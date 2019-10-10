Yay Burcu Kadını

Çok bilgililerdir ve bütün insanları bilgi birikimleriyle kendine bağlamayı başarırlar. Mizah yetenekleri de kültür birikimleri gibi oldukça gelişmiştir. Bu nedenle de çokça sevilen ve saygı duyulan bir burç grubudur. Yay burcu kadınlarının duyarlı, alımlı ve cazibeli, araştırmacı, meraklı ve kolay kırılan bir yapıları vardır.

Huzursuz ortamlardan nefret ederler, öyle bir ortama girdiğinde orayı anında terk etmek isteyeceklerdir. Enerji ve motivasyonları hep yüksektir. Maneviyata önem verirler. Dostlarına karşı oldukça fedakarlardır. Eğlenmeyi ve gezmeyi en çok seven burçlardan biridir. Yeni yerler keşfetmek, yeni yeni insanlarla iletişime geçmekten çok onları mutlu edecek bir şey daha yoktur. Gezi harcamalarını planlar ve maddiyatını ve imkanlarını da göz önünde bulundururlar. Yay burcu kadınları özgürlüklerine düşkünlerdir. Kısıtlama ve engellemelere gelemezler.