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Haberler >Mahmure >Astroloji>Oğlak Burcu Çocuğu
Burçlar

Oğlak Burcu Çocuğu

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Oğlak Burcu Çocuğu
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"Oğlak burcu çocuğu ve insanları küçüklüklerinden beri sessiz, sakin ve akıllı bireyler olmayı başarmışlardır. "

Mama saatlerinin aksama durumlarında bile sessizliklerini koruyan Oğlak burcu çocukları, rutin bir düzene alıştırıldığında daha rahat uyumanıza da sebep olacaktır. Zeki çocukları oyalamak oldukça kolaydır. Renkli oyuncaklar onun hayal dünyasıyla arada bir bağ oluşturmasına neden olacaktır ve sakince oyuncaklarıyla oynarken düşünme yeteneklerini de geliştirmiş olacaktır.

İnanılmaz derecede hırslı olan Oğlak çocukları, küçük yaşlarda hayatlarını planlamaya ve kendilerine iş hedefleri planlamaya başlarlar. Geleceklerini düşündükçe büyüme hevesleri daha da çok artar.

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