.

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İkizler

Yönetici gezegeniniz Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle beraber ailenizle ilgili konuları mercek altına alabilirsiniz. İyileştirme, tadilat, düzenleme, sorun çözme gibi ana başlıklardan oluşan gündemleriniz olabilir. Belirsiz olan, arada kalan konuları netleştirebilir ve herkesin aklındaki soru işaretlerini silebilirsiniz. Chiron'un Koç burcunda geri hareketine başlamasıyla beraber sosyal konular ve arkadaşlıklarınızla ilgili kararlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

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Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle beraber hayatı yaşamak konusunda daha istekli hale gelebilirsiniz. Pürüzlerin üzerinde durmak yerine iyi ve keyifli yönlere ağırlık verebilir, motivasyonunuzu yüksek tutacak alışkanlıklar edinebilirsiniz. 26 Temmuz'da Chiron'un Koç burcunda geri hareketine başlamasıyla beraber iş yaşamınızda karşılaştığınız sorun ve engellerin iç yüzünü daha iyi anlayabilirsiniz.

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Aslan



Yönetici gezegeniniz Güneş'in burcunuza geçmesiyle yılın en güzel zamanlarına giriş yapıyorsunuz. Hayatınızda açacağınız yeni sayfaları planlayabilir, enerjinizi korumanın yollarını araştırabilirsiniz. 26 Temmuz'da Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle beraber gelirinizi arttırmaya, işinizi ve kendinizi geliştirmeye yönelik hamleleriniz artabilir. Yaptığınız çalışmaların, fedakarlıkların karşılığını bulmak isteyebilirsiniz.

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Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle beraber hayatınızda yeni bir düzene geçebilirsiniz. Kendi halinizde kalmak, iç dünyanıza dönmek, meseleleri etki altında kalmadan incelemek ve değerlendirmek adına olumlu bir süreç olabilir. 26 Temmuz'da yönetici gezegeniniz Merkür'ün burcunuza geçişiyle beraber iletişim becerilerinizi kullanacağınız yeni ortamlar ve konular keşfedebilirsiniz.

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Terazi

Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle beraber hayatınız hareketlenebilir, renklenebilir. Stresli ve yoğun geçen kariyer sürecinizden sonra dinlenmek ve sosyal hayata zaman ayırmak sizi motive edecektir. Kendinizi iyi hissedeceğiniz yerler ve aktivitelerle dolu bir takvim oluşturabilirsiniz. Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle birlikte anlatmak istediğiniz konular daha çok gündeme gelebilir. Doğru zamanı, doğru üslubu bulmak size zaman kaybettirebilir. Ertelemek ya da incitmek yerine sürecin herkes için yapıcı olmasının önemli olduğunu düşünerek hareket etmelisiniz.

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Akrep

Yeni başlangıçlar, kararlar, kazanç ve konumlar gündeminize gelebilir. Birçok yeni fikir üzerinde durabilir, danışmanlıklar alabilir ya da verebilirsiniz. Tecrübelerinize güvenilmesi özgüveninizi daha da yükseltebilir. Otorite sahibi olmak ya da bu kişilerle konuşarak istediğinizi almak daha kolay olabilir. 26 Temmuz'da Chiron'un Koç burcunda geri hareketine başlamasıyla beraber hayatınızın akışını seyredebilir ve bunu nasıl yöneteceğinizi yeniden tasarlayabilirsiniz. Size ait olabilecek, sizinle beraber yürüyebilecek seçenekler üzerinde durmanız gerektiğini fark edebilir ve bu yönde bir adım atabilirsiniz.

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Yay

Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle beraber yeni deneyimler elde etmenin, bunlarla kendinizi daha iyi ifade etmenin ve hayatınıza yeni kapılar açmanın keyfini yaşayabilirsiniz. Yaşamın farklı bir yönü olduğunu bilmek sizi o yöne daha hızlı ulaştırır. Chiron'un Koç burcunda geri hareketine başlamasıyla beraber heyecanın ve yaşamın bazı anlarda kontrol altında tutulması gerektiğini düşünebilirsiniz. Stratejik, çözüm odaklı ve ileriye dönük planlar yapabilirsiniz.

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Oğlak

Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle beraber hayatınızı düzene koymanın yeni yollarını görebilirsiniz. Yaşamın tek bir yönüne sıkışıp kalmadan ilerlemenin gerçek ve mümkün olduğunu öğrenmek, kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. 26 Temmuz'da Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle beraber gündelik yaşamın dışında kalan ihtiyaçlarınız ve beklentilerinize odaklanabilirsiniz. Kendinize yeni nedenler bulabilir, sorumluluk almak isteyebilirsiniz.

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Kova



Hayatınızdaki insanların sizden beklentileri, yaşadıklarınız daha görünür hale gelebilir. Size zorlayıcı gelen durumların aslında sizi desteklediğini, attığınız adımların iyi yönlere çıktığını fark edebilirsiniz. 26 Temmuz'da Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle beraber maddi konularla ilgilenebilirsiniz. Ciddi bir şekilde sorunlarınıza çözüm bulmak, hayatınızı kolaylaştırmak, kaygılarınızı yönetmek durumunda hissedebilirsiniz.

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Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle iş yapma ve geliştirme yönünüzü ortaya çıkaracağınız bir sürece giriyorsunuz. Kendinize daha çok güvenebilir, bu sayede de daha iyi koşullar için çalışabilirsiniz. Arayış ve beklentilerinize bu cesareti, yeterliliği kattığınızda önünüze pek çok kapı açılabilir. 26 Temmuz'da Chiron'un Koç burcunda geri hareketine başlamasıyla beraber ekonomik planlarınız hakkında yeni düzenlemelere gidebilirsiniz. Yola tek başınıza çıkmanız böyle devam ettirmenizi gerektirmez.