Oğlak Burcu Günlük Yorum
Amirlerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması, o anki şartlar doğrultusunda mümkün olabilir. Şartları ve getirilerini iyi değerlendirmeli, farklı ve karşıt fikirlere karşı aşırı tepki vermemeye gayret göstermelisiniz.
Yükselen Burç Hesaplama
Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.