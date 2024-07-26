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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

İşlere ara verdi! 

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ,  bu sezon yeni proje kabul etmeme kararı aldı! Kıvanç Tatlıtuğ, ocak ayına kadar eşi ve çocuğuna vakit ayırmak istiyor.

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Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, bu sezon yeni projeler kabul etmeme kararı aldı. Geçtiğimiz iki yıl boyunca yoğun bir çalışma temposu içinde olan Tatlıtuğ, yıl sonuna kadar mola verme kararı aldı.

İşlere ara verdi

Başarılı oyuncu, bu kararıyla birlikte eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe’ye daha fazla vakit ayırmayı hedefliyor. Özellikle oğlunun büyüme sürecinde hiçbir anı kaçırmak istemeyen Kıvanç Tatlıtuğ, ailece daha fazla zaman geçirmek ve birlikte seyahat etmek istiyor Kıvanç Tatlıtuğ’un bu kararı, onu ekranda izlemeyi seven hayranlarını hiç şüphesiz üzecek... Ama ünlü oyuncunun, dinlenmiş ve yenilenmiş bir şekilde ekranlara dönmesi dört gözle bekliyor olacaklar…

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Bodrum’da yaz daveti

Bodrum Yalıkavak, geçtiğimiz günlerde bir yaz davetine ev sahipliği yaptı.

İşlere ara verdi

Gault & Millau ödüllü The Galliard Cove House’da düzenlenen bu özel etkinlik, Ahmet Uras’ın ev sahipliğinde yapıldı.

İşlere ara verdi

Davete, başta eşi Yasemin Taciroğlu Uras ve Elif Sünget olmak üzere cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.The Galliard Cove House’un patronu Ahmet Uras, misafirlere unutulmaz bir yemek deneyimi sunmak için 8 kişilik uzman ekibiyle bir menü hazırladı.

İşlere ara verdi

İlk maçına çıktı

Eski milli futbolcu Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçına çıktı.

İşlere ara verdi

Romanya 1. Lig takımlarından Petrolul Ploieşti’yi çalıştıran Topal, sahasında Buzau ile 0-0 berabere kaldı. Topal, ilk teknik direktörlük deneyiminde sahadan bir puanla ayrılırken, takımının performansından memnun olduğunu belirtti. Transfer yasağının kalkmasıyla birlikte daha güçlü bir kadro ile sahaya çıkmayı hedeflediğini söyleyen Mehmet Topal’a ben de başarılar diliyorum.

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Yemek yarışması başlıyor

İş dünyasının profesyonelleri, bu kez ofislerde değil mutfaklarda rekabet edecek. 6’ncı kez düzenlenen Ofisten Mutfağa Yemek Yarışması, şirket çalışanlarını bir araya getirerek lezzet dolu bir şölene dönüştürüyor.

İşlere ara verdi

Yarışma, eylül ayında Zorlu Eataly Mutfak Atölyesi’nde gerçekleşecek. Jüride Şef Claudio Chinali, yemek yazarı Elif Edes ve yemek programcısı Sedef İybar var.

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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