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Haberler >Mahmure >Astroloji>Oğlak Burcu

Oğlak Burcu Günlük Yorum

OĞLAK BURCU

22 Aralık / 21 Ocak

  • Mottosu: Emek olmadan yemek olmaz!
  • Yönetici Gezegeni: Satürn
  • Elementi: Toprak

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Amirlerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması, o anki şartlar doğrultusunda mümkün olabilir. Şartları ve getirilerini iyi değerlendirmeli, farklı ve karşıt fikirlere karşı aşırı tepki vermemeye gayret göstermelisiniz. 

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Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.

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